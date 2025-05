Yuval Raphael avanza en las predicciones de Eurovisión a pesar de manifestantes anti-Israel

Después de dos ensayos impresionantes a finales de la semana pasada, Yuval Raphael, representante de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión, subió un puesto en las tablas de apuestas de Eurovisión.

Estos ensayos son monitorizados de cerca por la vasta red de apostadores de Eurovisión. Antes del concurso, Raphael ocupaba el quinto lugar; después de los ensayos, saltó al cuarto.

El acto actualmente favorito para ganar es KAJ de Suecia con la canción "Bara bada bastu", una canción típicamente alegre de Eurovisión interpretada por tres chicos lindos vestidos con trajes, uno de los cuales toca un acordeón, que exalta las virtudes de reducir el estrés yendo a un sauna con tus mejores amigos.

Las tablas de apuestas de Eurovisión tienen un buen historial en la predicción de los ganadores de la competencia. Los apostadores han acertado en cinco de los ganadores en las últimas seis competiciones, y tienen un 80% de acierto al adivinar qué actos llegarán a las semifinales.

Raphael está en Basilea, Suiza, donde comenzará la competencia de Eurovisión 2025 el 13 de mayo. Ella es una sobreviviente de la masacre en el festival de música Supernova en la que murieron más de 360 personas y otras 40 fueron secuestradas por Hamas, algunas de las cuales están entre los 59 rehenes que siguen siendo retenidos en Gaza. Su canción, "New Day Will Rise", hace referencia a la curación después del trauma.

Un clip del segundo ensayo se lanzó el viernes, y mostraba la excelente vocalización y presencia en el escenario de Raphael, así como los elaborados escenarios, trajes y pirotecnia que acompañarán su actuación en las segundas semifinales, que se celebrarán el 15 de mayo.

Que Israel se prediga que lo hará bien, y que participe en la competencia en absoluto, no se sienta bien para muchos ex participantes de Eurovisión. La semana pasada, 70 de ellos pidieron una prohibición a Israel, y Nemo, el ganador de la competencia del año pasado, que ganó con "The Code", reiteró su oposición a la participación de Israel en una entrevista publicada el viernes en HuffPost UK. YUVAL RAPHAEL saluda al público en la ceremonia de la ''Alfombra Turquesa'' del Festival de Eurovisión, celebrada ayer en Basilea (credit: DENIS BALIBOUSE/REUTERS)

"Personalmente siento que no tiene sentido que Israel sea parte de Eurovisión. Y de Eurovisión, en general, en este momento", citaron a Nemo.

"No sé cuánto quiero entrar en detalle, pero diría que no apoyo el hecho de que Israel sea parte de Eurovisión en este momento."

Respuesta a las llamadas para la exclusión de Israel

Nemo luego envió otro comentario al sitio web, que decía:

"Apoyo la llamada para la exclusión de Israel del Festival de la Canción de Eurovisión. Las acciones de Israel están fundamentalmente en desacuerdo con los valores que Eurovisión pretende mantener: paz, unidad y respeto por los derechos humanos."

El director de Eurovisión, Martin Green, ha respondido repetidamente a tales llamados, diciendo que Eurovisión es un concurso entre radiodifusoras públicas, no entre gobiernos, y que debido a que su radiodifusora rompió las reglas de Eurovisión, mientras que KAN, la radiodifusora pública de Israel, no lo hizo.

En una entrevista con Deadline publicada la semana pasada, dijo: "No somos inmunes a lo que está sucediendo en el mundo, y no deberíamos serlo. Pero creo que hay un lugar, especialmente en el deporte y el entretenimiento, para eventos importantes que buscan, momentáneamente, apartarse. Tiene que haber un espacio donde podamos reunirnos y simplemente disfrutar, pero también, más seriamente, pintar un cuadro de un mundo como podría ser, en lugar de como es...".

"Si vemos a personas reunidas en el escenario a través de la canción, tal vez sea un recordatorio de que es posible llevarse bien. Esa puede ser una visión romántica, pero es una en la que creo. He trabajado en los Juegos Olímpicos y eventos deportivos importantes, y creo que se necesita ese espacio para mostrar que otra forma es posible", compartió Green.

Israel comenzó a competir en Eurovisión en 1973 y ha ganado cuatro veces.

Las semifinales se transmitirán en KAN 11 el 13 y 15 de mayo. La gran final se emitirá el 17 de mayo a las 22:00 en KAN 11 - en línea, en plataformas digitales y en KAN BOX.