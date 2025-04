Netanyahu: Avanzan las negociaciones con dos países para reubicar a los palestinos de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó al gabinete de seguridad el miércoles que están en marcha negociaciones con dos grandes países para absorber a un gran número de habitantes de Gaza que emigrarán voluntariamente.

Netanyahu agregó que Israel conocía de antemano las conversaciones de EE. UU. con Irán sobre su programa nuclear, y que EE. UU. quería saber cuál sería un buen acuerdo desde la perspectiva de Israel.

El primer ministro mencionó que hay buena voluntad en EE. UU. para llegar a una solución sobre la cuestión de los aranceles y que Israel se compromete a reducir el déficit comercial con EE. UU.

Al final de la discusión, instruyó que se enviara una delegación comercial a EE. UU. en los próximos días, encabezada por el Ministerio de Finanzas, para continuar discutiendo los aranceles con la administración estadounidense.

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el Ala Oeste de la Casa Blanca, el lunes 7 de abril de 2025. (credit: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images)

Visita a la Casa Blanca

En su visita a la Casa Blanca el martes, Netanyahu discutió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre Gaza y la guerra entre Israel y Hamas, afirmando: "Estamos decididos a eliminar a Hamas y, al mismo tiempo, estamos comprometidos a traer de vuelta a todos nuestros rehenes".

El primer ministro también citó a Trump al confirmar que Netanyahu "está trabajando todo el tiempo para liberar a los rehenes", añadiendo: "Espero que esta declaración ponga fin a la falsa narrativa de que no estoy trabajando para su liberación o que no me importa".

Netanyahu agregó que Estados Unidos e Israel están en conversaciones con países sobre la posibilidad de absorber a un gran número de gazatíes. "Esa es la dirección hacia la que las cosas deben ir", dijo Netanyahu.