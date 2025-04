Lapid advierte de que Israel se encamina hacia el asesinato político

Hay "información de inteligencia inequívoca" que indica que Israel se está "dirigiendo hacia otro desastre" de un asesinato político, advirtió el jefe de la oposición, el diputado Yair Lapid, en una conferencia de prensa el domingo.

"Dos semanas antes del fracaso de octubre [masacre de Hamás], di una conferencia de prensa en la que advertí que íbamos camino a la guerra y un desastre de seguridad. El gobierno se negó a escuchar. Ahora quiero advertir nuevamente, esta vez basado en información de inteligencia inequívoca: Estamos camino a otro desastre", comenzó Lapid.

"Habrá un asesinato político. Los judíos matarán a judíos", dijo. Aunque no detalló cuál era la "prueba inequívoca", Lapid leyó una serie de publicaciones en redes sociales y respuestas a artículos de noticias amenazando con matar a Shin Bet Ronen Bar.

Lapid atribuyó la culpa al gobierno y pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu que detuviera la incitación.

"El partido gobernante israelí, Likud, emitió un comunicado oficial diciendo: 'Ronen Bar está convirtiendo partes del Shin Bet en una milicia privada del estado profundo'. Tal declaración tiene consecuencias. Ellos saben exactamente lo que esto hace a algunos de sus seguidores", dijo.

"El Ministro Smotrich afirmó: 'El jefe del Shin Bet es un hombre peligroso... y está actuando crimnalmente para llevar a cabo un golpe de estado'. [El hijo del primer ministro] Yair Netanyahu dijo: 'Ronen Bar está intentando llevar a cabo un golpe de estado a través de una organización armada", citó Lapid.

"Se hicieron declaraciones similares por parte de ministros y miembros destacados de la coalición sobre la fiscal general, Gali Baharav-Miara, que inmediatamente derivaron en amenazas extremas en línea. Tanto la fiscal general como Ronen Bar ahora están bajo una fuerte seguridad, no debido a amenazas de terror islámico o la guerra, sino debido a la incitación", dijo Lapid. ILUSTRACIÓN: Benjamin Netanyahu y Ronen Bar (credit: CHAIM GOLDBEG/FLASH90, Gil Cohen-Magen/Reuters, MATTY STERN/US EMBASSY JERUSALEM)

El líder de la oposición dijo que si bien condenaba las amenazas contra Netanyahu también, estas no eran comparables con las amenazas contra Bar y Baharav-Miara, y los intentos de equiparar ambos eran una "falsa simetría," dijo Lapid.

"La responsabilidad recae en primer lugar en el Primer Ministro y su equipo. Aquellos elegidos para gobernar el país son responsables de lo que sucede en él—son responsables del 7 de octubre, responsables de la incitación. Quejarse y lamentar que la incitación también se dirige a usted no es ni una excusa ni una respuesta, y ciertamente no es liderazgo," dijo Lapid.

"Esto no puede continuar. El odio y el veneno no pueden seguir dictando nuestras vidas. Nos está separando. El sueño de las organizaciones terroristas es ver al gobierno israelí volverse contra el Shin Bet de esta manera. No podrían haber recibido un regalo mayor.

“Hago un llamado al Primer Ministro: detén esto. La responsabilidad es tuya. Silencia a tus ministros, a tu hijo en Miami, en lugar de respaldar la incitación, apoya al Shin Bet, a las fuerzas de seguridad, a los sistemas que mantienen vivo a este país.

"Después no podrás decir, 'No sabía.' Esta vez no funcionará para ti. Tú sabes, eres parte de esto, y necesitas detenerlo", concluyó Lapid.

Ministro de Educación acusa a Lapid de incitar contra Netanyahu

El ministro de Educación Yoav Kisch (Likud) respondió a la conferencia de prensa, "Lapid, la incitación contra el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y contra los ministros del gobierno ha cruzado todos los límites. Como líder de la oposición, eres responsable de esto, y no puedes ignorarlo. Ya hemos visto intentos de dañar al Primer Ministro. Lapid, está en tus manos detener esto. Después no podrás decir, 'No sabía'."

La tensión entre el gobierno y Bar alcanzó su punto máximo en las últimas semanas debido a una investigación de la policía y Shin Bet sobre los lazos entre la oficina del primer ministro y Qatar, la decisión del gobierno de despedir a Bar, y el continuo caso judicial contra la legalidad del despido.

El Partido Likud también respondió, diciendo: "Durante años, Lapid ha permanecido en silencio frente a la incitación peligrosa y escandalosa dirigida al Primer Ministro, e incluso ha jugado un papel activo en ella. Ha avivado las llamas promoviendo imágenes del Primer Ministro con un uniforme de prisión, junto a guillotinas y horcas. Cuando se lanzan cánticos de 'traidor' y se hacen innumerables amenazas de muerte contra el Primer Ministro, Lapid no dice nada.

Cuanto más cae en las encuestas, más extremo se vuelve su incitación."

Yesh Atid respondió al Likud, diciendo: "Lapid ha condenado repetidamente la incitación contra Netanyahu, incluyendo en su declaración de esta noche."

"Esta respuesta refleja todo lo peligroso y tóxico de este gobierno. Se les ha advertido, saben lo frágil y explosiva que es la situación, pero en lugar de calmar las cosas, eligen incitar aún más, escalar la violencia y seguir avivando la división en la sociedad israelí."