'Día de los Inocentes': polémica por el jefe del Shin Bet

"El jefe del Shin Bet no es solo otro trabajo que anuncias y lamentas después de 24 horas debido a un poco de protesta", escribió el líder de la oposición Yair Lapid en respuesta a la noticia de que el primer ministro Benjamin Netanyahu canceló el nombramiento del Vicealmirante (retirado) Eli Sharvit como jefe del Shin Bet el martes por la mañana.

"Esto es lo más sagrado; es una violación de la seguridad del estado", añadió.

Netanyahu sorprendió al país dos veces el lunes, primero al anunciar por la mañana temprano el nombramiento del ex jefe de la Armada, Vicealmirante (retirado) Eli Sharvit, como el nuevo jefe del Shin Bet y luego al tener asesores anónimos sugerir más tarde en el día que la elección podría ser retirada.

Avigdor Liberman de Yisrael Beytenu bromeó sobre la fecha, diciendo: "1 de abril, Día Internacional de los Inocentes", indicando que la cancelación del nombramiento era una broma.

El líder del Partido de la Unidad Nacional, Benny Gantz, dijo: "Netanyahu demostró una vez más esta mañana que para él, la presión política pesa más que el bien del estado y su seguridad".

"Gadi Eisenkot, de la Unidad Nacional, dijo: "Netanyahu ha perdido la capacidad de actuar en beneficio de los intereses nacionales. Estamos luchando por el futuro de nuestro país, para fortalecer nuestra seguridad y preservar nuestra democracia, por eso pensé que Eli Sharvit era un candidato adecuado. Sabía que garantizaría estos principios en estos tiempos turbulentos.

"Bajo la presión de los tuits, Netanyahu demostró una vez más que se ha sometido a consideraciones políticas a expensas del bien del estado", agregó.

"La esencia de la democracia"

Por su parte, el miembro del Parlamento del Partido Sionista Religioso Simcha Rothman respaldó la decisión de Netanyahu, diciendo: "La capacidad de un funcionario electo para revertir una decisión que el público no le agrada o cuando se le llama la atención, es la esencia misma de la democracia.

"Netanyahu presenta un candidato, y el público habla. Hace oír su voz, exigiendo no solo votar a la derecha y obtener la izquierda, sino votar a la derecha y obtener la derecha, ¡completamente! Y las mismas personas que, apenas un momento atrás, afirmaban que 'no hay una verdadera democracia en Israel', que 'el público no tiene influencia', que 'solo hay una autoridad gobernante', y que 'todos son siervos sumisos del gobierno y del Primer Ministro' -todas las mentiras a las que nos hemos acostumbrado- de repente cambian su discurso".

Un alto funcionario de Likud le dijo a Maariv que "a diferencia de toda la histeria y tonterías que se han dicho en las últimas 24 horas, Netanyahu nombró a Sharvit sabiendo de su participación en las protestas de Kaplan, porque priorizó lo que era mejor para el estado por encima de cualquier otra consideración, y las consideraciones estatales fueron la única razón para cancelar el nombramiento de Sharvit".

