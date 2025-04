Hallan el cadáver del terrorista del 7 de octubre con granadas y preservativos

El cuerpo de un terrorista invasor muerto el 7 de octubre fue encontrado con condones y tres granadas en sus bolsillos, contó un reservista encargado de recoger las huellas dactilares de los fallecidos durante la invasión a N12 el jueves.

El reservista, Shlomo Efrati, explicó que se dieron cuenta rápidamente de que les habían enviado el cuerpo de un terrorista mientras catalogaban a las víctimas de la masacre para identificarlas posteriormente.

"Tan pronto como abrimos la bolsa, nos dimos cuenta de que era un cuerpo árabe: chancletas y una uña larga en su dedo meñique, un anillo con una piedra negra y un Corán en su bolsillo", dijo Efrati a N12. Se llamó a un equipo de desactivación de bombas al lugar después de descubrir tres granadas en los bolsillos del terrorista junto con un paquete de condones.

"Él vino a matar y violar. Ese es el momento en que te das cuenta de que estás lidiando con la maldad pura. Este no es un hombre que vino a luchar por su tierra, este es un hombre que vino a satisfacer sus deseos más oscuros", dijo Efrati. "No pude evitar sentir lástima por él. No por su muerte, sino por la vida que había en él. Por su capacidad de elegir el bien, y por su elección del mal".

"No parecía un luchador, sino un residente que se unió así como así en el camino", relató Efrati a N12. "Recuerdo que a pesar de la dificultad, me dije a mí mismo, 'Su elección, su alma, es absolutamente malvada, pero su cuerpo tiene la imagen de Dios, Dios lo creó como me creó a mí; él eligió ser un hombre malo, pero Dios también lo hizo.' Y tomé sus huellas dactilares por la pequeña posibilidad, el 0% de que fuera alguien que conocíamos después de todo. Lo trataron como trataban a todos los demás y lo pusieron en el refrigerador."

Secuelas de la masacre perpetrada por Hamás en el festival de música Nova en Re'im, sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. Fotografía tomada el 2 de noviembre de 2023 (credit: Arie Leib Abrams/Flash90)

Identificando a las víctimas de Hamas

En otro cuerpo, Efrati dijo que encontró un tatuaje de esvástica, en contraste con el símbolo de paz que encontró en varias víctimas.

Después de pasar meses identificando cuerpos, Efrati fue dado de baja de la reserva en diciembre de 2024 y fue entonces cuando se dio cuenta de que necesitaba buscar apoyo para la salud mental.

El padre de cuatro hijos recolectó 700 huellas dactilares con su compañero, ayudando a proporcionar respuestas para muchas familias y entierros adecuados para numerosas víctimas. Pasó 12 horas al día recolectando huellas dactilares y viendo las noticias en busca de rostros familiares.

"Los primeros dos días, comí menos, simplemente porque no había tiempo para hacerlo. Sabía en todo momento que tenía que funcionar y mantenerme con vida, pero no podía enredarme en ello", compartió con N12. "Sabes que estás en esto ahora y lo estás haciendo por la gente de Israel y por tus hijos, por los padres y los hijos de las personas a las que estás cuidando, y no puedo permitirme enredarme en los pensamientos".