Yarden Bibas: Hamas me dijo que tendría una 'mejor esposa y mejores hijos'

El rehén liberado Yarden Bibas fue informado de la muerte de su esposa e hijos en Gaza por parte de Hamas mientras estaba en cámara. La organización terrorista lo filmó rompiendo visiblemente pero luego le dijo que, en última instancia, las muertes de Shiri, Ariel y Kfir no importaban.

"Los asesinaron a sangre fría. Con las manos desnudas", dijo a Lesley Stahl de 60 Minutes en una entrevista del domingo por la noche. "Solían decirme 'No importa. Conseguirás una nueva esposa, nuevos hijos. Mejor esposa, mejores hijos'", agregó, diciendo que sus captores repetían la declaración muchas veces.

Una extensa entrevista en 60 Minutes presentó a Bibas, Keith y Aviva Seigel, Tal Shoham, y los padres de Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal.

Para Bibas, su primera entrevista con los medios desde su liberación fue una oportunidad para llamar la atención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien cree que puede poner fin a la guerra entre Israel y Hamas y traer a los rehenes a casa. Le dijo a Stahl que fue liberado gracias a los esfuerzos de la administración estadounidense.

"Yo sé que él puede ayudar. Estoy aquí por Trump. Estoy aquí por él", dijo. "Creo que él es el único que puede detener esta guerra de nuevo. Él tiene que convencer a Netanyahu, convencer a Hamas, creo que él puede hacerlo."

Cuando se le preguntó si tenía algo específico que quería decirle al presidente de los Estados Unidos, Bibas suplicó por la liberación de los rehenes restantes.

"Por favor, detengan la guerra y ayuden a traer de vuelta a todos los rehenes", dijo Bibas. Mencionó anteriormente que creía que la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de reanudar la guerra en Gaza no traería de vuelta a los rehenes restantes.

ירדן ביבס בפרומו לראיון שהעניק לתוכנית "60 דקות": "אני פה רק בגלל טראמפ, אני יודע שהוא יכול לעזור"@itamargalit (מתוך "60 דקות", באדיבות סלקום TV) pic.twitter.com/0DaGRSvsX1 — כאן חדשות (@kann_news) March 30, 2025

Bibas pide la liberación de rehenes

En la entrevista, Bibas llevaba una camisa con fotos de los hermanos David y Ariel Cunio, sus amigos y vecinos de toda la vida del Kibbutz Nir Oz.

"Este es David, lo conozco desde el primer grado, y este es su hermano menor, Ariel", dijo Bibas, señalando su camisa.

Un rehén liberado en la primera fase del acuerdo confirmó a la familia Cunio que David todavía está vivo y en Gaza, informó Ynet en febrero.

"Hicimos todo juntos. Estuvo conmigo en cada gran acontecimiento de mi vida", dijo Bibas. "Estuvo en mi boda, y ahora, probablemente la cosa más difícil con la que tengo que seguir adelante en mi vida, y David no está conmigo".

Él enfatizó que estaba preocupado por la seguridad de los hermanos Cunio, y que estaba desesperado por llevarlos de vuelta a sus familias.

"Perdí a mi esposa e hijos. Sharon [Cunio] no debe perder a su esposo".

Bibas le dijo a 60 Minutes que en su mayoría estuvo retenido bajo tierra en los túneles y que los ataques aéreos de las FDI lo aterrorizaban.

"Da miedo. No sabes cuándo va a suceder, y cuando sucede, tienes miedo por tu vida. Toda la tierra se mueve, como un terremoto, pero bajo tierra. Así que todo podría derrumbarse en cualquier momento."

Historia de Keith y Aviva Seigel

Keith y Aviva Seigel relataron su captura el 7 de octubre a 60 Minutes dentro de su casa destruida en el Kibbutz Nir Oz.

"Estaba aquí parada, y me empujaron por la ventana mientras tenía que ir hasta allá", dijo Aviva Siegel, parada en la ventana de la casa. "Estaba en shock".

"Fuimos llevados a Gaza y luego metidos en un túnel, sintiéndonos en peligro, sintiendo amenazada nuestra vida, con terroristas a nuestro alrededor armados", dijo Keith Seigel. "Estábamos jadeando por nuestro aliento".

También detalló el abuso que presenció y experimentó durante su tiempo en cautiverio.

"Presencié a una joven que estaba siendo torturada por los terroristas. Me refiero a tortura literal, no solo en sentido figurado", dijo, añadiendo que los terroristas de Hamas le obligaron a presenciar los eventos.

"Vi agresiones sexuales con rehenes mujeres".

Seigel mencionó que sus condiciones en cautiverio empeoraron después de que Aviva Seigel fuera liberada en el primer alto el fuego temporal en 2023.

"Los terroristas se volvieron muy crueles y muy violentos, mucho más [que antes del alto el fuego de 2023]. Me golpeaban y me tenían hambriento", dijo.

"¿Crees que te tenían hambriento o simplemente no tenían comida?" preguntó Stahl.

"No, creo que me tenían hambriento, y a menudo comían delante de mí y no me ofrecían comida".

También corroboró lo que muchos rehenes liberados han dicho sobre las condiciones de higiene en Gaza, y dijo que solo se le permitía darse un baño con cubeta una vez al mes.

Luego confirmó la pregunta de CBS sobre cómo Hamas había afeitado la cabeza y las regiones genitales de los hombres cautivos.

"Creo que pensaron que les divertía o, ya sabes, nos humillaba. Me sentí humillado".

Seigel le dijo a Stahl que se sintió "completamente dependiente" de sus captores, y que creía que ellos usaban eso para torturarlo psicológicamente.

"Me dejaron solo varias veces, y tuve mucho, mucho miedo de que tal vez no regresaran, y me dejaran allí. ¿Qué haría entonces?" dijo. "Así que tal vez esa fue una forma para ellos de torturarme de esa manera. Estoy bastante seguro de que sabían que no me atrevería a hacer eso [escapar] porque los necesitaba".

Familias de rehenes escuchan la historia de un sobreviviente

La entrevista también incluyó un segmento con el rehén liberado Tal Shoham, quien habló de su tiempo en cautiverio con Evytar David y Guy Gilboa-Dalal a sus respectivos padres.

Shoham les dijo a las familias que a Gilboa-Dalal le llevó días aceptar su nueva realidad.

"En un momento, estaba de fiesta en la Nova, al siguiente momento estaba en el peor lugar del mundo. Le tomó cinco o seis días solo para dejar de llorar", dijo Shoham.

También detalló cómo los tres eran golpeados todos los días, mantenidos en túneles estrechos, y les daban pequeñas cantidades de comida para compartir.

Shoham explicó cómo lograron obtener favores de los guardias y contó una historia sobre dar masajes a un guardia para obtener mejor comida.

"El intercambio era que le daríamos un masaje todos los días, y él nos traería más comida, y diferente comida, una lata de atún, sardinas."

Señaló que ambos jóvenes luchaban con su salud mental mientras estaban en cautiverio, y le expresaron pensamientos suicidas.

"Una de las cosas más difíciles que escuché de ellos [David y Gilboa-Dalal], me dijeron más de una vez que '¿Por qué seguir viviendo ahora? Quiero decir, ¿por qué no simplemente quitarse la vida con sus propias manos y terminar con esto y ser liberados?'".

"No son niños, pero de vez en cuando, sentía que era como un padre para ellos. Realmente temo que ahora estén solos".

Las familias expresaron su preocupación por el estado de salud mental de los dos rehenes. La madre de David mencionó que los dos chicos probablemente crearían un pacto de alguna manera, si fuera necesario.

"Lo harían juntos, si deciden hacerlo", dijo ella.

Las familias de Gilboa-Dalal y David dijeron que querían que todos escucharan historias de cautiverio con la esperanza de que alguien salvara a sus hijos.

"Quizás alguien lo escuchará, y salvará a nuestros hijos", dijo la madre de David.

La entrevista completa se emitió a las 7 p.m. EST (2 a.m. UTC) en CBS.