Yuval Raphael queda segunda en la final de Eurovisión, pero para los israelíes es la número uno

Yuval Raphael, la concursante de Israel, terminó en segundo lugar en el 69º Festival de la Canción de Eurovisión en Basilea, Suiza, el jueves por la noche.

Fue un triunfo para Israel, en un año en el que hubo innumerables llamados para que se prohibiera la participación de Israel, ya que Israel ganó la votación del público con 297 puntos. El ganador fue JJ de Austria con la balada etérea "Wasted Love".

Incluso entre el público de Eurovisión, los abucheos de aquellos que sentían que Israel no debería participar en ninguna competencia fueron ahogados por los aplausos y los vítores.

Israel tuvo un mejor desempeño de lo esperado en los votos de los jurados nacionales. Azerbaiyán le dio a Israel douze puntos, la calificación más alta que se puede dar en Eurovisión, y muchos otros jurados nacionales dieron a Israel marcas substanciales. Sorprendentemente, Irlanda, donde el sentimiento anti-Israel es alto, le dio a Israel siete puntos. En la votación del público, Israel quedó en TK, con 297 puntos.

Raphael estaba incandescente y actuó magistralmente mientras cantaba "New Day Will Rise", una canción de Keren Peles que hace referencia al ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas a Israel. Raphael dejó claro su amor por la vida a través de su estilo vocal consumado y el brillo sincero en sus ojos mientras se movía con gracia por el elaborado escenario, que parecía una mezcla entre una escalera plateada y una jaula de pájaros, vestida con un traje pantalón negro con mangas anchas y aladas de Victor Bellais.

Yuval Raphael. (credit: SARAH LOUISE BENNETT/EBU)

Hace 19 meses Yuval estaba llamando desde Nova

Asaf Lieberman y Akiva Novick, los presentadores de la transmisión de Kan 11, señalaron que hace solo 19 meses Raphael llamó a su padre, angustiada, desde un refugio antiaéreo cerca del festival de música Nova después de que fuera atacado por terroristas, diciéndole, con la voz temblorosa, que estaba rodeada de cuerpos. "Hazte la muerta, Yuvali, hazte la muerta", le aconsejó.

Logró sobrevivir, escondiéndose durante ocho horas, mientras unas 40 personas a su alrededor fueron asesinadas. En la final de Eurovisión, al cantar "Un nuevo día surgirá/La vida continuará/Todos lloran/No llores sola/La oscuridad se disipará/Todo el dolor desaparecerá/Pero nosotros permaneceremos/Aunque digas adiós", estaba claro que esas palabras significaban más para Raphael que simples letras, y que a través de su viaje desde los horrores del 7 de octubre al escenario en Basilea fue un acto de redención.

Peles, quien se unió a Lieberman y Novick en el comentario durante la final, se conmovió tanto al ver la actuación de Raphael que rompió en llanto. La canción es principalmente en inglés, con algunas líneas en francés, un idioma en el que Raphael es fluida ya que pasó años en Suiza de niña, y hebreo. Las líneas en hebreo, del poema bíblico, Cantar de los Cantares, también hacen referencia al poder sanador del amor: "Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos."

El Festival de la Canción de Eurovisión, concebido después de la Segunda Guerra Mundial como un concurso pacífico entre naciones, es técnicamente una competencia para radiodifusores públicos en lugar de entre países, y este año varios radiodifusores públicos, entre ellos España e Irlanda, pidieron que se prohibiera a Israel o solicitaron una discusión sobre si a Israel se le debería permitir participar. Más de 70 ex participantes pidieron que se prohibiera a Israel, por lo que dado este clima, en realidad es sorprendente que Israel haya tenido tanto éxito con los jurados.

Eden Golan, el concursante de Israel del año pasado, anunció los puntos del jurado de Israel. Los "douze points" de Israel fueron para Grecia.

Israel ha ganado en Eurovisión, conocido por sus extravagantes trajes brillantes y elaboradas producciones, cuatro veces, en 1978, 1979, 1998 y 2018, y ha tenido muchos lugares en el top cinco, más recientemente con "Unicorn" de Noa Kirel en 2023.

La animada y pegajosa canción de Suecia, "Bada Bara Bastu" que ensalza los placeres de la sauna finlandesa, era la favorita para la final.

Las canciones de Eurovisión de este año fueron una mezcla salvaje de lo extravagante y lo sincero. En el lado extravagante estaba la presentación de Tommy Cash de Estonia, "Espresso Macchiato", una canción tonta sobre estereotipos italianos, que provocó llamados en Italia para que fuera prohibida. Novick y Lieberman bromearon sobre esto en la primera semifinal, diciendo: "Pidiéron que alguien fuera prohibido, y no éramos nosotros."

Otra canción extravagante fue la entrada de Finlandia, "Ich Komme", una canción sexual llena de dobles sentidos, interpretada por Erika Vikman, una rubia vestida con un traje de cuero negro y retorciéndose sobre un micrófono gigante.

La canción emocionante de Islandia, "Róa", de VÆB's, recibió acusaciones de plagio por parte del compositor israelí Offir Cohen, quien señaló, al igual que muchos otros, que la canción tiene un fuerte parecido con su melodía "Hatunat HaShana" (Boda del Año), que fue un éxito interpretado por Eyal Golan e Itay Levy hace unos siete años.

En un tono más serio estaban canciones como "Maman" de la cantante y actriz francesa Louane, sobre su difunta madre, que termina con la voz de su hija pequeña.

Pero al final, Raphael hizo que el público israelí se sintiera orgulloso y lo más importante es que ella y el resto de la delegación se mantuvieron a salvo, a pesar de las amenazas de muerte. El domingo, cuando ella caminaba por la alfombra turquesa, la versión de la alfombra roja de Eurovisión, hubo protestas contra Israel y un hombre hizo un gesto de cortar la garganta. Kan presentó una queja a la policía local y pidió que se le identificara y se le prohibiera asistir a futuros eventos.

Justo antes de subir al escenario el sábado por la noche, Raphael publicó un video agradeciendo a su equipo de seguridad. Las amenazas no eran triviales. El año pasado, Golan recibió tantas amenazas que el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, fue a Malmo, Suecia, donde se llevó a cabo el concurso, para supervisar personalmente sus arreglos de seguridad en la ciudad conocida por incidentes antisemitas.

N12 informó que durante la actuación de Raphael, una pareja holandesa intentó subir al escenario, con la mujer rociando a un guardia de seguridad con pintura roja. Fueron arrestados y sacados del recinto. Como resultado, la delegación israelí dejó temporalmente la Sala Verde, donde las delegaciones estaban viendo la competencia, bajo una fuerte seguridad.

Fue una noche emocionante, ya que pudimos presenciar el nacimiento de una estrella, Raphael, e incluso los hutíes, el grupo terrorista con base en Yemen, parecían estar hipnotizados, ya que perdieron la oportunidad de interrumpir el evento con uno de sus frecuentes misiles balísticos disparados a Israel. Puede que no hayan votado por "New Day Will Rise", pero permitieron que el espectáculo continuara sin interrupciones para los espectadores israelíes, y esperaron a que terminara para disparar en la región costera de Israel.

"Personas de Israel, los amo más que cualquier cosa en el mundo", dijo Raphael en una entrevista después de la competencia en Kan 11. "¡Am Yisrael Chai!"