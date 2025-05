EE.UU. advierte: Si Israel no reacciona, avanzará en el acuerdo con Arabia Saudita sin él

Un alto funcionario estadounidense lanzó críticas inusualmente fuertes al comportamiento de Israel en las negociaciones de rehenes y advirtió que Estados Unidos está preparado para finalizar un acuerdo regional con Arabia Saudita, incluso sin la participación de Israel, informó N12 el miércoles.

Según el informe, las declaraciones se hicieron durante una reunión el lunes por la noche entre el funcionario y las familias de los rehenes retenidos por Hamas.

Según varias personas que asistieron, el funcionario estadounidense dijo que Washington está cada vez más frustrado con el enfoque de Israel en las conversaciones estancadas.

"Si hasta ahora pagaron el precio de no poner fin a la guerra, hoy el precio será mucho más alto para Israel - y no solo para los rehenes", habría dicho el oficial a los participantes. "El presidente Trump está decidido a avanzar con un acuerdo significativo con Arabia Saudita, incluso sin la participación de Israel. El acuerdo de alto el fuego con los hutíes es solo un preludio, y si Israel no recapacita, incluso el 'Acuerdo del Milenio' ocurrirá sin él".

La reunión fue convocada en un esfuerzo por romper el estancamiento continuo en las negociaciones para la liberación de los rehenes. Los familiares de quienes aún están retenidos en Gaza dijeron que esperaban que la reunión condujera a una mayor presión internacional sobre los tomadores de decisiones para avanzar en las conversaciones.

PIDIENDO LA LIBERACIÓN DE LOS ISRAELÍES QUE SIGUEN EN CACERO DE HAMAS, en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv en abril de 2025 (credit: FLASH90)

El funcionario, cuyo nombre no fue revelado, expresó su apoyo a la posición de las familias de que las operaciones militares continuas podrían poner en peligro la vida de los rehenes, una posición que contrasta con la política actual del gobierno israelí, que considera la presión militar sostenida como una herramienta para forzar concesiones.

El funcionario dijo que Estados Unidos considera su realineación estratégica con Arabia Saudita como una prioridad.

'Esperamos que Israel suba al tren histórico'

"Esperamos que Israel suba al tren histórico que ya ha salido de la estación", dijo el funcionario. "Pero Estados Unidos no esperará en la plataforma".

Los comentarios parecieron dejar a las familias conmocionadas, señaló el informe. Varios dijeron después que estaban alarmados no solo por el mensaje en sí, sino también por lo que describieron como un cambio de tono de un aliado tradicionalmente visto como respaldando a Israel incondicionalmente.

Si se finaliza sin la participación de Israel, el acuerdo saudí, que la administración Trump ha descrito como un marco para estabilizar la región y frenar la influencia iraní, podría remodelar significativamente el panorama diplomático, dejando de lado a Jerusalén en un momento crítico.