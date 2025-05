Ex rehenes enfrentan ola de abusos en línea tras su liberación

Según informó N12 el domingo, los ex rehenes han enfrentado una ola de abusos en línea desde que regresaron a casa.

Según el informe, los análisis han encontrado que la mayoría del odio no es propagado por bots, sino por usuarios reales, y que este fenómeno está creciendo.

Ilana Gritzewsky, rehén de Hamas durante más de un mes y liberada el 30 de noviembre de 2023, dijo que las reacciones a su regreso han sido mixtas, reportó N12.

"Me siento reconocida y apoyada por la gente", dijo. "A veces, cuando me detengo en un semáforo en rojo, la persona a mi lado me hace sonar la bocina y aplaude. Pero también recibo comentarios desagradables, principalmente en Instagram. Cada día, recibo mensajes negativos. No respondo, simplemente los borro".

Desde su liberación, Gritzewsky ha abogado públicamente por su compañero, Matan Zangauker, que sigue en cautiverio de Hamas. Pero dijo que la conversación pública en torno a los rehenes se ha politizado.

"No vinimos a hacer declaraciones políticas", dijo, según N12. "Solo queremos que nuestros seres queridos vuelvan a casa."

Objetivo por expresar opiniones políticas

"Rehenes y sus familias que expresan opiniones políticas, o simplemente comentan la situación, están siendo atacados con incitación y veneno", dijo Achia Schatz, CEO de FakeReporter, según N12. "Es sistemático y recurrente."

Citó el caso de Liri Elbag, quien mencionó la responsabilidad del primer ministro Benjamín Netanyahu por la masacre del 7 de octubre durante una entrevista radial. Inmediatamente fue atacada con comentarios odiosos y recibió una llamada de Netanyahu dos días después, solo después de haber retirado la entrevista.

"La presión pública llevó a la llamada del primer ministro", dijo Schatz. "Publicó un tuit al medianoche para evitar molestar a su base."

Criticado por no agradecer a Netanyahu

Edan Alexander, quien fue liberado recientemente después de 584 días en cautiverio, se convirtió casi de inmediato en un objetivo. Críticos como Avi Ratzon y Yinon Magal lo atacaron por no agradecer a Netanyahu. Aunque Magal se disculpó posteriormente, la percepción persistió: cualquier rehén que no agradezca públicamente al primer ministro es visto como ingrato, según N12.

Del mismo modo, Omer Shem Tov, quien criticó a Netanyahu por omitir a los rehenes en un discurso, fue llamado "ingrato, estúpido y patético".

Liat Atzili, retenida durante 54 días y viuda el 7 de octubre, fue atacada después de asistir a un memorial. Un usuario comentó en redes sociales: “Si su esposo fue asesinado, no debe haber sido tan importante”.

Trauma intensificado por el abuso en línea

“El trauma de la cautividad es profundo”, dijo la Dra. Einat Yahana, psicóloga del Foro de Familias de Rehenes. "Las reacciones tóxicas pueden intensificar el trauma. El reconocimiento social es clave para la recuperación", citado por N12.

Lo que parece ser una indignación espontánea muchas veces está coordinado, compartió N12, señalando que los analistas han identificado cuentas sospechosas y actividad inauténtica, especialmente en X/Twitter.

El Prof. Irad Ben-Gal de la Universidad de Tel Aviv estima que el 30% al 40% del discurso en línea sobre rehenes proviene de perfiles inauténticos.

“Estamos en contacto directo con plataformas como Facebook, Instagram y Telegram”, dijo Hadar Lahav, director de protección en línea de la Asociación de Internet de Israel, a N12. “Reportamos estos problemas a través de canales oficiales para obtener respuestas más rápidas”.