Trump: "La gente se muere de hambre en Gaza y EE UU se ocupará de ello"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que "estamos monitoreando lo que está ocurriendo en Gaza y lo vamos a abordar - la gente se está muriendo de hambre allí," al concluir su gira en el Golfo en Abu Dabi.

Trump anunció que muchas cosas relacionadas con el problema sucederán en el próximo mes, diciendo que "debemos ayudar a los palestinos."

El presidente de los Estados Unidos también dijo el viernes que Irán recibió una nueva propuesta de los estadounidenses en relación con un acuerdo nuclear, y que necesitan "moverse rápidamente", y si no, "cosas malas sucederán."

En cuanto a Siria, Trump dijo que no preguntó a Israel sobre reconocer al nuevo gobierno sirio, diciendo que creía "que era lo correcto". Afirmó que los Estados Unidos quieren ver a Siria prosperar, y que el país no tendría posibilidad de éxito si no se levantaban las sanciones.

Comentarios anteriores de Trump sobre Gaza

El jueves, Trump dijo que Estados Unidos debería tomar el control de la Franja de Gaza, tratar con Hamas y convertirla en una zona de libertad.

"Si es necesario, creo que estaría orgulloso de que Estados Unidos lo tenga, lo tome y lo convierta en una zona de libertad", dijo durante una mesa redonda de negocios. Imagen ilustrativa del presidente estadounidense Donald Trump. (credit: Melina Mara/Pool via REUTERS, REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA)

"Permitir que sucedan cosas buenas, alojar a las personas en hogares donde puedan estar seguras, y Hamas tendrá que ser tratado", citaron a Trump.

Funcionarios de las FDI "han concluido en privado que los palestinos en Gaza enfrentan una extensa hambruna a menos que se restablezcan las entregas de ayuda en unas semanas", informó el New York Times el martes.

Trump se atribuyó el mérito por la liberación de rehenes de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó el mérito por la liberación de rehenes de Gaza, diciéndole a los reporteros mientras subía al Air Force One el miércoles: "Sin Estados Unidos, los rehenes no estarían vivos ahora. Hay alrededor de 20 vivos; los sacaremos, paso a paso.

"Israel luchó durante mucho tiempo. Se merecen mucho crédito; mi gente también se merece mucho crédito", agregó.

Esta es una historia en desarrollo.