Rehenes liberados revelan el grave estado de salud del rehén Matan Zangauker

Matan Zangauker, quien ha sido mantenido como rehén por Hamas en Gaza durante más de un año y medio, al parecer está sufriendo de un deterioro físico y psicológico grave, según la información revelada por su familia el martes.

Un reciente signo de vida, recibido el 12 de mayo, confirmó que Zangauker está vivo pero en condición crítica. Según su familia, está siendo mantenido en aislamiento y ha experimentado una significativa pérdida de peso. Se dice que sufre de una enfermedad muscular degenerativa que causa temblores y debilidad severa, lo que le dificulta mantenerse de pie.

Zangauker fue inicialmente mantenido junto con su compañero de cautiverio, Edan Alexander, desde el momento de su secuestro el 7 de octubre de 2023, hasta la liberación de Alexander. A lo largo de su cautiverio, Zangauker al parecer ha sido trasladado entre varias ubicaciones, incluyendo túneles, mezquitas, tiendas para personas desplazadas y áreas urbanas. En un momento dado, fue trasladado a través de un mercado abarrotado con el rostro cubierto, mientras que los operativos de Hamas se disfrazaban de mujeres.

Su familia informó que ha sido retenido junto a miembros importantes de Hamas y otros rehenes, incluidos ciudadanos israelíes y extranjeros. Entre ellos se encuentra Avera Mengistu, quien estuvo en cautiverio en Gaza durante varios años antes de ser liberado en febrero.

Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, habla en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, 18 de abril de 2025. (credit: Uriel Even Sapir)

La salud de Zangauker se está deteriorando debido a las condiciones de cautiverio

Se dice que la salud de Zangauker ha empeorado aún más debido a las precarias condiciones de vida y la falta de atención médica. Según el informe, ha sufrido de obstrucciones intestinales prolongadas y dolores abdominales severos, sin recibir tratamiento alguno. También ha sobrevivido a múltiples derrumbes de túneles como resultado de ataques aéreos, el más reciente de los cuales ocurrió hace solo unas semanas.

Se informa que su estado es "confuso y somnoliento", lo cual la familia atribuye a la mala calidad del aire y la escasez de oxígeno en los espacios subterráneos donde está retenido. Su dieta supuestamente ha consistido durante meses en pan mohoso, arroz y agua salada y contaminada. A pesar de los informes de que se le ha suministrado comida adicional en los últimos meses, su familia dice que ha dejado de comer y hablar, a menudo sentado solo en un rincón del túnel.

Einav Zangauker, la madre de Matan, dijo que el sufrimiento que su hijo está soportando la ha dejado incapaz de funcionar.

"Desde que fui testigo de la tortura y el sufrimiento físico y mental que está pasando mi hijo, no he podido comer, casi ni siquiera respirar", dijo. "¿Cómo puede una madre seguir adelante sabiendo que su hijo está sufriendo una degeneración muscular, incapaz de ponerse de pie o sostener un vaso de agua?"

"Mi corazón está destrozado. No sé si él podrá sobrevivir", agregó.

Ella dijo que decidió compartir la información más reciente públicamente para que otros comprendan lo que están soportando los rehenes israelíes.

"Mientras nuestros hijos están pasando por el infierno, el gobierno israelí continúa bombardeando la zona donde Matan está detenido", dijo.

Einav Zangauker instó al gobierno a detener la lucha y actuar para traer a todos los rehenes restantes a casa.

"La presión militar continua y el aislamiento en el que se encuentra Matan lo llevarán a la muerte", advirtió. "El primer ministro ya no puede afirmar que no sabía o no escuchó".

Ella terminó con un mensaje personal para su hijo:

"Matan, mi querido hijo, tu madre está en camino para sacarte. Te lo prometo."