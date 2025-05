Jóvenes de Gaza hablaban de matar judíos, no de Palestina, dice el rehén liberado Omer Wenkert

El rehén liberado Omer Wenkert dijo el martes que habló con jóvenes de Gaza mientras estuvo en cautiverio, y según él, no hablaban sobre la liberación de Palestina, sino sobre matar judíos.

En el evento de clausura del programa TEEN SPIRIT del Cuartel General de Diplomacia Pública Civil, Wenkert dijo: "Hamas no es una organización de libertad; son la organización terrorista más brutal del mundo. Hablé con los jóvenes de Gaza allí, y ya no hablaban de libertad, sino del genocidio del pueblo judío."

Wenkert compartió sus experiencias de los cientos de días que pasó en cautiverio, revelando algunas de las dificultades que enfrentó, incluyendo no saber toda la verdad sobre lo sucedido el 7 de octubre.

"Durante la mayor parte de mi cautiverio, no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo aquí en Israel. Pocos minutos después de cruzar la frontera hacia Gaza, me llevaron a un túnel, y a partir de entonces, me aislaron del mundo y no tuve exposición a ningún medio de comunicación", dijo.

"Solo cuando conocí a otros rehenes me dieron información sobre lo que ocurrió el 7 de octubre. Estaba segura de que todo el mundo se sorprendería por lo que nos hicieron y se uniría al esfuerzo por liberarnos, pero me di cuenta de que no fue así cuando seguimos allí."

Omer Wenkert, rehén retenido en Gaza desde el mortífero atentado del 7 de octubre de 2023, es liberado en el marco de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 22 de febrero de 2025. (credit: REUTERS/Ramadan Abed)

"A pesar del sentimiento de abandono, tenía una gran fe en el pueblo de Israel, que no dejaría esto pasar y seguiría presionando y haciendo todo lo posible para traernos de vuelta", dijo Wenkert, añadiendo: "El mundo nunca debe olvidar lo que sucedió aquí."

Rehenes de Gaza carecen de higiene básica en los túneles de Hamas

Wenkert también mencionó las condiciones sanitarias en cautiverio: "No teníamos higiene básica en los túneles. No me duché durante nueve meses y medio, y apenas una vez cada 60 días me traían una botella de agua para lavarme. Vivía en condiciones sanitarias muy precarias. Hacía tanto calor y humedad allí abajo que caminábamos en ropa interior en los túneles todo el día. Como alguien con colitis, no sabía cómo sobreviviría a esto."

"Tenía la fantasía de estar de pie y levantar mis manos, solo poder saltar en su lugar, eso es lo que anhelaba. Te das cuenta de que eres una persona sin libertad. No sabía que tenía la fuerza para sobrevivir a esto", dijo.

"Estoy orgulloso de la manera en que derroté la cautividad", agregó Wenkert. "Gané cada minuto allí. En el momento en que fui secuestrado y me ataron las manos fuera del refugio, entendí que estas eran mis circunstancias de vida, y no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Pensé que tomaría entre dos meses y 15 años. Hoy, entiendo que en 15 años, Hamas ya no estará aquí."