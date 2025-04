Un nuevo vídeo contradice la versión de las FDI sobre el asesinato de trabajadores en Gaza

El New York Times obtuvo una grabación de video en un teléfono celular de uno de los paramédicos asesinados, quien fue encontrado con otros 14 trabajadores humanitarios en una fosa común en Rafah a finales de marzo, que muestra que las ambulancias y el camión de bomberos en los que viajaban los trabajadores estaban claramente marcados y tenían sus luces de emergencia encendidas cuando las tropas israelíes dispararon contra ellos, informó el NYT el viernes por la noche.

