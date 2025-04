Eliya Cohen rompe el silencio tras 505 días en cautiverio de Hamás

Tras 505 días en cautiverio de Hamas, el ex rehén Eliya Cohen dio su primera entrevista a N12 el martes, donde relató lo que sufrió y su lucha por reconstruir su vida.

Un mes y medio después de su regreso, Eliya habló sobre cómo todavía está tratando de construir una nueva rutina, fortalecer su cuerpo que necesita recuperación y recuperar el peso que perdió.

Junto con los tratamientos para su pierna lesionada y lidiar con la audición dañada, el viaje de rehabilitación mental de Eliya aún está en curso.

"Tan pronto como salí del refugio, me di cuenta de que mi audición no estaba en buenas condiciones", le dijo a N12, explicando que ahora tiene que sostener el altavoz de su teléfono junto a su oído para poder escuchar.

Agregó que "no tiene sentido" para el gobierno escuchar testimonios de rehenes y aún así optar por regresar a la lucha.

"Hay seres humanos bajo tierra. Necesitamos encontrar una solución. Siéntense en la mesa de negociación y rompamosnos la cabeza sobre cómo sacar a esta gente de allí. En mi opinión, es una sentencia de muerte", enfatizó.

El Festival Nova

Eliya detalló su experiencia en el festival Nova, incluyendo escuchar la primera intercepción alrededor de las 6 de la mañana y describiéndola como un "espectáculo de fuegos artificiales surrealista".

"Miré a [su novia, Ziv Abud] y le dije: 'No quiero quedarme aquí.' Ella me dijo: 'No hay problema, te sacaré de aquí.'"

La pareja fue de las primeras en irse y encontrar refugio, donde conocieron a Alon Ohel, quien todavía está siendo retenido por Hamas.

"Recibimos alertas en nuestros teléfonos sobre infiltraciones terroristas. De repente, un hombre vino diciendo que le dispararon a su auto. Entendimos que era mucho más que misiles, pero creímos firmemente que el ejército llegaría."

Explicó que aunque quería correr, Ziv le dijo que necesitaban quedarse y esconderse.

Después de un rato, escucharon camionetas y gritos en árabe, y fue entonces cuando los terroristas lanzaron la primera granada.

"Me lancé sobre Ziv, realmente me tendí sobre ella, y lo primero que salió de mi boca fue: 'Ziv, te amo'. La granada explotó y mató a todos en la entrada. Ziv respondió: 'Eliya, te amo'".

De repente, recordó, Aner Shapira se levantó diciendo: "No podemos permitir que nos maten así". Cuando lanzaron la siguiente granada, Aner la cogió y la lanzó de vuelta afuera.

'Escóndete, yalla, chau.'

Cuando la policía respondió a Alon, les dijo que estaban en un refugio, y que Hamas les estaba lanzando granadas y disparando.

"La respuesta que ella le da es: 'Escondidos, adiós yalla,'" recordó Eliya.

"En cierto momento, Aner estaba sosteniendo una granada, y veo que logran dispararle. Él cae al suelo y la granada explota con él. Esa es la etapa en la que digo: 'No puedo creerlo. El tipo que nos protege se ha ido'."

Agregó que otros comenzaron a lanzar granadas también, hasta que una le cortó la mano a Hersh Goldberg-Polin.

Eliya y Ziv se enterraron bajo los cuerpos, dándose pequeños golpecitos en la espalda para comunicarse que aún estaban vivos, incluso cuando Eliya fue herido de bala.

"Bueno, al menos allá arriba estaremos juntos. Allí, nadie podrá interferir con nosotros." Ziv le dijo a Eliya, quien dijo que vivió con esa frase durante toda su cautiverio.

El secuestro

Eliya contó que sus secuestradores tenían "sonrisas locas" en sus rostros.

"Nunca olvidaré esa sonrisa, nunca. Me voy a dormir con esa sonrisa; la vivo. Esa es la sonrisa de mi secuestro," dijo.

"Él decidió tomar la situación en sus manos y dijo: 'Me tiro'. Le dijimos 'no lo hagas', pero mientras conducía, lo hizo. Detuvieron la camioneta y le dispararon. Continuamos el viaje hacia Gaza como si nada hubiera pasado. Como si un chico no hubiera saltado y lo hubieran disparado, y seguimos conduciendo."

Cirugía sin anestesia

En Gaza, sus captores lo llevan a un apartamento y lo dejan ducharse. "Esa fue la primera vez que me vi en el espejo desde el evento," dijo. "Vi que estaba destrozado con sangre. Todos los pedazos de piel quemada en mi cuerpo y cara. Y me miro y digo: No puedo creer que tengo partes de cuerpos de personas sobre mí en este momento."

En ese momento, recordó que decidió que viviría para regresar a casa.

"Les daré lo que quieren, y estaré bien con ellos", dijo.

Más tarde, un hombre que afirmaba ser médico llegó y le dijo que le sacaría la bala de la pierna, pero sin anestesia.

"Sin gritar", le instruyó el doctor. "Si los civiles afuera te escuchan, entrarán en la casa, y no tengo manera de protegerte".

Cuando otros cautivos, Alon y Or Levy, fueron llevados al apartamento, no se les permitió hablar entre ellos.

Recordó que a pesar de estar juntos, Eliya solo escuchó la voz de Or después de 52 días, después de haber sido separados y reunidos en un túnel.

"Le dije: 'Vaya, amigo, qué voz tan fea tienes, no puedo creer que hayan pasado 52 días y así suenas'".

Vida en los túneles

En los túneles, Eliya conoció a otros cautivos y describió la tortura psicológica que sufrieron, incluido cuando los terroristas de Hamas les decían: "'Yalla, levántense. Todos van a casa. Todos van con mamá. Yalla, levántense'. Le preguntamos: 'Espera, pero ¿y nosotros?', él respondió: 'No se preocupen, un día o dos'".

"Realmente creen que van a casa", dijo dolorosamente. "Hoy, con perspectiva, entiendo que en su guerra psicológica, se reían de eso. Siempre se aseguraban de decirnos lo maravilloso que era para [el rehén asesinado Ori Danino] y Hersh, que estaban en casa. Que conocieron a mamá. Que probablemente le dijeron a nuestra mamá que estamos bien."

Agregó que estuvo encadenado en los túneles durante meses, con un descanso cada dos meses para una ducha, recordando sentirse "como un mono".

"Tienes seis eslabones de espacio, y de repente te encuentras con tres eslabones o con cuatro", dijo. "Lo ata más cerca de tu pierna y cuando lo ata más cerca de tu pierna, es muy difícil dormir. Porque tus piernas están cortadas por la fricción." Tantas noches, dice, no podían dormir: "Te despiertas cada mañana con el cuerpo rígido."

El hambre

El ex rehén Eli Sharabi dijo anteriormente que al final, la parte más difícil fue el hambre, y Eliya estuvo de acuerdo.

"Estoy de acuerdo con eso. Al final, puedes lidiar con todo. Puedes lidiar con ser humillado, puedes lidiar con ser maldecido, puedes lidiar con cadenas en tus piernas, el hambre es una lucha diaria, porque más allá de tener hambre, también estás luchando por tu vida. Cada noche te acuestas con: '¿Qué voy a hacer mañana para conseguir ese pedazo de pan pita?'"

Explicó que inicialmente les daban un pan de pita seco y dos cucharadas de frijoles cada día, pero muchas veces, sus captores "jugaban" con ellos.

"De repente traen menos, de repente, en lugar de un pan de pita por persona hay tres panes de pita y te dicen: 'Bueno, comparte. A lo sumo te traeré otro más tarde'", dijo, añadiendo que a los terroristas les gustaba verlos suplicar, pero a veces lograban apelar a su humanidad.

"No tengo forma de describirte este sentimiento cuando de repente logras tocar su corazón, y entra silenciosamente en la habitación y te trae un poco de pan de pita o algún snack de chocolate o algún snack de mantequilla de maní así. Es lo mejor que te ha pasado en la vida en ese momento, porque sobreviviste otro día".

'No hay nada más nazi que eso'

Más allá de las condiciones degradantes, las cadenas y el hambre, Eliya detalló la humillación y el abuso mental implacable que soportó.

Y no son solo las condiciones degradantes, las cadenas y el hambre extrema, sino también la humillación y el abuso mental implacable.

"Entraban en nuestra habitación una o dos veces por semana, y 'yalla, todos quiten su ropa y ropa interior'". Los terroristas luego verificaban si los rehenes estaban lo suficientemente "delgados" y decidían si cortar su comida.

"Fingen tener una discusión al respecto", dijo.

"Los ves y ves la sonrisa en sus caras, entiendes que es una tontería, pero te preguntas a qué niveles puede llegar uno. No hay nada más nazi que eso. Odio las comparaciones con el Holocausto, pero esto es lo más cercano."

A pesar de la humillación, Eliya nunca se rindió. Creía que tendría una vida y una familia, pero durante su cautiverio, no pensaba que volvería a ver a Ziv.

"En mi creencia, en ningún escenario del mundo imaginé que ella sobreviviera a esto. Al principio fue muy difícil para mí, la comprensión de que, wow, perdí a mi pareja. Desde el día en que nos conocimos vivimos juntos, dormimos juntos y trabajamos juntos."

El impacto de las acciones israelíes en los cautivos

Eliya explicó que cada decisión tomada en Israel afecta cómo son tratados los rehenes en Gaza.

"Cada día bombardean en Gaza, él (el terrorista) entra en la habitación y aprieta más fuerte nuestras esposas", dijo. "Muchas, muchas veces te encuentras en situaciones en las que vienen y te dicen: 'Estás abusando de nuestros prisioneros de seguridad, aquí te estoy abusando a ti.'"

Cada vez que las condiciones empeoraban para los prisioneros palestinos en Israel, los terroristas apretaban las cadenas o reducían su comida.

"Si hay algo que no dejaron de recordarnos desde el primer momento hasta el último, es que en el momento en que el ejército intentara liberarnos, lo primero que harían es matarnos. Y luego saldrían a luchar contra ellos. Dejaron claro que las FDI no saldrían como héroes en esta situación."

Sin embargo, cuando las fuerzas de las FDI se acercaban a su ubicación, eran trasladados a través de un gabinete en una escuela.

"Lo primero que vemos es un apocalipsis insano. No hay ningún edificio en pie en Gaza; hay un silencio ensordecedor. Solo hay carteles de las FDI esparcidos por todas partes para que dejen el lugar y cuerpos en cada rincón. Un terrible olor a muerte."

Mudanza a un túnel abandonado

El grupo fue trasladado a un túnel abandonado sin electricidad, agua ni comida.

"Por supuesto, no hay higiene de antes, así que sabes, la higiene ya no es... ya no es tan interesante para ti. Por supuesto, no hay camas para dormir, así que duermes en el suelo."

Eliya explicó que entendía que sus nuevas condiciones serían mucho peores que antes.

"En algún momento, ya entendimos que hay algún trato porque empezaron a estar muy, muy felices, y de repente empezó a llegar más comida. Un mes antes de nuestro regreso a casa, en realidad llegó un comandante definido como 'gran comandante'. Nos ve en un estado terrible y ordena que nos quiten las cadenas porque básicamente 'la lucha ha terminado'."

Liberación y regreso

Cuando Eli y Or fueron liberados, todo un país quedó impactado por su apariencia, y aparentemente, también impactó a los terroristas.

"Comenzaron a atiborrarnos de mucha comida, especialmente después de la salida de Eli y Or. Hizo ruido."

Finalmente llegó el momento, y los terroristas le dijeron a Eliya que él iba a irse a casa solo.

"Alon entró en pánico. Estaba muy asustado y comenzó a llorar. Lo miré y le dije: 'Hermano, yo me voy el 1 de marzo, y tú el 8 de marzo. Todo bien'. Realmente creía que la segunda etapa llegaría tan pronto".

Eliya no se rinde con Alon

Eliya le dijo a N12 que Alon no puede ver por un ojo y está en malas condiciones.

"Nos sentamos, tuvimos muchas conversaciones sinceras. Le digo: 'Alon, establece una rutina. Levanta botellas, haz algo de ejercicio. Siéntate, dedica una o dos horas al día al desarrollo personal. No olvides de dónde vienes y tu familia'", dijo.

Antes de irse, Eliya le dijo a Alon que se mantuviera fuerte, prometiéndole que no lo olvidaría.

"Una semana antes de mi salida, nos sentamos. Era lunes después de que Alon cumplió años. Y Alon está llorando allí y diciendo: 'Tengo cumpleaños la próxima semana, déjenme salir'. A ese nivel de su inocencia, es mágico. Y el terrorista lo mira y no sabe cómo reaccionar ante la situación".

Regresando a casa

Eliya describió el momento en que entendió que sus amigos no regresaron a casa como un shock.

"Entiendes que todo lo que construiste en tu cabeza, hay una posibilidad de que no sea real."

Agregó que cuando lo dejaron salir del auto, levantó su mano en una victoria con la ‘V,’ y todos escupieron y lanzaron botellas.

"Si te das cuenta, cuando estoy en el escenario, todos están liberados y solo me están sosteniendo de las manos. Vine a levantar mi mano, y él no me deja levantarla", dijo.

Añadió que durante la ceremonia de liberación, no sabía quiénes eran Aviatar David y Guy Dalal, quienes fueron obligados a presenciar la liberación desde una camioneta cercana, pero sabía que debían ser rehenes debido a su condición física y estrés.

‘Gritamos y lloramos en el auto’

En el momento en que Eliya escuchó que Ziv estaba vivo, pensó que le estaban mintiendo.

"Le dije: 'Ahora puedes llevarme de vuelta por otros 500 días, siempre y cuando me digas de nuevo que Ziv está vivo.'"

Secuelas y recuperación en curso

Uno de los primeros lugares a los que Eliya fue después de su liberación fue el cementerio, donde visitó las tumbas de sus amigos y algunos familiares de Ziv.

Aunque su rehabilitación física va progresando, la rehabilitación mental es un viaje largo.

El amor lo rodea desde todas direcciones, dijo Eliya. Personas que no conoce lo saludan y le piden tomarse fotos. Y en medio de todo el caos, no olvida a los amigos que perdió y a los hermanos que todavía están allí.

"Le prometí a él, Alon, que estoy saliendo de aquí, y hasta que nos encontremos en Israel - no ha terminado. Por eso también estoy aquí".