Somos grandes en Europa: Por qué Israel ganó el voto del público en Eurovisión - análisis

Al igual que la controversia en Estados Unidos sobre el voto popular versus el Colegio Electoral, Israel tiende a obtener grandes números en la votación del público de Eurovisión y muchos menos votos de los jurados nacionales.

Esto fue especialmente cierto el sábado por la noche, ya que Yuval Raphael, la concursante de Israel, lideró la votación del público en el 69º Festival de la Canción de Eurovisión con su canción "New Day Will Rise".

Terminó con 297 votos de los millones que veían alrededor del mundo, la puntuación más alta del público de la noche. Cuando se sumaron sus 60 votos de los jurados internacionales, los votos del público le dieron un total final de 357, que la colocó en segundo lugar en general.

Por el contrario, el ganador del concurso, JJ de Austria por la canción "Wasted Love", ganó 258 puntos de los jurados pero solo 178 de los televotantes del público.

Este es el tercer año consecutivo en que los votos populares para Israel superaron ampliamente el número de votos que recibió de los jurados nacionales.

La disparidad no es para nada sorprendente cuando se observa el contexto. En los comentarios durante la final de Eurovisión, los radiodifusores públicos en Europa criticaron a Israel por la guerra que está librando contra Hamas en Gaza. Incluso España emitió una tarjeta con un mensaje que decía, en español y en inglés: "Cuando los derechos humanos están en juego, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina". Yuval Raphael, en representación de Israel, interpreta ''New Day Will Rise'', durante la Gran Final del Festival de Eurovisión 2025 en Basilea, Suiza, el 17 de mayo de 2025 (credit: REUTERS/DENIS BALIBOUSE)

Los radiodifusores públicos de Irlanda y España pidieron discutir si permitir que Israel participe antes de la competencia, es decir, querían discutir la exclusión de Israel. Setenta ex participantes de Eurovisión pidieron que Yuval Raphael fuera prohibido de competir cuando la competencia comenzó la semana pasada.

Pero los amantes de la música de todo el mundo sintieron algo muy diferente, como quedó claro por sus votos a favor de Israel. La historia fue similar el año pasado, cuando "Hurricane" de Eden Golan quedó en segundo lugar en la votación del público, pero solo se ubicó en quinto lugar en general debido a los bajos votos de los jurados nacionales.

La audiencia internacional muestra apoyo a Israel

Las audiencias en Suecia, España, Suiza, Bélgica, Australia, Portugal y el Reino Unido todas le dieron a Israel "douze points" o su puntuación más alta. Israel también recibió 12 puntos de los votantes del "Resto del Mundo".

El mensaje es cristalino: Mientras que el personal élite de los medios de comunicación públicos puede despreciar a Israel, las audiencias alrededor del mundo disfrutaron de la canción, se conmovieron por la historia de supervivencia de Raphael, o ambas cosas.

Como lo expresó el autor y comentarista Hen Mazzig en X/Twitter: "#Eurovision la votación pública está diciendo: las redes sociales no son la vida real".

Este es un dato importante para recordar. Mientras que ciertos sectores de la población de países europeos pueden despreciar a Israel, cientos de millones de votantes pusieron su dinero donde estaban sus votos, y eligieron a Israel.