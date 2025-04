100 años de innovación: la Universidad Hebrea de Jerusalén celebra su centenario

La Universidad Hebrea de Jerusalén celebró su centenario el martes, marcando cien años de contribuciones académicas e intelectuales.

El Prof. Asher Cohen, presidente de la universidad, declaró: “Durante cien años, la Universidad Hebrea de Jerusalén ha sido el hogar de individuos excepcionales: aquellos que cuestionan, rompen convenciones, innovan y redefinen límites. Todo comenzó con una chispa pionera en el corazón de Jerusalén, dando forma al panorama académico de Israel.

Un grupo notable de gigantes intelectuales, incluyendo a Albert Einstein, Chaim Weizmann, Chaim Nachman Bialik y Martin Buber, se unieron en la búsqueda de una visión compartida: el establecimiento de la Universidad Hebrea. Ellos y muchos otros fundaron una institución académica pionera para cultivar futuros líderes en investigación, ciencia, servicio público y sociedad, en beneficio de Israel y de toda la humanidad.

"Desde el momento en que esta visión se convirtió en realidad, la universidad ha mantenido la excelencia en la investigación y la educación como su máxima prioridad. Hoy en día, sigue siendo un centro de conocimiento, innovación e investigación pionera en diversos campos, nutriendo generaciones de líderes, académicos y pensadores."

La universidad ha sido un centro de investigación e innovación en varios campos. En 2024, la universidad fue clasificada como la mejor universidad de investigación en Israel y la 81ª entre las 100 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghai.

Apertura de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 1925. (credit: Wikimedia Commons)

La historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén

Hace cien años, ayer, se estableció la Universidad Hebrea de Jerusalén. En un sencillo escenario de madera, sin micrófono ni amplificación, el discurso de apertura fue pronunciado por el Dr. Chaim Weizmann, quien luego se convertiría en el primer presidente de Israel, con otros discursos dados por el Rabino Jefe Abraham Isaac Kook, Lord Balfour, el Alto Comisionado Británico Sir Herbert Samuel y el poeta Chaim Nachman Bialik.

Ese mismo día, la universidad recibió un manuscrito escrito a mano del fundador Einstein, quien no pudo asistir. La copia de la Teoría de la Relatividad ha permanecido como una de las posesiones más preciadas de la universidad en el Campus Edmond J. Safra en Givat Ram.

Einstein comentó en una entrevista de 1921 con The New York Times: "No ha habido ningún evento en mi vida que me haya dado mayor satisfacción que la iniciativa de establecer la Universidad Hebrea en Jerusalén".

La profesora Mona Khoury, vicepresidenta de estrategia y diversidad en la universidad, concluyó: "La Universidad Hebrea siente un inmenso orgullo por sus logros en innovación, incluyendo el desarrollo de medicamentos salvavidas y el establecimiento de empresas influyentes en diversas industrias. Fortalecer la conexión entre la academia y la industria es una prioridad clave, que implica la formación académica, las asociaciones de investigación con empresas comerciales y la comercialización del conocimiento y patentes desarrolladas por la universidad.

"Existe una relación productiva y dinámica entre la investigación pionera de la universidad y los emprendedores, inversores y líderes de la industria, facilitada por Yissum, la empresa de transferencia tecnológica de la universidad. Hasta la fecha, Yissum ha registrado más de 260 empresas emergentes basadas en tecnologías desarrolladas en la Universidad Hebrea, 18 de las cuales han salido a bolsa, incluyendo Mobileye y otras”.

"A medida que entra en su segundo siglo, la Universidad Hebrea permanece firme en su misión de avanzar en el conocimiento, fomentar la innovación y educar a los líderes del mañana. Con su distinguida historia y compromiso con la excelencia, la universidad seguirá desempeñando un papel vital en la formación del futuro académico y científico de Israel y contribuyendo a la comunidad investigadora global."