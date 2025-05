EE.UU. - Israel en una encrucijada: el viaje de Trump a Oriente Medio deja a Jerusalén confundida

Desde el regreso del presidente de EE. UU., Donald Trump, al cargo el 20 de enero, se ha escrito mucho sobre la renovada cercanía en las relaciones entre Washington y Jerusalén.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dio voz a esta dinámica durante su visita a la Casa Blanca apenas dos semanas después de la inauguración de Trump, diciendo: "He dicho esto antes y lo diré de nuevo: Eres el mejor amigo que Israel haya tenido en la Casa Blanca".

Trump, por su parte, dijo apenas dos semanas atrás después de una conversación telefónica con Netanyahu: "Estamos del mismo lado en todos los temas".

Es por eso que el anuncio del martes en Washington resultó tan impactante.

Justo una semana antes de que Trump parta en un viaje de alto perfil al Golfo, haciendo paradas en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, pero notoriamente saltándose a Israel, Trump reveló que Washington había llegado a un acuerdo con los hutíes. El trato: EE. UU. detendría sus ataques aéreos en Yemen, y los hutíes dejarían de atacar los barcos comerciales en el Mar Rojo.

El PRESIDENTE estadounidense Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu, en el Despacho Oval la semana pasada: Los funcionarios israelíes responsables del comercio con EEUU no tienen ni idea de cómo se puede abolir la brecha comercial con EEUU sin dañar los intereses económicos de Israel (credit: KEVIN MOHATT/REUTERS)

Estados Unidos va tras sus propios intereses, dejando a Jerusalén confundida

El anuncio llegó solo 48 horas después de que un misil balístico de los hutíes aterrizara cerca del Aeropuerto de Ben-Gurion, lo que provocó que las aerolíneas cancelaran nuevamente los vuelos a Israel, y horas después de que la Fuerza Aérea Israelí destruyera el aeropuerto internacional de Sanaa, y golpeara varios otros sitios en la capital de Yemen, en represalia.

Lo que dolió aún más en Jerusalén fue la declaración de seguimiento de los hutíes de que sus operaciones contra Israel continuarían mientras durara la guerra en Gaza.

¿La impresión en Jerusalén? Que Estados Unidos había asegurado sus propios intereses, garantizando que el comercio en el Mar Rojo fluyera sin interrupciones, mientras dejaba a Israel para enfrentarse a los hutíes solo. Esto no era la primera vez. Solo semanas antes, la administración había comenzado negociaciones discretas con Irán, una vez más en contra de los deseos de Israel.

Todo esto alimenta la percepción de que, a pesar de la calidez en la retórica y el simbolismo, cuando los intereses estadounidenses e israelíes divergen —como inevitablemente lo harán—, Trump apenas tiene en cuenta a Israel.

Como dijo el ex asesor de Seguridad Nacional Giora Eiland en una entrevista en Kan Bet, "Creo que en nuestras relaciones con Estados Unidos, estamos en un punto bajo que está oculto al público: Estados Unidos no nos considera, o incluso peor, está trabajando a nuestras espaldas".

Ese sentimiento de exclusión, ya sea ampliamente compartido o no, se refuerza mientras Trump se prepara para su gira por el Golfo, la cual ha promocionado diciendo que será precedida por "un anuncio muy, muy grande ... tan grande como pueda ser".

El hecho de que Trump esté viajando a la región y no incluya a Israel, a diferencia de su primer mandato cuando su primer viaje al extranjero, que también fue a Arabia Saudita, incluyó una parada en Jerusalén, habla mucho. Este viaje no se trata de Israel: Si lo fuera, vendría aquí.

Aun así, eso no significa que Israel no se verá afectado. Trump está ingresando a una región convulsionada por la guerra, la rivalidad y el reajuste. Y aunque el enfoque formal puede ser inversiones, acuerdos de armas y China, las discusiones en Riad, Doha y Abu Dhabi tocarán temas como Gaza, Irán, normalización, y por extensión, Israel, de maneras que resonarán mucho después de que Trump regrese a casa.

NO HAY un tema más grande que planea sobre la visita de Trump que la guerra en Gaza. Puede que no esté en la agenda oficial, pero dominará cada conversación privada, especialmente porque Israel ha dicho que comenzará una importante operación militar en Gaza una vez que Trump deje la región si no se alcanza un acuerdo que asegure la liberación de rehenes.

Trump llega al Golfo en medio de preocupación e ira sobre la situación humanitaria en Gaza, y mientras los aliados del Golfo de Estados Unidos están inquietos por una ofensiva israelí renovada.

El presidente ha mantenido una firme postura pro-Israel en la guerra desde que asumió el cargo, prácticamente dándole a Netanyahu manga ancha en Gaza para hacer lo que él considere necesario, y resistiendo llamados para presionar a Jerusalén. Pero los líderes del Golfo que va a conocer —quienes han coordinado silenciosamente con Israel en años recientes— ahora desean un enfoque diferente. Están presionando a Estados Unidos para contener lo que llaman la "campaña desenfrenada" de Israel, presionar por un alto el fuego y ampliar la ayuda humanitaria.

Se espera que en privado insten a Trump a facilitar un acuerdo y presionar a Israel para que lo acepte. Esto le presenta una oportunidad: asegurar una tregua temporal o la liberación de rehenes le permitiría mostrarse tanto como un aliado leal de Israel como un eficaz intermediario regional.

Pero si fracasa en negociar un acuerdo de ese tipo, se espera que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS), reitere que la normalización con Israel no avanzará hasta que la guerra termine y vuelva a surgir un camino hacia una solución de dos estados. Ese mensaje, también repetido en todo el mundo árabe, pone a Trump en aprietos: inclinarse demasiado hacia Israel y arriesgar perder el apoyo árabe; inclinarse demasiado hacia el Golfo y provocar una reacción adversa de sus partidarios proisraelíes.

Para Trump, los Acuerdos de Abraham fueron el logro más destacado de su primer mandato. Ahora, con un segundo mandato en curso y otro viaje al Golfo en marcha, está enfocando su mirada en un premio más grande: Arabia Saudita. Un acuerdo de normalización entre Riad y Jerusalén remodelaría la región y le otorgaría a Trump una importante victoria en política exterior. Pero el momento no podría ser peor.

Los funcionarios saudíes han dejado clara su posición: mientras la guerra en Gaza continúe, no habrá acuerdo de paz con Israel. La opinión pública árabe se ha endurecido, y MBS, antes visto como favorable a la normalización, no es probable que avance en las negociaciones mientras las imágenes de Rafah y Khan Yunis dominen los titulares regionales. Incluso los Emiratos Árabes Unidos, que formalizaron los lazos con Israel en 2020, han retrocedido en su apoyo público.

Sin embargo, la normalización no está descartada, simplemente está pospuesta. El objetivo de Trump en Riad no será firmar un acuerdo, sino evaluar qué podría ser posible en el futuro. Se espera que presione a MBS sobre lo que se necesitaría para reiniciar las conversaciones de normalización una vez que termine el conflicto.

Esto podría incluir garantías de defensa de EE. UU., un acuerdo nuclear civil o un compromiso de Israel con un horizonte político para los palestinos. El viaje no traerá un avance, pero podría sentar las bases. La preocupación de Israel es que Trump, ansioso por obtener inversiones saudíes, pueda estar dispuesto a cerrar numerosos acuerdos de seguridad con el reino, incluso cuando los saudíes continúan distanciándose de la normalización. Una cosa está clara: los Acuerdos de Abraham ya no se limitan a Emiratos Árabes Unidos o Bahréin. El próximo capítulo pasa por Arabia Saudita. Trump sabe que no se escribirá en este viaje, pero espera bosquejar el esquema.

En el trasfondo de Gaza está la cuestión estratégica más profunda que rodea las reuniones de Trump en el Golfo: Irán.

Tanto para Israel como para las monarquías del Golfo, Teherán sigue siendo la amenaza central. Sin embargo, mientras muchos en Israel ven esto como la mejor oportunidad en décadas para golpear físicamente a Irán, los países del Golfo, preocupados de que esto los arrastre a una guerra y que Teherán tome represalias contra ellos, son más receptivos al camino diplomático en el que Trump ha emprendido.

El presidente actualmente está siguiendo un enfoque de doble vía: manteniendo presión sobre Teherán a través de sanciones y postura militar, mientras investiga discretamente si es posible un nuevo entendimiento nuclear.

En el Golfo estará buscando la aprobación de los países árabes.

Riad y Abu Dabi probablemente enfaticen la necesidad de disuasión contra Irán por un lado, mientras respaldan un camino diplomático por otro, uno que limite el enriquecimiento de uranio y controle el comportamiento regional iraní sin parecer estar recompensando al régimen. Si se puede estructurar dicho acuerdo, están abiertos a ello. Lo que temen es quedar atrapados en el fuego cruzado si dicho acuerdo se desmorona.

Ninguna visita extranjera de Trump está completa sin una cifra en dólares, y esta no es una excepción. En el centro de su gira por el Golfo está una proposición directa: traer a casa grandes números. Ya sea promesas de inversiones por billones de dólares, acuerdos de armas, o empresas conjuntas en tecnología y energía, el presidente quiere resultados que pueda presentar como prueba de que "América Primero" todavía cumple.

Los estados del Golfo, ansiosos por cubrir sus apuestas en un mundo volátil, han respondido. Arabia Saudita ha prometido hasta $600 mil millones en inversiones con destino a Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump. Los Emiratos Árabes Unidos han propuesto una cifra aún mayor, $1.4 billones, enfocados en inteligencia artificial, semiconductores e infraestructura de gas natural.

Para los líderes del Golfo, las inversiones no se tratan solo de un retorno económico, sino también de una forma de influencia. Inyectar dinero en Estados Unidos profundiza su interés en mantener lazos estables con Washington y señala una alineación en un momento en el que China también los está cortejando con propuestas de infraestructura y acuerdos tecnológicos.

Para Trump, el viaje será un éxito si termina con anuncios llamativos sobre mega acuerdos. La percepción de estos acuerdos es crucial para él políticamente, porque mientras la visita se presenta como política exterior, el trasfondo es innegablemente nacional.

Con las calificaciones de aprobación de Trump en su marca de 100 días en mínimos históricos para un presidente recién reelegido, y los problemas políticos empeorando debido a la inflación, los aranceles y el estancamiento legislativo, él está recurriendo al único ámbito en el que un presidente tiene un amplio margen y una publicidad positiva instantánea: el escenario mundial.

No es el primero en intentarlo: los presidentes que buscan victorias a menudo miran hacia el Medio Oriente. Pero la historia muestra un beneficio político limitado. Jimmy Carter logró unir a Egipto e Israel, pero no pudo sobrevivir a la crisis de los rehenes en Irán y a la mala situación económica, y perdió ante Ronald Reagan en 1980. George H.W. Bush llevó a Estados Unidos a la victoria en la Guerra del Golfo y perdió la reelección un año después en 1992. Incluso Trump mismo firmó los Acuerdos de Abraham solo unas semanas antes de las elecciones de 2020 y aún así perdió.

Sin embargo, el atractivo perdura. Trump cree que su base responde a demostraciones de fuerza y movimientos audaces en el extranjero. Con promesas de inversiones de billones de dólares y posibles avances en rehenes o ventas de armas, su equipo ve el viaje como una oportunidad para cambiar la narrativa: de una deriva doméstica a un liderazgo global.

También es una oportunidad para recuperar el control de la historia de la política exterior. Con críticas sobre su manejo de Irán y Rusia, Trump quiere ser visto como decisivo, cerrando acuerdos en lugar de titubear. Si puede lograr incluso victorias modestas, puede volver a enmarcar la conversación en su país.

Esta visita señala que Estados Unidos no se está retirando de Oriente Medio, sino recalibrando. Menos tropas sobre el terreno, más reparto de cargas. Menos discursos, más transacciones. Aún está por verse si este nuevo modelo proporcionará estabilidad a largo plazo.

Para Israel, la importancia del tour por el Golfo de Trump no residirá en el tamaño de los compromisos de inversión o en la diplomacia de apretones de manos. Dependerá de si el viaje refuerza la disuasión contra Irán, construye sobre el realineamiento estratégico iniciado por los Acuerdos de Abraham, y mantiene a Jerusalén en el centro de la ecuación de Oriente Medio de Washington, en lugar de alejarse hacia la periferia.