Israel considera todos los acuerdos, incluido el de poner fin a la guerra de Gaza

El equipo negociador en Doha está trabajando para agotar todas las posibilidades de un acuerdo, ya sea según el marco de Witkoff o como parte de poner fin a la guerra, dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado del domingo.

El comunicado dijo que el fin de la guerra vendría con la liberación de todos los rehenes, el exilio de los terroristas de Hamas y el desarme de Gaza.

"Hay conversaciones intensas en marcha en Doha, pero no se ha logrado ningún avance. Somos mucho más optimistas que la semana pasada, pero aún no está claro si se alcanzará un acuerdo", dijo un funcionario israelí a The Jerusalem Post.

El funcionario agregó que el Primer Ministro Netanyahu ha mantenido varias conversaciones en las últimas 24 horas con el enviado de Trump, Steve Witkoff, así como con la delegación israelí en Qatar. Tropas de las IDF operan en el norte de Gaza, 15 de mayo de 2025. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Según el oficial, la "Propuesta Witkoff" está actualmente sobre la mesa e incluye la liberación de 10 rehenes. "Si Hamas está dispuesto a discutir el fin de la guerra a través de su rendición, estamos listos".

Además, declaró: "La delegación no permanecerá allí indefinidamente. Si no hay progreso en un futuro cercano, avanzaremos con la lucha".

'Sin ninguna base factual'

La declaración de la Oficina del Primer Ministro contradecía las declaraciones de un exmiembro senior del equipo negociador, el Brigadier General (retirado) Dr. Oren Setter en KAN Reshet Bet, diciendo que su afirmación de que un acuerdo podría haberse alcanzado antes carece de cualquier base factual.

La declaración resaltó que altos funcionarios estadounidenses han afirmado repetidamente que Hamas se negó durante meses a negociar y fue el único obstáculo para un acuerdo.

"Oren Setter socavó la política gubernamental con filtraciones y resúmenes sesgados desde dentro del gabinete que dañaron las negociaciones, pusieron en peligro a los rehenes y repitieron la falsa propaganda de Hamas", dice la declaración, añadiendo que lo hizo porque apoya poner fin a la guerra y dejar a Hamas en el poder.

"Si el primer ministro hubiera cedido a la presión de Setter y sus aliados, Hamas habría tenido éxito en reconstruirse, Nasrallah y todo el liderazgo de Hezbollah estarían vivos con decenas de miles de cohetes, Assad habría permanecido en el poder, e Irán no habría sufrido ningún daño significativo."