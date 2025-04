El acuerdo de cese al fuego de cinco años en Gaza no fue comunicado a Israel

El informe de que Hamas estaría dispuesto a aceptar un acuerdo de cese al fuego de cinco años no es nuevo y no ha sido comunicado recientemente por los mediadores a Israel, informó un oficial israelí al diario The Jerusalem Post el domingo.

Un funcionario de Hamas habría informado a AFP el sábado que el grupo terrorista expresó su disposición a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, que incluiría la liberación única de todos los rehenes restantes a cambio de un cese al fuego de cinco años.

La fuente en el informe de AFP señaló que "Hamas está listo para un intercambio de prisioneros único a cambio de un cese de hostilidades de cinco años" mientras una delegación de la organización partía hacia El Cairo para reunirse con funcionarios egipcios.

Se espera que una delegación de Hamas, liderada por Khalil al-Hayya, presente la visión de la organización para poner fin a los enfrentamientos a Egipto el sábado. Taher al-Nono, otro alto funcionario de Hamas, dejó claro anteriormente que las armas de la organización "no están sujetas a negociación" en las conversaciones.

Tres funcionarios de Hamas, según el sitio de noticias N12, confirmaron que el grupo estaría dispuesto a entregar sus armas al próximo grupo que gobierne la franja. Aunque esta postura no es compartida por la totalidad del grupo terrorista, se informa que sugiere que parte de la alta dirección de Hamas está abierta a desarmarse. Sin embargo, un funcionario de la organización terrorista dijo el sábado que Hamas está dispuesto a un alto al fuego de varios años con Israel en Gaza, pero no está dispuesto a renunciar a sus armas. Manifestantes piden un acuerdo sobre los rehenes en la plaza Habima de Tel Aviv el 21 de abril de 2025. (credit: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

"Los comandantes de Hamas en la Franja de Gaza están sintiendo una fuerte presión de la población local para dar este paso", dijeron fuentes del grupo terrorista a N12. "Esto se sabe en el entendimiento de que no se recibirá ayuda seria para la reconstrucción de la región y que los países árabes no enviarán batallones para misiones de policía en la Franja de Gaza mientras Hamas siga siendo un grupo armado clandestino".

Los tres funcionarios agregaron que el acuerdo final también podría llevar a la expulsión de Muhammad Sinwar y del comandante de la Brigada de Gaza, Izz ad-Din Haddad, de Gaza.

"La idea de una tregua o su duración no es rechazada por nosotros, y estamos listos para discutirla en el marco de negociaciones. Estamos abiertos a cualquier propuesta seria para poner fin a la guerra", dijo Taher Al-Nono, el asesor de medios para el liderazgo de Hamas, en la primera señal clara de que el grupo estaba dispuesto a una tregua a largo plazo.

Sin embargo, Nono descartó una demanda fundamental de Israel de que Hamas deponga las armas. Israel quiere ver desmilitarizada a Gaza.

"El arma de la resistencia no es negociable y permanecerá en nuestras manos mientras exista la ocupación", dijo Nono.

El estatuto fundacional de Hamas llama a la destrucción de Israel, pero ha insinuado en el pasado que podría estar de acuerdo con una tregua a largo plazo a cambio de poner fin a la ocupación israelí.

La viceministra de Relaciones Exteriores de Israel, Sharren Haskel, minimizó las posibilidades de que la nueva propuesta condujera a un avance a menos que se cumplieran las demandas fundamentales de Israel.

La crisis de los rehenes

"La guerra podría terminar mañana si Hamas liberara a los 59 rehenes restantes y deponía sus armas", dijo Haskel.

Cincuenta y nueve rehenes permanecen en cautiverio, y los negociadores han trabajado para llegar a un acuerdo que les devolvería y establecería un alto el fuego en Gaza, donde las autoridades de Hamas han afirmado que la guerra ha resultado en un gran número de muertes civiles.

La guerra comenzó cuando Hamas invadió el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y mató a unas 1200 personas. Durante los ataques terroristas, el grupo secuestró a más de 250 personas.

Israel reanudó su ofensiva en Gaza el 18 de marzo después de que un alto el fuego de enero se desmoronara, diciendo que mantendría la presión sobre Hamas hasta que libere a los rehenes restantes aún retenidos en el enclave. Se cree que hasta 24 de ellos siguen con vida.

El personal de Jerusalem Post contribuyó a este informe.