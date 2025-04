Fueron encontrados los restos de la víctima desaparecida en un ataque de tiburón en Israel

La búsqueda de un hombre de 40 años que desapareció después de un ataque de tiburón en una playa de la zona de Hadera ha concluido después de que sus restos fueran encontrados por equipos de búsqueda y recuperación, anunció la Autoridad de Bomberos y Rescate de Israel el martes por la tarde.

Los oficiales de policía en el Distrito Costero de Hadera reanudaron su búsqueda en curso temprano el martes por la mañana, con la asistencia de otras agencias para un nadador que desapareció después de ser atacado por un tiburón el lunes, llegando a su fin después de que buceadores de Lehava encontraran sus restos.

El nadador desaparecido, quien fue atacado por uno o varios tiburones en aguas cerca de la Central Eléctrica Orot Rabin, no pudo ser localizado inmediatamente después del ataque, lo que elevó nuevas alarmas y una extensa búsqueda multiagencia.

Las agencias adicionales incluyeron la policía marítima, las FDI, la policía marítima, ZAKA, MDA, la Autoridad de Naturaleza y Parques, los servicios de bomberos, las autoridades de buceo, esfuerzos voluntarios y otros equipos de respuesta de emergencia.

Los bañistas han sido advertidos de no entrar en las aguas de la zona, y múltiples playas entre Hadera y la playa de Poleg en Netanya han sido cerradas, informó la policía.

Los esfuerzos de búsqueda son extensos en el agua, desde el punto inicial del ataque, avanzando hacia el sur con la corriente.

Vista desde un dron de tiburones nadando frente a la costa de Hadera, Israel, 17 de abril de 2021. (credit: SHUTTERSTOCK)

Más tarde, el martes por la tarde, bañistas en Bat Yam informaron haber visto tiburones en aguas poco profundas, acercándose a los nadadores, informaron los medios israelíes.

Ataque de tiburón en Hadera

Uno de los primeros en responder a la escena del ataque el lunes fue un representante de Extreme Simulations, Daniel, quien le dijo a los medios israelíes que los esfuerzos de búsqueda han permanecido sin éxito. Como instructor de buceo, estaba familiarizado con las prácticas seguras de buceo y la navegación submarina.

"Entré en el agua tan pronto como llegamos a la playa, seis minutos después de la llamada. La playa estaba llena y de inmediato me puse la ropa y entré en un lugar donde sé que no hay tiburones. Soy instructor de buceo y sabía dónde era seguro, pero me pidieron que saliera", dijo a Maariv. "Para mí, incluso encontrar un dedo es algo. Hacia el anochecer todavía estábamos en la playa. El hijo de la persona desaparecida llegó y no olvidaré sus gritos por mucho tiempo".

El Jerusalem Post se ha puesto en contacto con Extreme Simulations para obtener más comentarios sobre el asunto.

Testigos en la playa dijeron que vieron sangre en el agua y a alguien gritando pidiendo ayuda.

Según la Autoridad de Naturaleza y Parques, el ataque ocurrió en un área donde está prohibido nadar.

Médicos, policías e inspectores de la Autoridad de Naturaleza y Parques fueron enviados al lugar y están buscando al nadador.

Hasta la tarde del martes no se ha encontrado nada en el esfuerzo de búsqueda y recuperación, pero los medios de comunicación israelíes informaron que se han encontrado algunos equipos que posiblemente pertenecen a la víctima, incluida una bicicleta y una bolsa.

La División Costera del Municipio de Hadera también anunció que están realizando búsquedas para localizar al buceador.

Tiburones, que se encuentran en la zona cada invierno, "aparentemente han llegado a las áreas de Cesarea y Hadera después de un evento de mortalidad de peces en la desembocadura del río Alexander", dijo Itamar Avishai, director científico de la organización sin ánimo de lucro israelí EcoOcean.

También se vieron varios tiburones cerca del río durante la Pascua.

"Es importante destacar que un caso como el que ocurrió en Hadera es raro, incluso a nivel mundial. Los tiburones no son naturalmente agresivos hacia los humanos; realmente no hay razón para tenerles miedo, pero es importante recordar que se trata de un animal salvaje en su hábitat natural, y provocar a un tiburón puede hacer que se defienda", dijo Avishai.

"En general, no hay razón para que un tiburón te ataque, a menos que te acerques a él, le agarres la cola o las aletas, o lo molestes de alguna manera... Un tiburón es un animal grande al que no debes acercarte", añadió.

Doron Elmashli, comandante de la unidad Lehava, le dijo a los medios israelíes que no tenía conocimiento de ninguna señal que prohibiera la entrada al agua, a pesar de que la zona "se sabe que está infestada de tiburones a lo largo de la costa cercana". También instó a los visitantes a no acercarse a los tiburones en el agua, especialmente con fines de fotografía. "Este es una máquina de lucha, es muy difícil predecir sus reacciones. El fenómeno de acercarse a los tiburones es un peligro claro e inmediato para los residentes".

