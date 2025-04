¿Cuánto le costó a EE.UU. interceptar el misil lanzado de Yemen a Israel?

El par de misiles balísticos lanzados el domingo desde Yemen, que obligaron a cientos de miles de israelíes a refugiarse, fueron interceptados simultáneamente por un misil Arrow israelí y un misil THAAD estadounidense, evidenciado por los escombros encontrados después de la intercepción en Hebrón.

En octubre pasado, una batería THAAD llegó a Israel, transferida por la administración de Biden para reforzar el sistema de defensa de misiles de Israel tras los bombardeos de misiles desde Irán, los más grandes jamás lanzados.

El THAAD es el equivalente estadounidense del sistema Arrow israelí pero difiere significativamente en diseño y operación. Ambos sistemas fueron desarrollados después de la Guerra del Golfo de 1991, cuando el sistema Patriot falló en interceptar los misiles Scud iraquíes.

El Patriot fue originalmente desarrollado como un sistema antiaéreo y luego convertido para interceptar misiles balísticos. Tanto EE.UU. como Israel se dieron cuenta, basados en su desempeño durante la guerra, de que se necesitaba un sistema dedicado para este propósito.

Mientras Israel Aerospace Industries desarrolló el sistema Arrow-2 con financiamiento estadounidense para la Fuerza Aérea de Israel, Lockheed Martin desarrolló el THAAD para el Ejército de los Estados Unidos.

US-operated THAAD Air Defense System was activated to try and intercept the Yemeni Missile. Remains: https://t.co/BI1aeTmRl5 pic.twitter.com/gyqOfvDoHs