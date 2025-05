Las FDI inician una ofensiva renovada en Gaza con la operación 'Carros de Gedeón' El ejército señaló que había lanzado varios ataques y desplegado fuerzas para asegurar extensiones de tierra en la Franja de Gaza y renovar su ofensiva en el enclave. CORINNE BAUM DANIELLE GREYMAN-KENNARD Por

The IDF began operation 'Gideons Chariots' in Gaza on May 17, 2025. (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)