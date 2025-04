“Me asusta en lo que nos hemos convertido”, dice ex rehén Liri Albag

La exrehén Liri Albag, una observadora de las FDI que fue capturada durante la masacre del 7 de octubre y posteriormente liberada durante el último alto el fuego en enero, afirmó que tiene "miedo de lo que hemos llegado a ser" en una publicación en su Instagram personal el miércoles por la noche.

"Leo los comentarios, leo las amenazas que he recibido, y no tengo miedo", comenzó Albag, comentando que no tiene "miedo de los comentarios en sí" o incluso de "encontrarse con una de las personas que me escribió tales cosas", pero aclaró que le asusta alguien que pueda desear que "alguien permanezca en cautiverio".

Agregó que "no le desearía eso a sus enemigos" y que los comentarios burlándose de su peso le recordaban "a esos terroristas que se burlaban de mí; que se aseguraban cada día de recordarme que soy gorda".

"La muerte y la venganza" deberían desearse para "Hamas y nuestros enemigos, no para mí", agregó Albag.

Ella explica que los comentarios surgieron después de que declarara en una entrevista que el primer ministro Benjamin Netanyahu es responsable de los fracasos del 7 de octubre.

La ex rehén Liri Albag se reúne con su familia tras 477 días de cautiverio en Hamás (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Sin embargo, añadió en la publicación que "todo el establecimiento de seguridad, el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), el liderazgo de las FDI y la Inteligencia Militar son culpables, y que también lo ha declarado en el pasado.

¡Hamas es el enemigo!

En primer lugar, comentó, "Hamas es responsable de la pesadilla del estado, nunca olvidaré a estos terroristas ni por un momento, y quiero tener mi venganza personal contra ellos. ¡Hamas es el enemigo!"

Pero, continuó, "No pensé que recibiría tal respuesta de la gente de Israel. ¿Y lo más difícil? Esta división es peor que nuestros enemigos. ¡Así no se gana!"

"No tienes idea de cuánto aprecio a los soldados de las FDI y a las fuerzas de seguridad, cuánto aprecio a los que resultaron heridos física y mentalmente, cuánto me duele por cada soldado o civil que cayó en la guerra por nuestro país y para rescatar a los rehenes", continuó.

"¡Conozco a muchos caídos, son mis amigos!" añadió.

Luego se dirigió a aquellos que le escribieron "cosas despreciables, sin emociones e inhumanas", diciéndoles que "guárdenlo y no se molesten", agregando que "es una vergüenza que esto sea lo que se escribirá sobre ustedes en el Día del Juicio".

"Es mejor que utilicen su tiempo para orar y actuar por la paz de Israel, los soldados de las FDI y las fuerzas de seguridad, y la liberación de todos los rehenes", añadió.

"Es mejor que dirijan este veneno hacia Hamas, Irán, Hezbolá y los cientos de enemigos que tenemos", continuó.

"Como pueblo judío que ha sido atacado una y otra vez, desde Egipto hasta hoy, luchemos contra nuestros enemigos y no unos contra otros", pidió.

"Nunca comprenderán lo que pasamos los rehenes, y no quiero que lo entiendan", comentó.

"Deseo a todos salud física, espiritual y mental, vidas felices y exitosas. ¡Am Yisrael Chai (Viva Israel)!", concluyó.

Estos comentarios siguieron a una entrevista en KAN Reshet Bet, donde Albag compartió que ella y su compañero de cautiverio, Agam Berger, dieron especial importancia a celebrar todas las festividades judías durante sus 477 días en cautiverio, confirmó KAN.

Ella también le dijo a KAN Reshet Bet que se quedaron en silencio durante los momentos en que sonaba una sirena en Israel para el Día del Recuerdo del Holocausto y el Día del Recuerdo de los Caídos en las Guerras de Israel.

Las dos también habían pedido a terroristas de Hamas velas para encender en memoria de los asesinados y caídos, incluidos aquellos que eran sus colegas en la unidad de Observadores de las FDI y que murieron en el ataque a la base de Nahal Oz.