Negociaciones secretas entre Hamás, EE.UU. y Qatar logran la liberación de Edan Alexander

El canal secreto que condujo a la liberación de Edan Alexander comenzó cuando un alto funcionario de Hamas en el extranjero contactó a Bishara Bahbah, un empresario palestino-estadounidense y activista político, según dos altos funcionarios israelíes, un alto funcionario palestino y un alto funcionario estadounidense.

Este fue el primer paso en un esfuerzo diplomático encubierto que involucró a múltiples gobiernos e intermediarios, según los funcionarios.

El alto funcionario de Hamas se puso en contacto con Bahbah en abril para iniciar un canal con el enviado de Medio Oriente de Trump, Steve Witkoff. Aunque fue lento para ganar tracción, el esfuerzo aceleró la semana pasada, dijo un alto funcionario israelí.

Durante las últimas dos semanas, aproximadamente se intercambiaron 20 mensajes, que incluyeron textos y llamadas telefónicas, a través de Bahbah. Según una fuente familiarizada con el asunto, también habló directamente con el principal negociador de Hamas, Khalil al-Hayya. Bahbah se negó a hacer comentarios.

Witkoff, trabajando junto a altos funcionarios qataríes y confiando en gran medida en la mediación de Bahbah, finalmente logró persuadir a Hamas de que la liberación incondicional de Alexander llevaría un beneficio sustancial para Trump. Sin embargo, Witkoff no participó en conversaciones directas con Hamas durante la negociación de dos semanas.

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, asiste a una rueda de prensa, en Doha, Qatar, el 24 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/Nathan Howard/Pool)

Israel se enteró de las conversaciones a través de sus propios servicios de inteligencia, no de la Casa Blanca. Según dos funcionarios israelíes, se interceptaron comunicaciones encubiertas, revelando las negociaciones.

Visita de Dermer a Washington

Cuando el Ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer visitó Washington el jueves pasado, los funcionarios estadounidenses inicialmente no revelaron el canal trasero. Dermer mismo tuvo que mencionarlo a Witkoff, quien confirmó que las conversaciones estaban en marcha. En ese momento, Hamas aún no había aceptado liberar a Alexander, y Witkoff enfatizó que Israel no tendría que ofrecer nada a cambio.

Un alto funcionario palestino dijo que la administración de Trump dejó claro que la liberación de Alexander provocaría que Estados Unidos presionara por un cese al fuego de 70 a 90 días, sustancialmente más largo que las propuestas anteriores. Según los términos transmitidos a Hamas, 10 rehenes serían liberados a cambio, y garantías de EE. UU., Qatar y Egipto asegurarían que las hostilidades no se reanudaran durante el período de negociación.

El lado estadounidense no ha confirmado estos términos.

Después de que Hamas acordara liberar a Alexander, Witkoff contactó tanto a Netanyahu como a Dermer, además de la familia de Alexander.

Un funcionario estadounidense senior dijo que el primer ministro de Qatar "cumplió su parte al persuadir a Hamas para cerrar el trato". Según el funcionario, el primer ministro Benjamin Netanyahu también contribuyó al esfuerzo, y la presión militar que Israel ejerció sobre Hamas fue "decisiva". El funcionario estadounidense minimizó el papel de Bahbah, diciendo: "Estuvo involucrado marginalmente".