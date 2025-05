Premio Pulitzer para reportero gazatí que negó el asesinato de la familia Bibas

Uno de los ganadores del Premio Pulitzer de este año, el poeta palestino Mosab Abu Toha, cuestionó si la familia Bibas fue asesinada por sus captores y argumentó que a las rehenes israelíes no deberían llamarlas rehenes.

Esto fue revelado por el grupo de vigilancia HonestReporting, que también pidió que se le retirara el premio a Abu Toha.

Abu Toha fue galardonado con el prestigioso premio el lunes por una serie de ensayos en The New Yorker sobre el sufrimiento en Gaza, donde nació y creció.

HonestReporting investigó la historia en redes sociales de Abu Toha, la cual afirma que es "virulentamente" antisemita y anti-Israel. El grupo de vigilancia luego compartió estas publicaciones con Fox News Digital, que se puso en contacto con Abu Toha, The New Yorker y la organización del Premio Pulitzer para hacer comentarios.

En sus publicaciones en redes sociales, Abu Toha "despreció específicamente a las rehenes israelíes, cuestionó su condición de rehenes y justificó implícitamente su secuestro", según HonestReporting.

Agam Berger es liberado del cautiverio de Hamás por el CICR, 30 de enero de 2025. (credit: REUTERS/DAWOUD ABU ALKAS)

El 24 de enero de 2025, Abu Toha publicó una foto de la entonces rehén Emily Damari, diciendo: "¿Cómo es posible que a esta chica la llamen rehén?"

"¿A esta soldado que estaba cerca de la frontera de una ciudad que ella y su país han estado ocupando la llaman 'rehén'?"

Emily Damari recibió un disparo en la mano el 7 de octubre y perdió dos dedos. Estuvo secuestrada en Gaza durante 471 días antes de ser liberada en el acuerdo de rehenes de 2025.

El 3 de febrero de 2025, hizo una publicación similar sobre Agam Berger, llamándola una "rehén" israelí entre comillas.

"Estas son las que el mundo quiere tener simpatía, ¡asesinos que se unen al ejército y tienen familia en el ejército! ¡Estas son las que CNN, BBC y similares humanizan en artículos, programas de televisión y boletines de noticias."

Además, después de que el entonces portavoz de las FDI, Daniel Hagari, le dijera a la BBC que Kfir, Ariel y Shiri Bibas fueron asesinados por sus captores según pruebas forenses, Abu Toha dijo: "vergüenza para la BBC, máquina de propaganda".

También ha utilizado silbatos antisemitas en otras publicaciones, afirmó HonestReporting.

Cuando el Ali Abunimeh de Electronic Intifada fue arrestado por la policía suiza en Zúrich, Abu Toha dijo que fue resultado de "los sionistas".

El director ejecutivo de HonestReporting, Gil Hoffman, lanzó un llamado para que se le retirara el premio, diciendo: "El Premio Pulitzer es el máximo reconocimiento en el periodismo y no debería ser manchado concediéndoselo a un hombre que tergiversa repetidamente los hechos."

Meet Pulitzer Prize winner Mosab Abu Toha. He justifies the kidnapping of Israelis on Oct. 7. We aren't going to congratulate him for his prize. Instead, we're going to ask @PulitzerPrizes whether they bothered to check his social media.Because we did, and it's not pretty. pic.twitter.com/qQAMQGi0IK