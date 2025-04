Se publica el primer mapa interactivo de túneles de Hamas en Gaza

El primer mapa digital interactivo que detalla la red de túneles de Hamas en Gaza fue publicado por Honest Reporting a principios de esta semana, según una publicación del viernes en X/Twitter por parte de la organización.

"Este mapa interactivo ofrece la primera visualización detallada de los túneles del terror de Hamas y los eventos clave en la guerra entre Israel y Hamas, revelando cómo Hamas pone en peligro a los civiles palestinos mientras amenaza las vidas israelíes", dijo Honest Reporting en un comunicado en su sitio web.

Discover what’s under Gaza.HonestReporting just launched the only tool of its kind that maps Hamas’ tunnel network—buried under homes, hospitals, and schools.Help us expose what Hamas tried to keep hidden. Explore the tunnels at: https://t.co/4PTYezNOs8 pic.twitter.com/6pvdtz8ztZ