Las FDI impondrán control militar en Gaza, afirma Netanyahu en el gabinete

La nueva operación del IDF en la Franja de Gaza incluirá el control militar del área, declaró el Primer Ministro Benjamin Netanyahu durante la reunión del gabinete de seguridad la noche del domingo.

El plan también incluirá la retención del territorio, el movimiento de los habitantes de Gaza hacia el sur y negar la capacidad de Hamas para distribuir ayuda humanitaria.

Netanyahu también mencionó que el plan permitiría alcanzar los objetivos de la guerra, derrotar a Hamas y lograr el regreso de los rehenes.

Durante la reunión, el gabinete aprobó por unanimidad la ampliación de las operaciones del IDF en Gaza.

Se espera que la nueva fase de combate comience después de la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la región la próxima semana, debido a la movilización de reservistas y otras razones.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu en la residencia del Presidente en Jerusalén, el 1 de mayo de 2025. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Ministros del gabinete le dijeron al Jerusalem Post que el plan actual es mejor que los anteriores.

El Foro de Familias de Rehenes criticó el plan el lunes poco después del anuncio. "El plan aprobado por el gabinete merece ser llamado el 'Plan Smotrich-Netanyahu' - un plan para abandonar a los rehenes y abandonar la resistencia nacional y de seguridad", señaló el foro.

"Esta mañana, el gobierno admite que está eligiendo el territorio sobre los rehenes, en contra de la voluntad de más del 70% del público", agregó el foro.

Durante la reunión, el gobierno también aprobó la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su futura distribución por una empresa civil.

El Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, mientras estaba en una conferencia, defendió la decisión del gabinete.

"Desde el momento en que comienza la operación terrestre, no habrá retirada de los territorios que hemos capturado, ni siquiera a cambio de rehenes. La única forma de liberar a los rehenes es derrotar a Hamas", dijo Smotrich.

"Cualquier retirada traerá el próximo 7 de octubre. Las FDI dejarán claro a Hamas que dañar a los rehenes tendrá un alto precio".

El diputado de Nueva Esperanza-Derecha Unida, Ze'ev Elkin, dijo: "Derrotar a Hamas no contradice la liberación de los rehenes, al contrario, solo cuando Hamas está bajo presión accede a los acuerdos".

El jefe de la oposición y presidente de Yesh Atid, Yair Lapid, comentó: "Durante la guerra, el gobierno puede pedir a sus ciudadanos que aprieten el cinturón, pero solo bajo una condición: que también lo haga él mismo. Que recorte sus propios gastos. Eso no está sucediendo.

"No tienen derecho. Un gobierno que no toca los fondos para los desertores y los amigos políticos no tiene derecho a exigir que sus ciudadanos paguen más y hagan más sacrificios. La clase media de Israel no puede más. Está cansada de ser engañada. Cansada de ser explotada", concluyó.

Ben-Gvir se opone a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza

El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, se opuso a la propuesta. Durante la reunión del gabinete, Ben-Gvir dijo: "No entiendo por qué tenemos que darles ayuda humanitaria. Tienen suficiente comida allí. Deberíamos bombardear las instalaciones de almacenamiento de alimentos de Hamas".

El jefe de estado mayor del IDF, Eyal Zamir, respondió diciendo: "Estas ideas nos ponen en riesgo".

Ben-Gvir respondió a Zamir, declarando que "no tenemos obligación legal de proporcionar alimentos. Los que estás combatiendo tienen suficiente para comer".

El primer ministro Benjamin Netanyahu le dijo a Zamir que "los ministros tienen permitido expresar puntos de vista diferentes a los de los oficiales militares".

La fiscal general Gali Baharav-Miara también dijo que según la ley, Israel está obligado a permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

El secretario de gabinete respondió a la fiscal general, diciendo: "Para mayor claridad, ningún ministro ha propuesto dejarlos morir de hambre".

Baharav-Miara respondió: "No dije eso".