Líbano prohíbe la nueva película de “Blancanieves” por la presencia de Gal Gadot

Deadline informó el miércoles que Líbano prohibió que se proyectara en los cines el remake de Blancanieves de Disney porque una de las estrellas de la película, Gal Gadot, quien interpreta a la reina malvada, es israelí y está en la lista de boicot de Líbano.

Según el periódico libanés An-Nahar, el ministro del interior de Líbano, Ahmad Hajjar, sugirió la prohibición, escribió Deadline.

Gadot, que se convirtió en una estrella internacional con el lanzamiento de Wonder Woman, siempre ha sido una defensora abierta de Israel en todo el mundo.

En un discurso en la cumbre de la Liga Antidifamación a principios de este año, donde recibió un premio de liderazgo, dijo: "Soy israelí. Y soy judía. Lo diré de nuevo. Mi nombre es Gal, y soy judía. ¿No es una locura que simplemente decir eso, simplemente expresar un hecho tan simple acerca de quién soy, parezca una declaración controvertida? Pero, tristemente, aquí estamos hoy".

Gadot, quien ayudó a organizar una proyección en Los Ángeles de imágenes de las atrocidades del 7 de octubre, también dijo en su discurso: "Nunca imaginé que en las calles de Estados Unidos y en diferentes ciudades alrededor del mundo veríamos a personas no condenando a Hamas, sino celebrando, justificando y animando una masacre de judíos". En esta y muchas otras ocasiones, ella pidió la liberación de los 59 rehenes aún en manos de Hamas en Gaza.

Gal Gadot recibe el premio al Liderazgo Internacional de manos del director general de la ADL, Jonathan Greenblatt, en el evento ADL Never Is Now en el Javits Center el 4 de marzo de 2025 en Nueva York. (credit: Bryan Bedder/Getty Images for Anti-Defamation League)

Hubo informes de tensión entre Gadot y su coprotagonista de Blancanieves, Rachel Zegler, debido a los sentimientos pro palestinos expresados por Zegler, pero las dos han aparecido cordiales en apariciones promocionales conjuntas.

Películas anteriores prohibidas

Las películas anteriores de Gadot, como Wonder Woman y Death on the Nile, también fueron prohibidas en Líbano. El sitio web de noticias árabe informó en marzo que varias organizaciones árabes estaban llamando a boicotear Blancanieves debido a la participación de Gadot.

A pesar de los llamados a boicotearla, Gadot ha tenido un gran éxito mainstream en Hollywood y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en marzo. Ella no es la primera estrella de cine judía que ha sido boicoteada por un país árabe.

Egipto prohibió a Elizabeth Taylor, una conversa al judaísmo, filmar escenas para Cleopatra allí a principios de la década de 1960, porque había contribuido a organizaciones benéficas en Israel, y también prohibió sus películas. Las películas de otra conversa, Marilyn Monroe, también fueron prohibidas en Egipto.