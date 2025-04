La vida y muerte de un soldado de las FDI: Milagro de 417 días desafiando las expectativas médicas

La historia del estadounidense-israelí Yona Brief es un asombroso relato de perseverancia, esperanza y determinación.

Cuando escuchas lo que vivió, te recuerda a la canción de Pascua "Dayenu", que enumera acciones milagrosas de Dios en la Biblia, con el coro después de cada línea siendo "eso hubiera sido suficiente".

Recientemente, la revista habló con los israelíes-estadounidenses David y Hazel Brief, los padres de Yona, quien falleció el 27 de noviembre de 2024, luego de sobrevivir a dos emboscadas mortales en 2023 durante su servicio en las Fuerzas Especiales Duvdevan: una en Nur al Shams en Cisjordania en mayo, y la otra en Kfar Aza el 7 de octubre.

"Había mucha esperanza y todos los aspectos positivos de Israel salieron a la luz", dijeron sus padres.

"Yona fue visitado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ex primer ministro Naftali Bennett, el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, el entonces jefe de las FDI Herzi Halevi, la educadora y madre doliente Miriam Peretz, y los cantantes Yishai Rebo, Yoram Cohen y Hanan Ben Ari", dijo Hazel.

David notó que Yona conectó especialmente con el cantante y actor Idan Amedi.

El cantante y actor Idan Amedi participa en la ceremonia de conmemoración de Yona Brief, en el Monte Herzl, el 25 de diciembre de 2024. (credit: FLASH90)

"Queremos compartir con el público la lucha de Yona por vivir", afirmó Hazel. "Luchó muy, muy duro por mantenerse con vida contra todas las probabilidades, y fuimos bendecidos con 417 días para pasar juntos, mientras que la mayoría de los padres reciben un 'llamado en la puerta' anunciando la muerte de su hijo.

"Tuvimos una 'última conversación' con él. Pensé que lo lograría. Fue increíblemente doloroso ver a tu hijo pasar por amputaciones horribles. Este era un niño que no podía quedarse quieto. Cada órgano de su cuerpo falló en algún momento, pero Yona seguía regresando", dijo.

"Perdimos a nuestro hijo y pasamos más de un año en el hospital", dijo David. "Sentimos que éramos los afortunados. ¡Él estaba con nosotros! Consciente, comunicativo, sonriente y riendo; siendo optimista acerca del resto de su vida".

"Trece balas y 11 neumonías cobran su precio. Y luego tuvo tantas operaciones que su cuerpo alcanzó el límite de lo que podía soportar", afirmó su padre afligido.

Continuando, Hazel declaró: "Él sorprendió a todos y conmovió a todos. Habló de cuánto Yona desafiaba todas las razones médicas".

En cierto momento, MK Chili Tropper, ahora cercano a la familia Brief, recibió una actualización del director del Centro Médico Sheba, Yitshak Kreiss, y regresó con ellos para decir: "Ellos [los médicos] no saben lo que están haciendo, pero no de manera negativa. Yona está más allá de los libros de medicina y el conocimiento. Ha desafiado todo. Están en un estado de asombro y desconcierto".

En una etapa posterior, "el día antes de que Yona muriera, Kreiss llamó nuevamente. Habían reunido a todos los médicos que trabajaron con Yona para revisar todo su expediente. Un amigo, Mitch Schwabber, participó, y todos preguntaron: '¿Hay algo más que podamos hacer en cualquiera de las disciplinas?' Respondieron: 'No hay nada más que podamos hacer'".

"Había tantos años de experiencia allí... y no detuvieron ninguno de sus tratamientos médicos", porque ninguno de ellos podía decir que definitivamente iba a morir después de haber desafiado las expectativas tantas veces.

"Esa era la profunda fe que el personal tenía en Yona", dijo Hazel.

Primera lesión - mayo de 2023, Cisjordania

La primera lesión de Yona mientras estaba en Duvdevan fue en mayo de 2023, cuando resultó herido por una bomba de tubería explosiva durante una operación de Duvdevan en Nur al Shams en el norte de Samaria.

"Tenía dos años y medio de servicio", dijo su madre. "Era un médico de combate, pero le dieron la baja médica. No necesitaba regresar. Preguntó: '¿Debo o no debo?' Habló con nosotros y sus amigos. Yo dije: 'Definitivamente sí. Yona, hicimos aliyá, termina tu servicio. No eres un desertor, eres parte de tu equipo.' Realmente lo querían de vuelta. Es un buen chico, nunca irrespetuoso, trabajador. Hizo un año de estudio de Torá en una mejiná y luego se inscribió para el servicio militar completo, sin atajos", dijo.

Enterándose de las heridas de Yona el 7 de octubre mientras visitaban los EE. UU.

El padre de David se cayó mientras caminaba en su ciudad natal de Chicago, por lo que los Briefs decidieron visitarlo y quedarse con él durante Simchat Torah de 2023. Algunos de sus otros hijos también estaban en el extranjero, por lo que no habría otros miembros de la familia en casa con ellos para lo que se suponía que sería una festividad alegre.

"Salimos el 4 de octubre, el miércoles antes del 7 de octubre. El viernes 6 de octubre, nos comunicamos a través de WhatsApp con nuestros otros hijos y con Yona", recordó Hazel.

Los Briefs son observantes del Shabbat, pero explicaron que como el padre de David estaba potencialmente enfermo de gravedad o inestable, Hazel sugirió que David revisara sus mensajes de texto justo antes de ir a la sinagoga para los servicios de Simchat Torah.

Vio un mensaje de su hermana actualizando que su padre estaba estable, y agregando: "Lo siento por lo que está sucediendo en Israel".

Eso captó la atención de David, y luego "Desplazó hacia abajo y vio todas las alertas", dijo Hazel.

Era media tarde en Israel, por lo que las actualizaciones que habían recibido eran que Hamas había matado al menos a 100 israelíes y también había tomado muchos rehenes.

Dijeron que pensaron, "Debemos estar leyendo mal. Llamamos a algunos de nuestros otros hijos, que informaron que 'Yona está bien, está en Sderot'".

Luego, el sábado por la noche, el grupo de WhatsApp de los padres de Duvdevan se iluminó con la actualización de que el comandante inmediato de Yona y amigo, Ben Bronshtein, y su amigo cercano Amir Fisher habían sido asesinados. Eso los preocupó.

"Ni uno de nosotros había oído de Yona, ni podían encontrarlo," dijo su madre.

LUEGO LAS COSAS empeoraron. “Yona fue puesto en una lista de bajas fallecidas por la guerra,” dijo Hazel.

"El padre de nuestra nuera trabaja en el Ministerio de Defensa informando a las familias de sus familiares fallecidos. Yona sabía que estábamos en Chicago. Le dijo al Consulado de Chicago que nos dijera que Yona había fallecido." Vivó otros 417 días después de eso.

Sargento Mayor Yona Betzalel Brief. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

“Nuestros hijos en Jerusalén tienen un amigo de Duvdevan en la sinagoga, y él vio el nombre de Yona en la lista de fallecidos,” dijo Hazel. “Le dijo a nuestros hijos que fueran al hospital para que pudieran confirmar la situación.”

Pero nadie sabía si Yona estaba en el Centro Médico Beilinson o el Centro Médico Sheba. Había muchos soldados anónimos ahí porque las unidades militares que habían ido al Sur a menudo se mezclaban y no se registraban.

Sus hijos se apresuraron a Sheba porque estaba más cerca e informaron que la situación allí era un caos total.

“Yona fue llevado como un soldado anónimo. No podían encontrar su tarjeta de identidad, y aunque estuvo despierto durante cuatro horas antes de llevarlo a cirugía, nadie le preguntó su nombre,” dijo su madre. En el caos del momento, esperaban utilizar su sistema de huellas dactilares para identificar a los soldados anónimos, pero no funcionaba.

Eventualmente identificaron a Yona, informaron a sus padres, y los Briefs regresaron rápidamente a Israel.

Lo que siguió fue la batalla de 417 días llena de desafíos, pero también de esperanza y determinación.

Investigaciones del 7 de octubre

A pesar de ser personas generalmente positivas, los Briefs tenían preguntas.

"Nos reunimos con los oficiales del ejército y obtuvimos la versión más actualizada de la investigación sobre la batalla de Kfar Aza", dijo David. "Si algo, nos quedamos con más preguntas de las que teníamos al inicio de la reunión. Fue un fracaso colosal, es difícil entender su magnitud en todos los niveles".

Yona y su unidad le dijeron a sus padres que "escucharon que había terroristas en un lugar y simplemente fueron al primer lugar donde los vieron".

"Siento pena por los soldados que tuvieron que entrar en este lío y limpiarlo. Cuando ingresaron, fueron los primeros en llegar a las 10:30 a. m., cuatro horas después de que Hamas penetrara la frontera", dijo David.

"Es difícil para mí creer que no tenían inteligencia sobre lo que estaba sucediendo", continuó. "No sabían quién estaba allí ni nada. Fueron los primeros en ingresar a ese vecindario y no estaban preparados.

"Nuevos videos salieron desde las 10:30 a.m. de ese día cuando entraron, y la frontera estaba completamente abierta, con terroristas entrando y saliendo en todas direcciones", dijo David.

"¿Por qué no fue alguien a la frontera y comenzó a cerrar las penetraciones?", preguntó. "Nadie nos puede dar una respuesta a esa pregunta."

Crítico el manejo del ejército en la batalla, diciendo que la unidad de Yona "entró antes de tener un plan, y nadie tomó el mando. Su estructura de comando se desmoronó por completo."

Los amigos cercanos de Yona, Amir Fisher y Ben Bronshtein fueron emboscados y disparados durante la batalla.

Cuando Yona, sentado en una posición defensiva más segura, vio y escuchó que habían caído, corrió a tratar de rescatarlos y llevarlos a cubierto. Mientras levantaba a sus amigos, los combatientes de Hamas le dispararon con algunas balas.

Si en ese momento hubiera soltado a sus amigos y tratado de salvarse, podría haber tenido muchas menos heridas y podría haber sobrevivido mucho más allá de los 417 días de lucha.

Pero Yona no los abandonaría. Tener que moverlos lo retrasó y permitió que los terroristas continuaran disparándole, 13 veces en total.

Esto fue a las 11:15 a.m.

DE ALGUNA MANERA, a pesar de estar gravemente herido, Yona colocó torniquetes en sus piernas y uno de sus brazos y finalmente fue evacuado en un Hummer.

El vehículo intentó llevarlo a un helicóptero. "En la intersección de Saad, lo sacaron del capó del Hummer y lo pusieron detrás de un bloque de concreto. Otro automóvil lo llevó de regreso a Kfar Aza, luego por el camino a Hoshaya, donde lo trasladaron a una ambulancia. Luego fue transportado a otro lugar para abordar un [diferente] helicóptero", dijo David.

"No estamos seguros del momento exacto de su evacuación porque su unidad Duvdevan salió de la ecuación temprano. Lo llevaron a algún lugar y luego lo dejaron", dijo.

Varios soldados acusaron al Mayor H, uno de los oficiales a cargo, de congelarse.

Recién a las 3 p.m. llegó Yona a Sheba, un retraso crítico de cuatro horas.

Una de las preguntas esenciales que afecta si Yona podría haber sobrevivido es por qué no fue evacuado en el primer helicóptero en lugar del segundo.

El relato que los padres de Yona han escuchado de múltiples soldados de Duvdevan que estaban en el terreno con él sugiere que Yona estaba más gravemente herido que aquellos que fueron evacuados en el primer helicóptero.

Han concluido que los comandantes de Duvdevan, el Mayor H y el Teniente Coronel D, decidieron que Yona no sobreviviría, por lo que dieron prioridad a la evacuación de soldados cuyas heridas parecían menos graves.

Los padres informan que en reuniones con D, cuando hablaba sobre lo mucho que intentó cuidar de Yona, los demás soldados en la habitación rodaban los ojos.

Además, los padres cuestionan si el oficial ha sido investigado por su conducta con respecto a Yona y la unidad por un oficial externo con quien no tiene conexión.

Hasta la fecha, han dicho que la soldado mujer que es su contacto para todos los asuntos relacionados con Yona se ha encogido de hombros y no ha podido proporcionar respuestas, diciendo solo que habrá algún tipo de informe posterior específicamente sobre estos problemas, pero sin plazos definidos.

Después de todo eso, los Briefs siguen siendo orgullosos sionistas, dedicados al Estado de Israel, y sienten un tremendo orgullo por quien era Yona, a veces hablando de él en tiempo presente.

El 27 de marzo, los Briefs organizaron una donación de sangre en memoria de Yona. Figuras públicas y muchos residentes de Modi'in y otras partes que fueron profundamente impactados por la historia de Yona se asegurarán de mantener viva su memoria.