'Ahora eres libre': Sargento que mató a terroristas de Hamas el 7 de octubre se quita la vida

St.-Sgt.-Maj. Igor Pivnev, un policía elogiado por su valentía durante los ataques de Hamas del 7 de octubre, se quitó la vida el martes, dejando atrás a una familia y comunidad en duelo. Su funeral se llevó a cabo el miércoles por la noche en Ashkelon.

Pivnev había compartido su historia de heroísmo varias veces en el último año y medio. Pero amigos y familiares creen que guardó gran parte de su dolor para sí mismo, hasta que la carga emocional se volvió demasiado pesada.

Pivnev vivía en Moshav Yated, cerca de la frontera con Gaza, con su esposa Chen y sus tres hijas pequeñas. En la mañana del ataque del 7 de octubre, estaba de servicio en Hebrón cuando su esposa le llamó para decirle sobre el fuego de cohetes y los informes de terroristas entrando en el área.

Pidió permiso a su comandante para regresar a casa y proteger a su familia. Tomando un rifle largo, se dirigió hacia el enfrentamiento.

Cinco enfrentamientos, 13 terroristas muertos

Su primer enfrentamiento ocurrió en la intersección de Urim, donde vio un vehículo israelí con dos soldados muertos en su interior. Salió de su coche, se cubrió y abrió fuego contra dos terroristas, matándolos. Continuando por el camino, se encontró con una camioneta blanca.

"Detuve el coche, fui al campo y vi que había terroristas en la furgoneta, todos de espaldas a mí, disparando hacia la intersección de Maon", recordó Pivnev en una entrevista previa. "Les disparé, y después de que cayeran, continué hacia la intersección de Maon, donde me encontré con un equipo de soldados de las FDI."

Para cuando llegó a Moshav Yated, había pasado por cinco encuentros diferentes y matado a 13 terroristas. Después de reunirse brevemente con su esposa e hijas, se unió inmediatamente al equipo de emergencia del moshav y regresó al combate.

"Me dijiste que ya no podía hacerlo"

En su funeral, su viuda, Chen, dio un elogio fúnebre. “Me dijiste que ya no podía hacerlo, 'Es demasiado pesado para mí, demasiado pesado para los que no pude salvar. Quiero paz'. Te rogué que fueras a terapia, me dijiste que estabas bien y, como siempre, guardaste el dolor para ti. Pido perdón por no hacer más para salvarte de ti mismo. Te quiero tanto. Ahora eres libre. Libre del peso".

El teniente coronel Michael Singerman, portavoz adjunto de la Policía del Distrito de Tel Aviv, dijo que conocía bien a Pivnev.

"Tuvimos un vínculo especial. Él era como mi hijo. Una persona rara, muy fuerte, también mentalmente. Un verdadero héroe. Lo llamábamos Rambo. El 7 de octubre, eliminó en solitario a más de trece terroristas. Estoy impactado, todavía no lo asimilo. No hubo señales de advertencia."

El superintendente Moshe Pinzi, comandante en Cisjordania, también rindió homenaje.

"Desafortunadamente, sufriste una herida oculta en la mente y el alma. Cuando llegaron las malas noticias, sentimos que el tiempo se detuvo. En tus últimos momentos, cuidaste de Chen, Emilia, Eva y Aria. Un héroe incluso en el silencio. Tienes que escuchar el silencio y saber cómo reconocer la herida incluso cuando no puedes verla. Después de cada turno y evento, algo queda en el corazón, y este algo no siempre desaparece. Ocupa espacio y a veces pasa factura."

Fracaso sistémico y un llamado a actuar

Avigail Sherra, directora general de la Organización de Esposas de Policías y Prisiones, pidió una mayor atención a las necesidades de salud mental de los oficiales.

"Muchos oficiales de policía lucharon valientemente en ese fatídico día y fueron, de hecho, la primera fuerza de defensa significativa del Estado de Israel, que combatió a los terroristas y previno un desastre mucho mayor. Esos oficiales de policía han pagado y continúan pagando un precio muy alto hasta el día de hoy. El sistema debe ser especialmente atento, identificar las señales de angustia y proporcionar una respuesta integral al oficial de policía y su familia, para prevenir la recurrencia de casos trágicos como el de Igor", dijo Sherra.

"Nuestra organización está al lado de los oficiales de policía y sus familias y los acompaña en el camino hacia el reconocimiento de las lesiones mentales y físicas que sufren. Lamentamos la muerte de Igor y enviamos nuestras condolencias a su familia".