Las FDI despiden al comandante de Golani tras matar a 14 médicos de la Cruz Roja en Gaza

Las FDI anunciaron el domingo que están despidiendo a un subcomandante de Sayeret Golani, un mayor, y censurando al comandante de la Brigada 14, el Coronel "T", por su conducta en un incidente del 23 de marzo en el que el ejército mató a 14 médicos de la Media Luna Roja Internacional en Gaza y dejó gravemente herido a otro.

Además, el portavoz de las FDI reconoció que algunos de los informes iniciales que emitió sobre el incidente, en cuanto a si los vehículos de los médicos tenían las luces encendidas o no, y otros asuntos, eran falsos porque parte de la información que inicialmente les dieron los soldados en el campo era falsa.

Una vez que la Unidad de Mecanismo de Investigación de Hechos de las FDI, dirigida por el Mayor General (retirado) Yoav Har Even, investigó el asunto, descubrió que parte de la información inicial proporcionada era falsa y se esforzó por corregirla en un informe provisional del 5 de abril.

La sonda operativa final de Har Even separó el episodio que involucra a la División 143, liderada por el controvertido comandante Brig. Gen. Barak Hiram, en cuatro incidentes: 1) un incidente donde una ambulancia fue identificada erróneamente como una amenaza y disparada, 2) un segundo incidente en el que varias ambulancias fueron identificadas erróneamente como una amenaza y disparadas, 3) un incidente en el que las fuerzas de las FDI sabían que un vehículo era un vehículo de la ONU y dispararon a sabiendas de ello de todos modos, supuestamente solo para intentar que se fuera de una zona peligrosa, lo que iba en contra de las normas de combate; y 4) errores cometidos en el manejo de los cuerpos y las ambulancias. Varios hombres sentados dentro de un vehículo de la Media Luna Roja egipcia en el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, en Rafah, Egipto, 11 de febrero de 2025 (credit: REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH)

Globalmente, el incidente ha sido considerado como uno de los peores de la guerra, debido al número de médicos de la Cruz Roja asesinados, las aparentes inconsistencias en la narrativa inicial de las FDI, y el manejo incorrecto de los cuerpos después del asesinato.

El tercer incidente fue considerado por Har Even y su investigación como el más grave, ya que las tropas de las FDI violaron flagrantemente las normas de combate, incluso si su intención era hacer que el automóvil de la ONU huyera del área y no atacar y dañar a quienes estaban dentro del vehículo.

Comandante de brigada siendo censurado

El comandante de brigada está siendo censurado tanto por la responsabilidad colectiva general de no inculcar adecuadamente en las fuerzas bajo su mando los valores y habilidades adecuadas para manejar la situación, incluso aunque él mismo no estuviera en el campo durante el incidente.

También está siendo censurado por no manejar suficiente y correctamente los cuerpos y ambulancias después del incidente.

Según las FDI, también podría haber cargos criminales contra algunos de los involucrados, algo que será decidido por la Fiscal Militar General de las FDI Yifat Tomer Yerushalmi, pero Har Even se oponía a los cargos criminales a la luz del contexto más amplio.

Además, la investigación señaló que en un contexto más amplio, Hamas de hecho utiliza con frecuencia ambulancias y hospitales como escudos para sus fuerzas, por lo que las FDI no pueden abstenerse por completo de disparar contra tales vehículos si sospechan que hay terroristas involucrados.

La investigación no sugirió que los soldados tuvieran una respuesta razonable para disparar contra el vehículo de la ONU, incluso si su intención no era matar, ya que las reglas de combate no permiten disparar contra un vehículo de la ONU para hacer que salga de un área.

Además, la investigación no profundizó en la cuestión de por qué los soldados no fueron más cuidadosos después del primer incidente en el que identificaron erróneamente un vehículo médico, o después del segundo incidente con muchos vehículos médicos.

En cambio, la investigación señaló a los muchos transeúntes a los que los soldados de las IDF emboscados no dispararon para demostrar que no estaban disparando a cualquier cosa que pasara.

Las IDF no utilizaron a los seis terroristas de Hamas que llevaban doble sombrero, como médicos y terroristas, como excusa para los errores en el episodio, dado que las fuerzas de las IDF involucradas no sabían que eran de Hamas y, cuando los soldados se acercaron a ellos, descubrieron que estaban desarmados.

En otras palabras, los soldados identificaron erróneamente las ambulancias, y la información posterior de que seis de los 15 médicos heridos eran de Hamas, en realidad no ayuda a justificar la intención de los soldados en el momento en que abrieron fuego.

¿Qué sucedió cuando las IDF avistaron a los médicos?

Según las IDF, el comandante adjunto de Golani abrió fuego primero contra los múltiples vehículos médicos, pero tenía un punto de vista bloqueado y no podía ver los vehículos adecuadamente.

Una vez que abrió fuego, los otros 23 soldados también abrieron fuego y continuaron disparando como si fuera una emboscada a gran escala durante unos cuatro minutos.

Después de acercarse a los médicos a quienes habían disparado, se tomaron unos minutos para identificarlos y discutir el asunto.

Luego, los soldados regresaron al otro lado de la calle y discutieron el problema durante cuatro minutos más antes de llegar a una decisión sobre el manejo del cuerpo del médico.

Los cuerpos fueron colocados en una red y enterrados en la arena para mantenerlos a salvo de los animales.

COGAT notificó a la ONU sobre el incidente ese día, pero le dijo que debido a la batalla en curso en la zona, los cuerpos no podían ser recuperados durante 48 horas.

El 27 de marzo, las FDI invitaron a la ONU a recoger los cuerpos, y llegaron, pero solo encontraron un cuerpo.

Según las FDI, es posible que la ONU no haya excavado lo suficiente para encontrar el resto, aunque las FDI no explicaron qué medidas de profundidad se transmitieron a la ONU en términos de la sepultura del cuerpo.

El 28 de marzo, otro funcionario de alto rango de las FDI llegó al lugar y acercó los cuerpos a la superficie para que fueran más fáciles de localizar.

El 30 de marzo, la ONU logró recoger el resto de los cuerpos.

Las FDI no explicaron por qué los soldados no simplemente trajeron los cuerpos de vuelta a Israel, aunque el tono de la investigación era que la emboscada y las operaciones contra Hamás tenían prioridad.

El 23 de marzo, a las 4:30 a.m., la Brigada Golani tendió una emboscada a las fuerzas de Hamás cerca de Tel Sultan en Rafah.

La emboscada tuvo éxito, y las tropas de las FDI mataron a algunas fuerzas de Hamás.

Entre ese momento y las 6:00 a.m., vehículos adicionales pasaron por la zona de la emboscada, incluidas ambulancias, sin incidentes.

Alrededor de las 6:00 a.m., las tropas de las FDI confundieron un grupo de ambulancias con fuerzas de Hamás y las emboscaron desde la distancia detrás de posiciones establecidas.

Parte de la identificación errónea vino de un dron informando a las fuerzas sobre los vehículos entrantes, en parte porque las ambulancias se detuvieron y los pasajeros salieron corriendo de los autos, y en parte por la mala visibilidad del comandante adjunto de Golani.

Resultó que los médicos salieron corriendo de la ambulancia para intentar salvar al médico de la ambulancia anterior que había sido asesinado.

Las FDI no explicaron por qué sus fuerzas no consideraron que pudieran llegar más ambulancias para rescatar a la anterior.

Además, a pesar de las afirmaciones iniciales de las FDI, las ambulancias estaban correctamente identificadas como Media Luna Roja.

El Jerusalem Post no recibió otros casos en los que las FDI hayan utilizado tal procedimiento para dejar los cuerpos de los trabajadores humanitarios para la ONU.

Har Even está investigando alrededor de 350 incidentes de la guerra y ha enviado alrededor de 51 a la división legal de las FDI para investigar, con alrededor de otros 40 yendo directamente a la división legal sin necesidad de una investigación previa por parte de Har Even debido a su gravedad.

El subcomandante de Golani que está siendo despedido es por lo demás visto heroicamente por las FDI. Luchó durante muchos meses en la guerra, resultó herido, luchó por recuperarse, regresó a trabajar en el extranjero, fue llamado de vuelta para reemplazar a un comandante de Golani diferente que resultó herido, y recientemente se vio envuelto en este incidente actual.