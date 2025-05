La nueva serie israelí "Bad Boy" da la vuelta al mundo

El nuevo serie israelí Bad Boy, que se estrenó en Israel el año pasado en Hot y Next TV, acaba de estar disponible en Netflix en Israel y en todo el mundo. Si has estado esperando verlo con subtítulos en inglés, ahora es tu oportunidad.

La aclamada serie, producida por SIPUR y Tedy Productions, cuenta una dura historia de un adolescente en el sistema de justicia juvenil. Fue el gran ganador en los premios de la Academia de Cine y Televisión de Israel el mes pasado, llevándose ocho premios, incluido el de Mejor Serie Dramática.

Bad Boy se basa en la vida temprana del comediante de stand-up Daniel Chen. Él aparece en ella interpretándose a sí mismo como un exitoso que explora su difícil adolescencia para material y que se preocupa cuando alguien de su pasado vuelve a su vida.

El acto de stand-up de Chen es un dispositivo de enmarcado para los episodios. Su humor negro evita que Bad Boys se vuelva demasiado implacablemente sombrío mientras cuenta la historia de su yo infantil, llamado Dean (Guy Manster, quien ofrece una actuación tan increíble que es difícil creer que no solo se está interpretando a sí mismo, pero no lo está).

Él es un chico resistente y agradable que ha tenido mala suerte en la vida, en forma de su madre, Tamara (Neta Plotnik), una adicta a las drogas cuyo comportamiento errático es una pesadilla para él y su hermano menor para lidiar.

Dean es arrestado por razones que no quedan claras de inmediato y antes de que haya pasado ni siquiera una hora en la cárcel, se ve envuelto en una situación que puede ser su boleto de salida o poner en riesgo su vida, y las vidas de su familia.

Heli (Liraz Chamami, mejor conocida por Manayek) es excelente como la estricta directora que quiere sacar lo mejor de los chicos a su cargo pero sabe que probablemente pasarán gran parte de sus vidas tras las rejas.

Havtamo Farda es uno de los destacados en un elenco formidable como el tipo que es el interno más confiable o más malicioso, dependiendo de quién esté hablando de él.

La serie invita a comparaciones con The Wire y Orange is the New Black debido a la temática, pero aún más porque, al igual que en esas dos grandes series, tus percepciones de los personajes van cambiando constantemente.

Fue creado por una especie de quien es quien en la industria televisiva israelí, incluyendo a Ron Leshem, un novelista que creó tanto las versiones israelí como de HBO de Euphoria, otra serie sobre adolescentes con una vibra oscura.

También fue uno de los creadores de Valley of Tears, la serie sobre la Guerra de Yom Kippur, y dos de sus colegas en esa serie - Daniel Amsel y Amit Cohen - fueron co-creadores de Bad Boy, junto con Roee Florentin, Moshe Malka y Hagar Ben-Asher (quien también la dirigió).

Recientemente volví a ver la serie y no ha perdido nada de su intensidad, incluso sabiendo lo que iba a suceder. Será interesante ver si el público de todo el mundo abraza este drama, dadas las llamadas que hemos escuchado sobre boicots culturales a Israel. Mi suposición es que cualquiera que vea un episodio quedará enganchado, sin importar sus creencias políticas.

Un completo desconocido - Disney+ y Hot VOD Cinema

Si te perdiste el magnífico biopic de Bob Dylan, "Un completo desconocido", en los cines, ahora está disponible para transmitir en Disney+ y también estará en Hot VOD Cinema a partir del 20 de mayo. Esta es una de las pocas películas que he visto dos veces en los últimos años porque fue muy divertida, y cualquier objeción sobre cómo no profundiza en la política del movimiento de música folk no resta de manera significativa de la experiencia de verla.

Tierra Permanece - Hot VOD y HBO, Próxima TV

La gente debe amar las series de drama distópico, porque hay tantas de ellas. Si te atrae ver un futuro postapocalíptico, tal vez quieras probar Earth Abides, que ahora está disponible en Hot VOD y Next TV y comienza a emitirse en Hot HBO el 14 de mayo a las 10 p.m. Es un enfoque menos oscuro de lo habitual sobre la supervivencia de la humanidad después de un evento de extinción, en este caso, un virus que mata rápidamente a casi todos en el mundo.

La serie, basada en una novela de culto clásica de George R. Stewart, se desarrolla como una mezcla entre Estación Once y la novela The Road, de Cormac McCarthy. No se detiene en la pandemia que acabó con la humanidad, y todo lo que sabemos es que "El gobierno corrigió en exceso", explica un sobreviviente. "Se pasaron de miedo en el primero, bajaron el tono en este" hasta que fue demasiado tarde.

Ella necesita explicar esto a Isherwood "Ish" Williams (Alexander Ludwig), un geólogo nerd pero impresionante que nunca deja que salvar los restos de la humanidad interfiera con su rutina de mantenimiento abdominal, porque cuando estalló la pandemia, él estaba de excursión en el bosque para investigar y fue mordido por una serpiente de cascabel. Logró tratar la mordedura pero aún estuvo fuera de servicio durante semanas. Una vez recuperado, el mundo ya se había ido al infierno, y sus padres y todos los que conocía habían desaparecido hace mucho tiempo.

Ish deja la casa de sus padres en Berkeley y se va en busca de sobrevivientes, haciendo una parada en Las Vegas, donde conoce a una mujer y a un hombre (Martin Donovan, de Weeds, Homeland y muchas otras series y películas) que se están emborrachando hasta la muerte en el paisaje inquietante, donde un generador de emergencia todavía opera las luces brillantes.

Incapaz de salvarlos, regresa al área de la Bahía y forma una vida con un lindo perro que encuentra. Cuando conoce a Emma (Jessica Frances Dukes), una mujer que es tan terrenal como él es nerd, se convierten en compañeros de supervivencia y eventualmente amantes. Otros sobrevivientes aparecen después de algunos saltos en el tiempo, mientras este pequeño grupo intenta repoblar el mundo.

Esto no se trata de humanos buenos luchando contra humanos malos, como tienden a ser la mayoría de estas series, sino más sobre los desafíos de la supervivencia: crear una red eléctrica rudimentaria, criar pollos, cazar y pescar, y luchar contra animales salvajes, en un caso (los espectadores sensibles deben ser advertidos) ratas.

Basado en los primeros tres episodios que fueron lanzados a críticos, gran parte de esto será un poco lento para aquellos que prefieren que su mundo postapocalíptico sea más lleno de acción, pero los personajes son atractivos.

Una nota interesante sobre el libro es que es una novela filosófica que aborda las grandes preguntas sobre la humanidad. George R. Stewart era un historiador especializado en la historia de los nombres de lugares y la mayoría de sus libros eran de no ficción. Earth Abides tiene varias conexiones con la biblia judía y el hebreo. El título proviene de una línea de Eclesiastés: "Los hombres van y vienen, pero la tierra permanece".

No parece ser una coincidencia que el nombre del héroe, Ish, esté relacionado con la palabra hebrea para hombre, o que la heroína, Emma, sea llamada Em en el libro, una variación de la palabra hebrea para madre. Al igual que McCarthy en The Road, Stewart reflexionó sobre la naturaleza de la civilización en Earth Abides, y tal vez esta adaptación anime a la gente a leer el libro, que es fascinante.

El Eternauta - Netflix

SI te gusta tu distopía servida en frío, prueba la serie de Netflix, El Eternauta, que se desarrolla en Argentina y donde la gente muere al ser expuesta a una nieve tóxica que cae repentinamente en verano. Cuenta con una de las estrellas más grandes de Argentina, Ricardo Darín, que se especializa en interpretar a tipos amables y ha participado en películas como Relatos Salvajes y El Hijo de la Novia. Su presencia tranquila siempre es atractiva.

La serie equilibra el peligro de la nieve (que puede recordarte a la lluvia tóxica en la serie danesa The Rain) con los peligros de confiar en los sobrevivientes equivocados. Estaba basada en una tira cómica y se aleja en una dirección más de ciencia ficción que Tierra permanece.

Si te gustaría ver un fenómeno natural que no está en tu contra, puedes probar la tercera temporada de 100 Foot Wave, la serie documental que narra la vida de Garrett McNamara y otros surfistas de olas grandes, y está disponible en Cellcom TV, Hot 8 (junto con Hot VOD y Next TV) y Yes VOD y Sting +.

Esta temporada se traslada de Portugal a otros lugares alrededor del mundo, incluyendo Hawai, Marruecos e Italia. La serie pinta un retrato de McNamara, obviamente una persona extremadamente motivada, que profundiza un poco más que la mayoría de los documentales de surf, y hay algo tranquilizador en ver a todos estos surfistas dominar estas olas gigantes aparentemente mortales.