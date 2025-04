La oposición critica a Netanyahu: “Tiene miedo de atacar Irán”

Figuras de la oposición israelí respondieron el jueves al informe del New York Times, que indicaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había bloqueado un posible ataque israelí al programa nuclear de Irán.

El jefe de la oposición, MK Yair Lapid, escribió en Twitter que había propuesto atacar los campos petroleros de Irán en octubre.

"Destruir la industria petrolera de Irán colapsaría su economía y, en última instancia, derribaría al régimen. Netanyahu tenía miedo y lo detuvo", escribió.

El líder del partido de Unidad Nacional, MK Benny Gantz, escribió: "Israel debe y puede eliminar la perspectiva de las capacidades nucleares iraníes", en una publicación del jueves.

"El régimen iraní es experto en dilaciones", señaló Gantz en la publicación, agregando: "Coordinando estrechamente con nuestro gran aliado Estados Unidos, es hora de cambiar el Medio Oriente".

El ex primer ministro y contendiente político Naftali Bennett también comentó sobre el informe.

"El único acuerdo que vale la pena hacer con Irán es uno que: 1. Desmantele completamente y de forma permanente su programa nuclear. 2. Ponga fin a toda exportación de terrorismo iraní. 3. Detenga por completo el desarrollo de misiles balísticos", escribió Bennett.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos ha acumulado para sí mismo un poder sin precedentes", agregó Bennett.

The only deal worth making with Iran is one that:1. Fully and permanently dismantles its nuclear program.2. Ends all export of Iranian terrorism. 3. ⁠Fully stops ballistic missile development.Under President Trump’s leadership, the US has amassed for itself unprecedented…