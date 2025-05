Ex rehén Dafna Elaykim revela que fue abusada sexualmente en cautiverio

La exrehén Dafna Elaykim compartió que fue abusada sexualmente mientras estuvo en cautiverio en manos de Hamas en el evento de clausura del programa TEEN SPIRIT organizado por la Sede de Diplomacia Pública Civil el martes, reportó N12.

"Uno de los terroristas me tocaba todo el tiempo", dijo ella. "Decía que liberarían a todos y que yo me quedaría con él para que pudiera casarse conmigo. Insistía en acompañarme a la ducha, pero no lo dejaba."

En una entrevista con N12 en febrero, Dafna compartió su historia de ser secuestrada junto a su hermana menor, Ella, de su hogar en el kibutz Nahal Oz, ser retenida en varios lugares en Gaza, y finalmente ser traída de regreso en el acuerdo de rehenes de noviembre de 2023.

Dafna explicó en la entrevista que la masacre del 7 de octubre comenzó temprano en la mañana con múltiples Alertas Rojas. "Después de media hora o una hora, ingresaron a nuestro kibutz, y mi papá entró a mi habitación con Dikla y Tomer [su pareja e hijo]."

Ella continuó, relatando cómo los terroristas de Hamas entraron a su casa y comenzaron a disparar. Su padre, Noam, resultó herido en la pierna.

Imágenes de Hamás que muestran a las ex rehenes Ela y Dafna Elyakim mientras permanecían secuestradas en Gaza. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Las dos hermanas fueron arrastradas fuera de la habitación y tomadas como rehenes, y el cuerpo de su padre fue encontrado más tarde.

'Haz todo lo que te decimos, o te mataremos'

En Gaza, tanto Dafna como Ella fueron llevadas primero a la casa de un civil, donde les dijeron: "Haz todo lo que te decimos, o te mataremos".

Ella explicó a N12 que las trasladaron a diferentes ubicaciones para esconderlas del IDF.

Dos semanas antes de ser liberadas, fueron trasladadas a otra instalación donde las colocaron con varias otras rehenes femeninas y las mantuvieron allí hasta su liberación.

Dafna le contó a N12 cómo no puede dejar de pensar en las chicas que dejó allí, cómo las tienen retenidas y cómo las golpean.

Cuando fueron liberadas, Dafna dijo que no podía creer que las hubieran devuelto a Israel y que en cualquier momento, Hamas saltaría y las atacaría.