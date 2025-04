¿Los extraterrestres mantienen kosher? Judaísmo y la posibilidad de vida más allá de la Tierra

Yo era uno de esos niños que no dejaba que la escuela interfiriera en su educación.

Tener TDAH no diagnosticado en la década de 1980 significaba que me etiquetaban como el payaso de la clase. Pero tenía un superpoder que desafiaba ese estereotipo: podía sentarme y leer durante horas.

Mis profesores, agradecidos por el silencio, me dejaban sentarme en la parte trasera del aula, absorto en libros escondidos bajo mi escritorio. Mientras Stephen King era uno de mis habituales, mi verdadera pasión eran los libros sobre el judaísmo.

Hasta el día de hoy, creo que el judaísmo es la idea más grande en la historia humana. De niño, devoraba cada libro judío que podía encontrar: la serie de la Fundación JEP Rothman (especialmente Lilmod U’Lelamed), El Midrash Dice; El Talmud del Hombre Común; 9½ Místicos; Las Nueve Preguntas que la Gente Hace Sobre el Judaísmo; y, sobre todo, La Antología de la Torá, que me presentó al Rabí Aryeh Kaplan, quien pronto se convirtió en mi pensador judío favorito. (Incluso empezar a hacer justicia a su talento, profundidad, amplitud y brillantez requeriría un estudio completo por sí solo).

Cuando descubrí El lector de Aryeh Kaplan, una colección de sus mejores escritos, sentí que había dado en el clavo, no solo porque era una especie de "Grandes éxitos" de uno de mis autores favoritos, sino también porque tenía una de las portadas más geniales que había visto en un libro judío. Te insto a que lo busques en Google. Presenta una pintura verdaderamente alucinante realizada por el propio rabino Kaplan.

De todos modos, dentro del libro encontré un artículo que fue uno de los más fascinantes que había leído en mi corta vida: una discusión sobre la visión judía de la vida extraterrestre.

Un dibujo de dos alienígenas grises (credit: Wikimedia Commons)

¿Hay alguien más allá?

A los 12 años, la idea de que el judaísmo se enfrentara a la posibilidad de la existencia de alienígenas era alucinante. Los astrónomos estiman que nuestra galaxia sola tiene más de 100 mil millones de estrellas y que hay al menos 100 mil millones de galaxias en el universo. Para ponerlo en perspectiva, por cada grano de arena en la Tierra, hay al menos 10,000 estrellas. Se ha dicho que nuestro sistema solar es similar al tamaño de una molécula en un copo de nieve que descansa en la punta de un iceberg que es el resto del universo.

A pesar del Paradoxo de Fermi (la discrepancia entre la falta de evidencia concluyente de vida extraterrestre avanzada y la aparente alta probabilidad de su existencia), dado esos números los científicos creen que la vida inteligente en otros lugares no solo es posible sino también probable. Pero para los judíos, la pregunta va más allá de "¿Hay alguien más ahí afuera?" a "¿Hay otros judíos por ahí?"

Para responder a eso, necesitamos entender la naturaleza de la Torá.

LA TORÁ no es solo un libro de leyes, o historias, o historia. Es una traducción de la mente divina al lenguaje y la experiencia humanos. El Talmud cuenta una historia sobre Moisés ascendiendo al cielo para recibir la Torá. Los ángeles, indignados, preguntaron: "¿Qué hace 'uno nacido de mujer' entre nosotros, tomando la Torá?" Moisés, asustado, se escondió detrás del trono de Dios. Pero Dios lo instó a responder, prometiéndole Su protección.

Así que Moisés se volvió hacia los ángeles y dijo: "La Torá dice, 'Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto'. ¿Alguna vez estuvieron esclavizados en Egipto? Manda, 'Honra a tu padre y a tu madre'. ¿Tienen padres? Dice, 'No robarás'. ¿Tienen algo que pueda ser robado?"

Con cada pregunta, Moisés demostró que la Torá no estaba destinada a los ángeles, sino a los humanos. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda: ¿cómo es posible que los ángeles no supieran lo que estaba en la Torá? Si eran tan protectores de ella, seguramente la habían leído.

La respuesta es que la habían leído - pero no nuestra versión. Los ángeles tenían su propia Torá, una sabiduría divina traducida a su realidad celestial. Su error fue asumir que solo existía una Torá. Por eso preguntaron cómo puede 'uno nacido de mujer' tomar la Torá. No podían entender cómo la Torá siquiera podía aplicarse a la carne y la sangre.

Ángeles y alienígenas

Si la Torá es una sabiduría divina diseñada específicamente para la humanidad y la historia única de Israel, entonces ¿qué implica eso para la vida más allá de la Tierra? ¿Podría esta sabiduría tomar una forma diferente, adecuada de manera única para otros seres en otros planetas, tal como fue diseñada para nosotros?

La Torá no se nos dio porque éramos judíos; más bien, nuestra aceptación de ella es lo que nos convirtió en judíos. Si existe vida inteligente en otros lugares, ¿no tendría también sentido que algunos de esos seres eventualmente evolucionaran para acercarse a Dios y estar en un pacto con su creador? Si es verdad, entonces su pacto sería completamente irreconocible para nosotros.

Si no tienen cerdos, no habría ninguna prohibición en contra de comerlos. Si no consumen lácteos, no habría necesidad de separar la leche y la carne. Si nunca usaron pieles de animales, no usarían tefilín. Y si el ciclo de su planeta difiere del nuestro, digamos, un día de 40 horas, ¿quién sabe cómo marcarían el tiempo para la oración o el Shabbat?

Y eso asumiendo que sean remotamente similares a nosotros. ¿Y si no son primates? Imagina un mundo acuático lleno de seres inteligentes similares a delfines viviendo en un mundo oceánico. Su Torá no estaría en hebreo. No tendrían un Abraham o Moisés, ni un éxodo de Egipto. Su revelación podría no estar limitada a un solo grupo, pero podrían tener un planeta entero viviendo en armonía con lo divino.

Quizás son tan avanzados que han dejado completamente sus formas físicas, existiendo como seres incorpóreos.

Y si podemos imaginar que la Torá se manifieste de formas tan diferentes en mundos alienígenas, entonces deberíamos preguntarnos: ¿No ha sucedido algo similar ya aquí en la Tierra?

¿Otras revelaciones?

¿Es tan descabellado pensar que mientras nuestra Torá fue revelada en el Sinaí de una manera que tenía sentido para los antiguos esclavos hebreos, otras revelaciones divinas ocurrieron de formas adecuadas para diferentes pueblos y culturas? ¿Podrían el Cristianismo y el Islam ser traducciones de la verdad divina en formas que resonaron con Europa y Arabia? ¿No pueden las parábolas de Jesús o las enseñanzas de Mahoma, aunque sean extranjeras y tal vez incluso contradictorias a las enseñanzas de la Torá, ser una traducción de lo divino?

No es necesario aceptar las afirmaciones teológicas de Jesús o Mahoma para reconocer que miles de millones de personas han encontrado relaciones profundas y auténticas con Dios en sus creencias. Quizás, así como la Torá puede existir en múltiples formas a lo largo del universo, también haya tomado diferentes formas en nuestro propio planeta.

Después de todo, si creemos que la sabiduría de Dios es infinita, ¿por qué asumir que la única forma de escucharla es a través de la Biblia hebrea? El Dios de la Biblia hebrea no es Dios. No puede ser el total de todo lo que Dios es. Es una personificación de Dios, permitida para nosotros debido a la debilidad de la mente humana.

La verdad divina, como la luz que atraviesa un prisma, se refracta en muchos colores, cada uno distinto pero todos emergiendo de la misma fuente. Estos colores pueden parecer diferentes, incluso contrastantes, pero juntos forman un espectro impresionante. De manera similar, las religiones del mundo, diversas en sus enseñanzas, pueden ser cada una reflejos de una realidad divina singular, expresada a través de los idiomas, culturas y experiencias de la humanidad.

Así como el caos puede dar lugar a una belleza inesperada, y lo que parece discordia puede resolverse en armonía, la multiplicidad de tradiciones religiosas no necesita ser vista como una contradicción, sino como una sinfonía de perspectivas, cada una contribuyendo a un todo mayor. Quizás la revelación divina pueda ser expresada en muchas formas, cada una llevando su propia verdad mientras proviene de la misma fuente divina.

Uno de mis filósofos judíos favoritos, Franz Rosenzweig, enseñó que quizás Jesús sea un camino hacia Dios, pero nosotros los judíos no lo necesitamos, ya que ya estamos con Dios.

Así que volviendo a nuestra pregunta original. Carl Sagan una vez dijo: "El universo es un lugar bastante grande. Si solo somos nosotros, parece ser un desperdicio terrible de espacio." Y si no hay otros "judíos" por ahí, entonces es un desperdicio de espacio aún mayor de lo que Sagan jamás imaginó.