Netanyahu: "No nos rendiremos ante Hamás y devolveremos a los rehenes"

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu se dirigió a los ciudadanos de Israel en un mensaje pregrabado el sábado poco después de que terminara el Shabbat.

El video llegó mientras Estados Unidos e Irán llevaban a cabo la segunda ronda de conversaciones nucleares directas y Hamas publicaba un tercer video de señal de vida del rehén israelí Elkana Bohbot.

"No me rendiré ante asesinos. Tal rendición los pondría en peligro a ustedes, el público. Si cedemos a sus demandas, se perderán todos los tremendos logros que hemos obtenido", dijo Netanyahu.

“Una vez más, Hamas rechazó una propuesta para liberar la mitad de los rehenes vivos y muchos soldados caídos. Hamas rechazó la propuesta y exigió el fin de la guerra. Si aceptamos las demandas de Hamas, significaría que Israel puede ser obligado a rendirse,” continuó.

El primer ministro reiteró que tal capitulación “pondría en peligro al país y los pondría en peligro a ustedes”.

Netanyahu también destacó que las llamadas de la oposición y de los israelíes que protestan para que el gobierno acepte el regreso de todos los rehenes - y solo entonces, una vez que regresen, volver a luchar contra Hamas si continúan representando una amenaza - son poco realistas.

Dijo que aunque Hamas es vicioso y cruel, no son estúpidos y no aceptarán tal escenario. Además, la comunidad internacional no lo permitiría, y aquellos que abogan por esa táctica no comprenden cómo funcionan las relaciones internacionales.

"Si capitulamos ante los dictados de Hamas ahora, todos los grandes logros de la guerra, que logramos con el mérito de nuestros soldados, caídos y heridos heroicos, todos estos logros desaparecerán. Como su primer ministro, no me rendiré ante los asesinos que cometieron la peor masacre contra el pueblo judío desde el Holocausto. Rendirse de esta manera pondrá en peligro al país y los pondrá a ustedes en peligro".

Negociaciones sobre armas nucleares de Irán

El video surgió mientras Estados Unidos e Irán celebraban otra ronda de negociaciones nucleares.

El primer ministro insistió en que sigue totalmente comprometido a evitar que Irán obtenga armas nucleares. También atacó a aquellos que lo han criticado recientemente por no tomar medidas militares contra las instalaciones nucleares de Irán, alegando que esos mismos críticos se opusieron a las acciones que él tomó contra Irán en el pasado.

"Es gracioso escuchar las críticas de aquellos que se opusieron a las acciones que tomé para dañar y retrasar el programa nuclear de Irán en el pasado, acciones sin las cuales Irán habría tenido un arma nuclear hace 10 años", dijo Netanyahu.

La crítica surgió tras un informe que indicaba que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recientemente bloqueó un ataque propuesto por Israel a las instalaciones nucleares de Irán.