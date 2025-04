El Papa condenó la guerra de Israel contra Hamás antes de morir

El Papa Francisco se volvió cada vez más vocal al condenar la guerra de Israel contra Hamas en los meses previos a su fallecimiento, incluyendo una escena de la natividad que mostraba al bebé Jesús envuelto en un keffiyeh, la cual fue revelada en la inauguración del Belén y Árbol de Navidad del Papa Francisco en diciembre en la Plaza de San Pedro.

La pieza, titulada "Natividad de Belén 2024", fue diseñada por dos artistas de Belén, Johny Andonia y Faten Nastas Mitwasi.

"La inauguración por parte del Papa de una escena de la natividad que mostraba al bebé Jesús acunado en un keffiyeh palestino es un ultraje a Jesús, la Biblia y al 80% de los cristianos que han huido de Belén desde que la Autoridad Palestina tomó el control de la ciudad", dijo poco después de la revelación la presidenta de Proclaiming Justice to The Nations, Laurie Cardoza-Moore.

"Seamos claros. El Papa no puede reescribir la Biblia - Jesús era un judío de Judea, no un palestino. Nació de una madre judía en Belén, en Judea - no había Palestina", continuó Cardoza-Moore.

El Papa Francisco también sugirió que la comunidad global estudie si la campaña militar de Israel en Gaza constituye un genocidio del pueblo palestino, en algunas de sus críticas más explícitas hacia Israel en noviembre pasado.

El papa Francisco saluda a los cardenales en su comparecencia durante la misa del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 13 de abril de 2025. (credit: REUTERS/YARA NARDI)

En extractos publicados de un nuevo libro próximo a ser publicado, el pontífice dijo que algunos expertos internacionales dicen que "lo que está sucediendo en Gaza tiene las características de un genocidio".

"Deberíamos investigar cuidadosamente para evaluar si esto se ajusta a la definición técnica (de genocidio) formulada por juristas y organizaciones internacionales", dijo el papa en los extractos publicados por el diario italiano La Stampa.

Visita del Papa Francisco al Muro de las Lamentaciones

Durante su visita al Muro de las Lamentaciones en 2014, el pontífice dejó una nota escrita pidiendo unidad.

"¡Cuán feliz estoy de que me dijeran: 'Vamos a la casa del Señor'", escribió Francisco en el libro de visitantes del Muro de las Lamentaciones, refiriéndose a los Salmos. "Nuestros pies están dentro de tus puertas, oh Jerusalén... Esta visita me llena de alegría. Me siento profundamente conmovido y agradecido con mis hermanos mayores. Vine aquí a rezar y pedir a Dios que traiga paz, la bondad de la paz. 'Forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas' (Isaías).”