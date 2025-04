Amazon Prime estrena documental sobre la masacre del festival Nova

Yes Studios ha anunciado que #NOVA, el potente y conmovedor documental que captura los ataques terroristas de Hamás en el festival de música Supernova del 7 de octubre de 2023 (también conocido como el Festival Nova), ahora está disponible en el servicio de streaming de video Prime de Amazon en todo el mundo.

Los terroristas de Hamás ejecutaron a más de 350 asistentes a la fiesta y al personal del festival y secuestraron a 44 personas. De las personas secuestradas, 14 han regresado con vida y 17 fueron asesinadas; el resto siguen siendo mantenidas cautivas en Gaza.

#NOVA, dirigido por Dan Pe'er, está compuesto por clips de video y audio del festival Nova, tomados por las víctimas, los supervivientes y los terroristas, y se completó solo unos meses después de los horribles acontecimientos. Las imágenes en tiempo real narran los trágicos eventos de ese día mientras se desarrollaban en detalle. #NOVA fue producido por Kastina Communications para Yes Docu; Yes Studios es el distribuidor internacional del documental.

Uno de los asistentes aterrorizados al festival, escuchado en una llamada frenética a su padre en el documental, resultó ser Yuval Raphael, quien se convirtió en el representante de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión de este año. Ella interpretará una canción que hace referencia a la masacre en la competencia.

"#NOVA es una de nuestras películas más comentadas y controvertidas, y siempre atrajo una gran cantidad de interés cuando realizamos proyecciones exclusivas en lugares internacionales seleccionados", dijo Sharon Levi, directora general de yes Studios. "Por lo tanto, estamos honrados de que este extraordinario documental haya llegado recientemente a Prime Video, haciéndolo disponible de inmediato para satisfacer la significativa demanda global continua que sabemos que aún existe.

Soldados de las FDI tras la masacre perpetrada por Hamás en el festival de música Nova en Re'im, sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. (credit: FLASH90/CHAIM GOLDBERG)

"Puede que hayan pasado exactamente 18 meses desde este terrible día, pero con 59 rehenes aún en custodia y las imágenes de los ataques del 7 de octubre aún grabadas en nuestra memoria colectiva, #NOVA sigue siendo una película importante, única y que hay que ver.

El brutal inicio de la guerra entre Israel y Hamas

"No solo documenta el brutal inicio de la guerra, sino que también captura diferentes puntos de vista sin una agenda de noticias convencional o, de hecho, ningún filtro narrativo. En cambio, las imágenes grabadas por los propios protagonistas en tiempo real presentan un relato verdaderamente auténtico de lo que sucedió en el festival y proporciona un testimonio duradero de los eventos de ese día".

La empresa, yes Studios, propiedad de Yes TV, es la productora y distribuidora de la aclamada serie internacional Fauda y The Beauty Queen of Jerusalem, disponible en Netflix, y On the Spectrum, disponible en HBO Max, con una adaptación estadounidense llamada As We See It en Amazon. La serie Your Honor de yes Studios es uno de los formatos de guion más vendidos en los últimos años, con 11 adaptaciones disponibles en todo el mundo, entre muchos otros.