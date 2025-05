Además del aeropuerto, Israel ataca fábricas y estaciones de energía en Saná

Las FDI atacaron varias ubicaciones en Sanaa, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Sanaa, estaciones de energía eléctrica y una fábrica de cemento, para debilitar a los hutíes.

El canal de televisión Al Masirah con base en Líbano y dirigido por los hutíes corroboró esto al afirmar que las FDI también atacaron la central eléctrica central de Dhabhan en el sureste de Sanaa y la fábrica de cemento al-Imran al norte de la capital.

Las FDI llevan a cabo un ataque aéreo contra la planta de hormigón de al-Imran en Yemen, en Saná, el 6 de mayo de 2025. (Credit: VIA SECTION 27A OF THE COPYRIGHT ACT)

Las FDI declararon que al-Imran "sirve como un recurso significativo para el régimen terrorista hutí y se utiliza para la construcción de túneles subterráneos y otra infraestructura terrorista".

Además, las FDI atacaron Attan en el suroeste de Sanaa y la Central de Energía de Haiz en el distrito de Sanhan, al sureste de la capital, y la Estación de Electricidad Asr en el distrito de Ma'een de Sanaa, al oeste de la ciudad, según Al Masirah TV.

La agencia de noticias oficial de los hutíes, Saba TV, también afirmó que las FDI atacaron al menos dos transformadores eléctricos.

Israel se defiende por ataque de misiles de los hutíes al aeropuerto de Ben-Gurion

Esto sigue a la declaración militar a las 2:36 p.m., que advirtió a todos los ciudadanos yemeníes en el aeropuerto que evacuaran antes de un próximo ataque aéreo israelí allí.

Es la primera vez que Israel da una advertencia previa antes de atacar a los hutíes, después de seis ataques anteriores sin advertencias, incluido el del lunes.

El lunes, la fuerza aérea emprendió un contraataque conjunto a los hutíes en Yemen junto con Estados Unidos siguiendo el ataque de misiles balísticos cerca del aeropuerto de Ben-Gurion el domingo.

Los ataques del martes serán la segunda ronda de la respuesta de Israel al golpe en el aeropuerto de Ben-Gurion.