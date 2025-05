"El terrorismo asesino no nos quebrará": políticos reaccionan al ataque terrorista en Cisjordania

Los políticos y líderes israelíes reaccionaron al ataque terrorista que mató a Tzeela Gez cuando se dirigía a dar a luz a su cuarto hijo la noche del miércoles.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu respondió al ataque el jueves por la mañana, diciendo que estaba profundamente conmocionado. "Este despreciable evento refleja exactamente la diferencia entre nosotros y los despreciables terroristas cuyo objetivo en la vida es matarnos. Confío en que las fuerzas de seguridad, incluso en este caso, llegarán rápidamente a los asesinos y los llevarán ante la justicia, junto con todos los que los ayudaron."

El Presidente Isaac Herzog escribió que el asesinato fue "un acto criminal de terror que enfría cada corazón. Precisamente en un momento de vida, se le arrebató cruelmente la vida a una persona. Mi corazón está con la familia doliente y con todos sus seres queridos que están profundamente conmocionados. Todos estamos rezando ahora por el bienestar del bebé y la recuperación de su esposo herido, Hananel. El terrorismo no derrotará el espíritu israelí. Perseguiremos el terrorismo en todas partes y no nos quedaremos en silencio. ¡Que su memoria sea bendecida!"

רצח צאלה גז ז״ל, בדרכה לחדר לידה, הוא מעשה טרור נפשע שמצמרר כל לב. דווקא ברגע של חיים - נקטפו חיים באכזריות. ליבי עם המשפחה האבלה ועם כל אוהביה ואהוביה שמזועזעים עמוקות. כולנו מתפללים עתה לשלומו של התינוק ולרפואת בעלה הפצוע חננאל. הטרור לא ינצח את הרוח הישראלית. נרדוף את הטרור… pic.twitter.com/y23HizV0gE — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 15, 2025

El líder de la oposición, Yair Lapid, escribió: "Una mañana difícil y dolorosa. Tzeela Gez fue asesinada a sangre fría la noche pasada en un despreciable ataque terrorista. Nuestros corazones están con su familia, y rezamos por la pronta recuperación de su esposo y la salud del bebé que los equipos médicos traerán al mundo después del ataque."

"El terrorismo asesino no nos va a doblegar. Confío en las fuerzas de seguridad para encontrar a todos los involucrados en el ataque y llevarlos ante la justicia. Que su memoria sea bendecida," añadió Lapid.

El líder de la Unidad Nacional, Benny Gantz, escribió en X: "Muy malas noticias esta noche, el ataque atroz en Samaria... Solo monstruos humanos son capaces de dispararle a una mujer embarazada, este es el rostro del mal al que nos enfrentamos. Frente a este terror asesino, debemos actuar con fuerza y determinación, en cualquier lugar y momento."

El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, hizo un llamado a Netanyahu para restaurar todos los puestos de control en Cisjordania tras el ataque. "Le pido al Primer Ministro que instruya a las FDI a restaurar inmediata y permanentemente todos los puestos de control en Judea y Samaria, y cumpla su compromiso de promover la promulgación de la pena de muerte para terroristas. Deseo una pronta recuperación a los heridos en el ataque atroz y rezo junto con todo el pueblo de Israel por su sanación."

El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich escribió en X: "Hay mucho que decir y cuestionar, hay un amargo enemigo que debe ser destruido en Gaza y también aquí en Judea y Samaria, pero en esta hora difícil, solo pido a todo el pueblo de Israel que ore por la curación de los heridos. 'Por favor Dios, por favor, sánalos'".

'Si no hay seguridad en Samaria, no habrá seguridad en Tel Aviv tampoco'

El ex primer ministro Naftali Bennett dijo en X: "Rezo con todo mi corazón por ellos. Que no haya duda: si no hay seguridad en Samaria, tampoco habrá seguridad en Tel Aviv. El enemigo quiere asesinarnos en todas partes. Debemos eliminarlo".

"Tzeela Gez fue asesinada por los hijos de la muerte en su camino para traer vida. Cada judío en el Estado de Israel debería sentirse seguro en todo el país", escribió Bennett en una publicación posterior en X.

El jefe del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, escribió: "Tzeela era una mujer dedicada, querida y sonriente, que solo quería vivir una vida tranquila, y fue asesinada en su camino para traer vida. El personal del consejo y la comunidad están con la familia y los residentes en este momento difícil".

"Exijo que el gobierno israelí arrase los pueblos terroristas... la sangre judía no será derramada en vano", agregó Dagan.

La diputada Limor Son Har-Melech (Otzma Yehudit) escribió que "no puede respirar" tras enterarse del ataque terrorista. Son Har-Melech fue víctima de un ataque terrorista en 2004, cuando estaba embarazada, en el que su esposo fue asesinado.

"No puedo evitar regresar 21 años. Yo también estuve allí. También era una mujer embarazada viajando con su esposo por las carreteras de Samaria, también nos encontramos con un grupo de asesinos que dispararon contra nuestro vehículo. Mi amado esposo Shuli fue asesinado. Y yo, herida, fui llevada a cirugía de emergencia. Mi hija Sarah nació entonces", agregó.

"Ayer, justo cuando estábamos celebrando el compromiso de Sarah, llegaron las terribles noticias. Los medios llamaron, pidiéndome una entrevista. No pude. El dolor era demasiado grande", reflexionó.

"Me imaginé a Tzeela Gez allí, y a su esposo —por el que estaba rezando por su recuperación. Me imaginé cuán emocionados estaban por el nacimiento, cuánto habían estado esperando este momento. Cómo decidieron que era el momento —ahora— de subir al auto y conducir al hospital. Y en ese preciso momento, un grupo de terroristas se reunió, decidiendo que era el momento de asesinar — de asesinarlos solo porque eran judíos", comentó.