Manifestantes interrumpen el set de la nueva película de Gal Gadot en Londres

Manifestantes pro-Palestina interrumpieron el rodaje en Londres de la próxima película de Gal Gadot, The Runner, el jueves pasado, informó el Daily Mail.

Según el periódico, fue escoltada fuera del set mientras los manifestantes agitaban banderas y gritaban "Detengan el bombardeo a Palestina".

Se llamó a la policía, pero no se sabía si se realizaron arrestos.

The Runner está siendo dirigida por Kevin Macdonald, quien hizo las películas ganadoras del Oscar The Last King of Scotland y One Day in September.

Gadot interpreta a una abogada cuyo hijo es secuestrado. Su personaje debe correr por todo Londres, cumpliendo las demandas de un llamante misterioso que ha tomado a su hijo. Damien Lewis, quien participó en la serie Homeland, es su coprotagonista. Gal Gadot en la celebración oficial del 75 aniversario de la comunidad israelí de Los Ángeles (credit: EDEN SHOHAT)

El Daily Mail informó que Gadot fue fotografiada la semana anterior en el set y se veía de buen ánimo, luciendo "una chaqueta azul ajustada para correr y mallas negras que mostraban su increíble figura. El look se complementaba con zapatillas rojas brillantes, una bolsa para correr y un brazalete... Su personaje fue vista corriendo después de dejar a su hijo en la escuela, donde se encontró con el personaje de Damien".

Damien, de 54 años, mientras tanto, lucía una figura elegante en el set con un fuerte bigote y el cabello hacia atrás…Su personaje fue visto luciendo una expresión sospechosa mientras caminaba por la calle pasando la escuela.

Gadot será la próxima estrella en un thriller de la Segunda Guerra Mundial

Deadline.com también informó la semana pasada que Gadot será la estrella de un nuevo thriller ambientado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial llamado Ruin.

Gadot interpretará a una sobreviviente del Holocausto que se une a un exnazi (Matthias Schoenaerts) que siente culpa por sus crímenes durante la guerra y la ayuda a vengarse de los miembros de su escuadrón de la muerte SS.

Niki Caro, quien dirigió The Mother, Whale Rider y The Zookeeper’s Wife (otra película que trata sobre el Holocausto), dirigirá la película.

Gadot, conocida por interpretar a Wonder Woman, recientemente coprotagonizó como la Reina Malvada en Snow White.