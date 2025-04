¿Cavando demasiado profundo? Disputa política retrasa congreso arqueológico en Israel

El 49º Congreso Arqueológico en Israel ha sido pospuesto debido a la interferencia política, anunciaron los organizadores del evento el miércoles por la noche.

Originalmente planeado para el jueves 3 de abril, el evento ha sido pospuesto sin indicación de cuándo se reprogramará.

Arqueólogos de todo Israel estaban programados para hablar en el evento, que se iba a realizar en la sede de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) en Jerusalén.

El anuncio llegó después de que el Ministro de Patrimonio Amichai Eliyahu interviniera en el evento de la Sociedad de Exploración de Israel, tras la presión de activistas de extrema derecha por la participación de un conferencista que anteriormente había llamado al boicot de una conferencia de arqueología en Cisjordania.

לא אתן לעשבים שוטים באקדמיה, הפועלים לקידום חרמות על עמיתיהם הארכיאולוגים, לזרוק אבן בבאר המורשת של עם ישראל.הורתי לרשות העתיקות לבטל את השתתפותו של פרופ' רפי גרינברג בכנס חשוב בשל פעילותו.ריבוי דעות - מבורך, חרם ופגיעה במדינה לא בכלל ולא במימון המדינה או בהשתתפותה.---תודה… pic.twitter.com/y16uB2kJN1 — עמיחי אליהו - Amichay Eliyahu (@Eliyahu_a) April 2, 2025

Eliyahu, un ministro del partido de extrema derecha Otzma Yehudit, objetó la participación de Raphael Greenberg, arqueólogo y profesor de la Universidad de Tel Aviv, quien previamente ha llamado al boicot de movimientos arqueológicos israelíes en Cisjordania. En febrero, Greenberg publicó una carta abierta a sus colegas en contra de su participación en "La Primera Conferencia Internacional sobre Arqueología y Conservación de Sitios de Judea y Samaria", un evento celebrado en Jerusalén Este.

En una fecha no indicada, Eliyahu habló públicamente en contra de la participación de Greenberg. "No permitiré que la maleza salvaje en la academia que trabaja para promover boicots a sus colegas arqueólogos escupan en el pozo del patrimonio del pueblo de Israel, de donde beben", escribió. "He instruido a la Autoridad de Antigüedades de Israel para cancelar la participación del Prof. Rafi Greenberg en una conferencia importante debido a sus actividades. Aprecio la diversidad de opiniones pero no permitiré boicots y daños al estado con financiamiento o participación estatal."

¿Cuál es la importancia de la participación de este conferencista?

Además de su papel en la Universidad de Tel Aviv, Greenberg se desempeña como presidente de la junta de la ONG Emek Shaveh, una organización israelí que se autodescribe como trabajando "para defender los derechos del patrimonio cultural y proteger los sitios antiguos como activos públicos que pertenecen a miembros de todas las comunidades, creencias y pueblos". La organización también ha expresado su oposición a que la evidencia arqueológica en la región "se convierta en una herramienta política en el conflicto israelí-palestino y trabaja para desafiar a aquellos que utilizan los sitios arqueológicos para desposeer a las comunidades marginadas".

Se esperaba que Greenberg diera una conferencia sobre la "arqueologización" de Israel en una sesión sobre arqueología y política. Emek Shaveh acogió con agrado la decisión de posponer el evento, señalando que un ministro no debería tener la capacidad de interferir en un evento académico.

El Jerusalem Post no pudo contactar a Greenberg para hacer comentarios.

"En lugar de cumplir con el intento del ministro de interferir en el contenido académico, los organizadores del congreso tomaron la difícil pero principiada decisión de cancelar el evento por completo", escribió la organización en X. "Esta no fue una decisión fácil, pero cuando los actores políticos intentan dictar el discurso académico, las respuestas claras y firmes son esenciales. Felicitaciones a la comunidad arqueológica por defender la independencia de la arqueología científica y la libertad académica en general".

Después de su intervención, Eliyahu dijo que no estaba de acuerdo con la decisión del organizador del evento de "cancelar" el evento, el cual en realidad no fue cancelado sino más bien pospuesto.

"Lamento la desconcertante decisión de los organizadores de la importante conferencia de cancelarla, a pesar de que podría haberse llevado a cabo, y de decepcionar a los amantes del patrimonio y la arqueología", escribió en X.