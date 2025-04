Netanyahu: Irán puede aceptar el acuerdo nuclear de Estados Unidos, pero bajo una condición

Tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el martes que Irán "no debe tener armas nucleares", agregando que esto se podría lograr mediante dos vías: diplomáticamente o militarmente.

Añadió que el acuerdo solo sería aceptable si fuera similar al que se hizo con Libia: "Entramos, volamos las instalaciones y desmantelamos todo el equipo, bajo supervisión y ejecución estadounidense. Ese es el escenario ideal".

"La segunda opción, que no queremos, es que simplemente alarguen las negociaciones, y en ese caso, la opción militar se convierte en la única elección".

Sin embargo, se permitiría a Irán mantener un programa nuclear civil para la generación de electricidad, como el reactor de Bushehr, incluso si debe desmantelar por completo su programa nuclear actual, incluyendo las instalaciones que albergan centrifugadoras y permiten el enriquecimiento de uranio.

Una fuente familiarizada con los detalles de las discusiones le dijo al Jerusalem Post: "Trump dijo que Irán no tendrá armas nucleares. Instalaciones nucleares militares, no; civiles nucleares, sí".

"Netanyahu habló extensamente sobre el modelo libio durante la reunión con Trump", dijo una fuente israelí al Post.

El modelo libio se refiere al acuerdo según el cual Libia desmanteló su programa de armas nucleares a principios de la década de 2000, durante el cual también se desmantelaron las instalaciones y estructuras relacionadas con el programa.

Fuentes israelíes dijeron al Post que "las posibilidades de que los iraníes acuerden un trato nuclear basado en el modelo libio son bajas". Las fuentes señalaron además: "La impresión es que Trump está tomando en serio sus amenazas, lo que significa que si no hay acuerdo, actuará contra el programa nuclear con medios militares".

Elliott Abrams, quien fue enviado especial de Trump a Irán durante su primer mandato, dijo al Post: "Si Trump también está tomando en serio la posibilidad de bombardear a Irán, entonces es útil tener una negociación, llevarla a cabo, verla fallar, esa es tu explicación de por qué tuviste que usar la fuerza militar".

Modelo Libio

Dicho esto, cabe destacar que Trump mantiene ambigüedad con respecto a lo que exigirá a los iraníes y hasta dónde está dispuesto a llegar. "Si las negociaciones fracasan, Irán estará en gran peligro", dijo Trump durante su reunión con Netanyahu.

Abrams dice que cree que Trump debería dar a los iraníes un plazo de 30-60 días para llegar a un acuerdo. "Me preocupa que la administración acepte un acuerdo algo similar al JCPOA y declare una victoria y diga, 'No, no, no, es muy diferente, y este es un acuerdo mucho mejor. Hemos solucionado todo'", dijo. "Necesitamos que acuerden dejar de apoyar a los representantes terroristas. Y necesitamos control del programa de misiles. Si esa es la postura de Estados Unidos, entonces creo que Irán no estará de acuerdo y las negociaciones fracasarán".

El sábado, las delegaciones estadounidense e iraní se reunirán en Omán para discutir el acuerdo nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, liderará la delegación iraní, mientras que Steve Witkoff, enviado de Medio Oriente de Trump, encabezará la delegación estadounidense.

Aunque Trump declaró que serían conversaciones directas, los iraníes aclararon que, al menos en la primera etapa, serían indirectas. "Esta es una oportunidad tan importante como una prueba. La pelota está en la cancha de Estados Unidos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, agregando que si las conversaciones progresan positivamente, una reunión cara a cara podría ser posible.

"Creo que es notable que Trump haya desplegado todas estas fuerzas en la región, además del despliegue del sistema de defensa de misiles THAAD en Israel. Ese es un mensaje real para Irán", dijo Abrams al Post. "Pero si Trump concluye que las negociaciones van a fracasar, ¿utilizará entonces la fuerza? Creo que es una posibilidad muy real. Pero es la decisión de una sola persona: el presidente Trump."

Gaza y Turquía

Los dos líderes también discutieron sobre Gaza, con Netanyahu confirmando: "Estamos decididos a eliminar a Hamás, y al mismo tiempo, estamos comprometidos a traer de vuelta a todos nuestros rehenes".

Netanyahu citó a Trump el martes diciendo que el primer ministro "está trabajando todo el tiempo para liberar a los rehenes", añadiendo: "Espero que esta declaración ponga fin al falso relato de que no estoy trabajando para su liberación o de que no me importa".

El primer ministro agregó que Estados Unidos e Israel están en conversaciones con países sobre la posibilidad de absorber a un gran número de gazatíes. "Esa es la dirección que las cosas necesitan tomar", dijo Netanyahu.

También habló sobre los intentos de Turquía de establecer bases militares en Siria, "lo cual representa un peligro para Israel".

"Nos oponemos a esto y estamos trabajando activamente en contra", añadió. "Le dije al presidente Trump, quien es amigo mío y amigo de Erdogan, 'Si necesitamos tu ayuda, te hablaremos al respecto'".