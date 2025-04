Una nueva oportunidad: Colonos judíos se posicionan en la frontera de Gaza

(JTA) - ENVELOPE DE GAZA, Israel - Reut Ben Kamon estaba en tercer grado cuando su familia fue desarraigada del asentamiento Neve Dekalim durante la desconexión de Gaza en 2005. Las escenas de soldados enfrentándose a los colonos la dejaron traumatizada, dijo. Sin embargo, ella siente nostalgia por la vida antes de la evacuación, describiendo las dunas de arena por las que ella y sus amigos rodaban detrás de su casa, el aire fresco, las flores y la diversa mezcla de judíos que eran sus vecinos.

"Fue un lugar donde realmente sentías la esencia del pueblo de Israel y la tierra de Israel", recuerda Ben Kamon.

Dos décadas más tarde, Ben Kamon se unió a varias familias que desafiaron una inusual lluvia para pasar el seder de Pascua en tiendas de campaña cerca de Kibbutz Sa'ad en el envelope de Gaza, como un acto simbólico que pedía el regreso judío a Gaza. Organizado por el Movimiento Nachala Israel, un grupo de colonos que promueve nuevos puestos de avanzada judíos en Cisjordania y el reasentamiento de Gaza, el campamento presentó sukkahs reutilizados, castillos inflables y una completa lista de oradores, actividades para niños y recorridos. Miles de israelíes visitaron durante los días intermedios de la festividad.

El movimiento de colonos ha considerado durante mucho tiempo el seder como un acto simbólico de redención y un catalizador para establecer nuevos asentamientos. En 1968, activistas haciéndose pasar por turistas suizos utilizaron el seder como pretexto para restablecer una presencia judía permanente en Hebrón, tres décadas después de que los últimos judíos de la ciudad huyeran tras las masacres. Hoy en día, Hebrón es un epicentro de la actividad colonizadora, con miles de judíos viviendo en y cerca de la ciudad bíblica.

Y en 1975, activistas del movimiento de colonización Gush Emunim celebraron un seder en Cisjordania del norte en un sitio que más tarde se convertiría en Kedumim, donde la fundadora de Nachala, Daniella Weiss, fue alcaldesa durante más de una década. Ahora, Kedumim tiene cerca de 5,000 habitantes.

Hace tres años, Nachala organizó un seder cerca del cruce de Tapuach, un movimiento que precedió al establecimiento del polémico puesto avanzado de Evyatar, término utilizado para los asentamientos ilegales que no cuentan con permiso del gobierno israelí. En junio, Evyatar fue legalizado por el gabinete de Israel junto con otros cuatro puestos avanzados.

Según Arbel Zak, una líder senior de Nachala encargada de movilizar familias para que se trasladen a nuevos asentamientos, se han formado alrededor de 80 puestos avanzados en Cisjordania desde el estallido de la guerra. Para ella y otros en el movimiento, Gaza es la próxima frontera. Entre las actividades de los niños se incluyó una sesión fotográfica con las palabras ''¡Yo también me voy a Gaza con fuerza y una cabra!''. (credit: DEBORAH DANAN/JTA)

"La gente dice que no es lógico, o que no sucederá. Pero Evyatar, y Gush Emunim en sí mismo, demostraron que es posible y es lógico", dijo Zak.

Ben Kamon era una de aquellos que nunca consideró seriamente la idea de regresar a Gaza, hasta que ocurrió el 7 de octubre.

"Nunca imaginé por un segundo que mudarme de regreso sería una posibilidad. Pero desde que empezó la guerra, supimos que era una opción real", dijo Ben Kamon.

El verano pasado, Ben Kamon, su esposo y sus cuatro hijos pequeños se mudaron del asentamiento de Cisjordania de Eli a la comunidad sureña de Zimrat, para estar más cerca de Gaza y de su sueño. Ahora viven en un sitio temporal destinado a "pioneros", dijo ella, personas dispuestas a dejarlo todo y establecerse en un nuevo lugar, a veces con solo unas horas de aviso.

Mudarse a Gaza

Según la activista Nachala Batel Moshe, quien se registró para mudarse a Gaza semanas después del 7 de octubre, alrededor de 30 familias viven en sitios temporales, pero otras 800 se han registrado para mudarse a seis futuros asentamientos en Gaza. Los planes de asentamiento, algunos de ellos integrados profundamente en áreas urbanas densas como Khan Younis, se dieron a conocer por primera vez en una conferencia en enero de 2024 en Jerusalén organizada por Nachala y a la que asistieron ministros de extrema derecha.

"La gente llama preguntando si pueden invertir en apartamentos [en Gaza] para sus hijos", dijo Moshe.

Weiss señaló un aumento en la participación en las actividades del grupo desde la guerra, incluidos decenas de miles en una reciente manifestación, como prueba del fuerte apoyo público a sus objetivos.

"La mayoría de los israelíes están a favor de reasentar Gaza, si no inmediatamente, entonces después de una victoria israelí contra Hamas", dijo Weiss. "Este es el verdadero camino del sionismo".

Sin embargo, las encuestas no respaldan las afirmaciones de Weiss. Si bien las encuestas tempranas posteriores al 7 de octubre mostraron un apoyo al reasentamiento de Gaza de hasta el 44%, datos más recientes, incluida una encuesta de febrero del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, indican una caída al 23%.

Aunque Weiss y su movimiento han pedido la expulsión — voluntaria o no — de palestinos de Gaza, no todos los que se han inscrito para trasladarse al enclave costero comparten esa opinión.

“No importa si hay tres árabes viviendo allí o tres millones, no me importa. El punto es que los judíos necesitan estar allí”, dijo Aharon Amos Ben Naeh, un residente de Jerusalén que anteriormente vivía en el Barrio Musulmán de la Ciudad Vieja.

Él dijo que oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían visitado el campamento y les instaron a cumplir con su misión. “Vinieron a nuestro seder en la salida [de Gaza] y nos dijeron que necesitamos regresar allí”, dijo Ben Naeh, en un recuerdo que otra persona que estaba presente corroboró.

Acompañando a un grupo de visitantes a un memorial cercano en honor a las espías femeninas de las FDI asesinadas el 7 de octubre, Zak señaló hacia Gaza, identificando los lugares donde espera que un día se construyan nuevos asentamientos. Columnas de humo —probablemente de la actividad de las FDI— se alzaban contra el fondo del Mar Mediterráneo. En ese momento, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu estaba de gira por el norte de la Franja de Gaza.

"Quién sabe," bromeó Zak, "tal vez tengamos la suerte de ver un espectáculo pirotécnico para él de parte de nuestros soldados." Luego se puso seria. "Ver la destrucción no me hace feliz, pero me gusta saber que las FDI están allí."

Al igual que Weiss, Zak insiste en que solo una presencia judía puede disuadir el terrorismo. "Las cercas no ayudan. El 7 de octubre lo demostró." Rechazó el argumento de que estacionar tropas para un puñado de civiles agota los recursos militares.

"Al contrario," dijo. "Cuando un soldado ve a una madre empujando un cochecito, sabe exactamente por qué está luchando."

De regreso al campamento, la policía había acordonado el área en previsión de una protesta organizada por grupos antigubernamentales para desafiar la presencia de los colonos.

Ben Naeh dijo que planeaba ir a saludar a los manifestantes. "Quiero abrazarlos. Quiero decirles que estoy orgulloso de ellos. No entiendo mucho de política, ni siquiera me gusta Bibi. Pero entiendo que, al igual que yo, estas personas se preocupan profundamente por este país," dijo, usando el apodo de Netanyahu.

Al menos un manifestante rechazó la oferta de Ben Naeh.

"Nunca aceptaré un abrazo de alguien como él", dijo Yifat Gadot.

Según Gadot, quien llevaba puesta una camiseta de Bring Them Home, las personas involucradas en el campamento estaban complicadas en frustrar un acuerdo de alto el fuego que vería la liberación de los 59 rehenes, de los cuales se cree que 24 siguen con vida y permanecen cautivos en Gaza.

"La única razón por la que la guerra no ha terminado, y que cientos de soldados están muertos y los rehenes no están en casa, es porque para ellos, la tierra es más importante que la vida de las personas", dijo.

En un momento, las tensiones aumentaron entre los manifestantes y Gali Bat Chorin, quien acudió con miembros del Café Shapira Forum para respaldar los esfuerzos de Nachala. Bat Chorin, quien fundó el foro, afirmó que representa a 15,000 académicos mayoritariamente seculares que, como ella mencionó, "se desplazaron hacia la derecha de una sola vez" para reclamar el sionismo en la discusión pública.

Los manifestantes están "motivados por un profundo odio hacia el judaísmo y cualquier cosa que sea judía", dijo. "No importa lo que nuestros enemigos nos hayan hecho, ya sea violación, secuestro, masacre o quemar niños vivos, [los manifestantes] sienten que lo más importante es luchar contra Daniella Weiss y evitar que tome tierras de los árabes a toda costa", concluyó.

Elchanan Shaked, un activista de Brothers in Arms, un grupo de protesta de reservistas, de la ciudad central de Rishon Lezion, también rechazó la idea de un abrazo de los colonos.

“Diles que antes de abrazarnos, deberían ir rápidamente a abrazar a las 59 familias de los rehenes y los fallecidos”, dijo. “Entonces hablaré con ellos”.

Shaked rechazó la idea de que la presencia judía en territorios palestinos protegiera el territorio central de Israel.

“Gush Katif ni siquiera estaba ubicado en un área que hubiera protegido la frontera”, dijo, refiriéndose al nombre del bloque de asentamientos de Gaza desmantelado. “Si no hubiera habido una evacuación, habrían sido los primeros en haber sido sacrificados el 7 de octubre”.

Shaked dijo que le preocupaba un posible ataque como el del 7 de octubre en Cisjordania en el futuro. "No enviaremos a nuestros hijos al ejército solo para proteger a un grupo de mesiánicos locos que quieren cumplir alguna fantasía sobre santificar la tierra", dijo.

En el campamento, el recién nacido de Ben Kamon, su quinto hijo, lloraba en su cochecito. Mientras lo calmaba, reflexionaba sobre el significado más profundo que tenía el nacimiento para ella.

Nació el mes pasado durante un parto de emergencia en el costado de la Ruta 232, entre Kfar Aza y el Kibbutz Mefalsim, en el mismo tramo de carretera donde murieron docenas de personas el 7 de octubre. Lo nombró Binyamin Ori, en honor al bíblico Benjamín, a quien ve como una fuerza unificadora entre las 12 tribus.

"Y al igual que mi Binyamin, Binyamin nació en el camino hacia la colonización de la tierra", dijo.