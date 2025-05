Las FDI bombardean en Yemen y dejan inoperativo el aeropuerto de Saná

El IDF dijo el martes por la tarde que había llevado a cabo una amplia gama de ataques aéreos en todo Yemen en el Aeropuerto Internacional de Sanaa, estaciones de energía eléctrica y una fábrica de cemento, para debilitar a los hutíes.

Se levanta humo en Sanaa tras los ataques aéreos de las FDI contra la ciudad, 6 de mayo de 2025. (Credit: VIA SECTION 27A OF THE COPYRIGHT ACT)

La cadena de televisión Al Masirah con sede en Líbano, dirigida por los hutíes, corroboró esto al afirmar que el IDF también atacó la Estación de Energía Central de Dhabhan en el sureste de Sanaa y la fábrica de cemento al-Imran al norte de la capital.

El IDF afirmó que al-Imran "sirve como un recurso significativo para el régimen terrorista de los hutíes y se utiliza para la construcción de túneles subterráneos y otra infraestructura terrorista".

Las Fuerzas de Defensa de Israel llevan a cabo un ataque aéreo contra la planta de hormigón de al-Imran en Yemen, en Saná, el 6 de mayo de 2025. (Credit: VIA SECTION 27A OF THE COPYRIGHT ACT)

El IDF también atacó Attan en el suroeste de Sanaa y la Estación de Energía Central de Haiz en el distrito de Sanhan, al sureste de la capital, y la Estación de Electricidad de Asr en el distrito de Ma'een de Sanaa, al oeste de la ciudad, según Al Masirah.

La agencia de noticias oficial de los houthis, Saba TV, también afirmó que las FDI golpearon al menos dos transformadores de electricidad.

El aeropuerto internacional está ubicado al norte de la ciudad.

Esto sigue a la declaración militar a las 2:36 p.m. que advirtió a todos los ciudadanos yemeníes en el aeropuerto que evacuaran antes de un próximo ataque aéreo israelí allí.

Es la primera vez que Israel da una advertencia previa antes de atacar a los hutíes, después de seis ataques anteriores en los que no se dieron advertencias, incluido el del lunes.

Fuentes de defensa explicaron que, en este caso, la naturaleza de un aeropuerto internacional, en contraposición al Puerto de Hodeidah y otras áreas de Yemen que Israel ha atacado, exigía un nivel diferente de advertencia previa.

El lunes, la fuerza aérea llevó a cabo un contraataque conjunto a los houthis en Yemen junto con Estados Unidos después del ataque con misiles balísticos cerca del aeropuerto de Ben-Gurion el domingo.

Los ataques del martes serán la segunda ronda de la respuesta de Israel al ataque al aeropuerto de Ben-Gurion.

Durante el ataque del lunes, unos 20 aviones de combate participaron en el ataque, durante el cual se lanzaron en total 50 municiones en los objetivos houthis.

La huelga del martes será el séptimo ataque aéreo israelí contra los hutíes desde julio de 2024, tras más de 400 ataques por parte del proxy iraní contra Israel a lo largo de la guerra.

Sale humo del aeropuerto internacional de Sanaa tras los ataques de las IDF, 6 de mayo de 2025. (credit: Screenshot/Telegram)

Justo antes de las 9:00 p.m. del lunes por la noche, las FDI reconocieron formalmente haber atacado a los hutíes alrededor del puerto marítimo de Hodeidah en Yemen, aproximadamente a 2,000 kilómetros de distancia.

Los objetivos incluyeron el puerto marítimo de Hodeidah, que las FDI señalaron que sirve como una fuente importante de ingresos para el régimen hutí. "El puerto marítimo de Hodeidah se utiliza para transferir armas iraníes, equipamiento para necesidades militares y otras necesidades terroristas".

Además, según indicó el ejército, "la fábrica de concreto de Bajil al este de la ciudad de Hodeidah fue atacada, la cual sirve como un recurso económico importante para el régimen terrorista hutí y se utiliza para construir túneles e infraestructura militar".

Luego, las FDI afirmaron: "El régimen terrorista hutí ha estado operando durante el último año y medio bajo dirección y financiamiento iraní para dañar a Israel y a sus aliados, socavar el orden regional y perturbar la libertad de navegación global. Las FDI están decididas a seguir actuando y atacando con fuerza a cualquiera que represente una amenaza para los residentes y ciudadanos del Estado de Israel, sin importar la distancia requerida".

Ataques israelíes

A primeras horas de la tarde del lunes, Estados Unidos coordinó con Israel su propio ataque contra los huthis en Sanaa.

El último contraataque de Israel contra los huthis antes de esta semana fue el 11 de enero, antes de que asumiera el cargo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde entonces, Israel ha esperado que más de 1,000 ataques aéreos por parte de Estados Unidos bajo el mandato de Trump fueran suficientes para detener los ataques huthis a Israel sin que Jerusalén se involucrara directamente.

Sin embargo, el exitoso ataque de los huthis cerca del Aeropuerto Ben-Gurion sacudió esa suposición.

Esta es una noticia en desarrollo.