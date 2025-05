Yarden Bibas revela su encuentro con Yahya Sinwar en Gaza

Yarden Bibas reveló que durante su cautiverio en Gaza, le pidió al ex líder de Hamas, Yahya Sinwar, que le permitiera quedarse con su mejor amigo, David Cunio, según contó a N12 en una entrevista emitida el martes, un día antes del 35 cumpleaños de Cunio.

La entrevista también contó con la presencia de la esposa de David, Sharon Cunio, y su hermano gemelo, Eitan, en un intento por llamar la atención sobre la continua cautividad de David.

Un encuentro fortuito en los túneles

Yarden contó a N12 sobre el emotivo momento en que se reencontró con David durante el cautiverio en noviembre de 2023, el día en que Sharon y sus dos hijas fueron liberadas luego de 53 días.

"Él pasó por mi túnel", dijo Yarden. "Cuando me vio, se quedó impactado. Pensó que era un fantasma. Al principio, yo tampoco lo reconocí. Nos abrazamos y luego él siguió su camino".

El día que Hamas le informó sobre el asesinato de su familia, Yarden pidió ser transferido al grupo de David. "Tenía miedo de pedirlo", admitió. "Pero después del video, supe que necesitaba estar cerca de él."

Según N12, esa solicitud puede haberle salvado la vida. "Las personas con las que estuve - Haim Perry, Yoram Metzger, Alex Dancyg, Nadav Popplewell, Avraham Munder y Yagev Buchshtab - fueron posteriormente asesinadas por Hamas durante una operación de las FDI en Khan Yunis", dijo.

Apoyo, incluso en la separación

"Estuve con David durante lo que creo que fueron alrededor de dos o tal vez tres semanas, y luego nos separaron, a pesar de que le pedí a Sinwar. Él me preguntó: '¿Qué puedo hacer para ayudarte?' y le dije: 'Quiero que me dejes quedarme con David'".

Yarden le dijo: "Él es mi mejor amigo. Quiero estar con él. Me dijo: 'No hay problema. Te quedarás con él'".

"Pero no sucedió", dijo Yarden a N12.

A pesar de estar separados, continuaron encontrando maneras de apoyarse mutuamente. "Una vez, David pasó por otros rehenes y me envió una almohada", recordó. "De vez en cuando, nos encontrábamos en los túneles: un abrazo rápido, algunas palabras, y seguimos adelante".

Antes de su liberación, Yarden dijo sus últimas palabras a David fueron: "Te quiero. Todo estará bien".

"No sé cómo está ahora", dijo. "Espero que sepa que todos están esperándolo".

Aferrándose a la esperanza en cautiverio

En la entrevista, Yarden describió los momentos aterradores en Gaza cuando se reanudaron los enfrentamientos entre las FDI y Hamas.

"No sabes si está cerca o lejos. Escuchas bombas, disparos, y no puedes hacer nada", dijo.

Para mantener la esperanza, Yarden dijo que se enfocaba en su esposa, Shiri, y sus hijos. "Eso es lo que me mantuvo en marcha. Creo que David se aferra a pensamientos similares: volver a casa, ver a Sharon y las niñas".

Sharon estuvo de acuerdo. "No podemos perder la esperanza", dijo. "Pero hemos tenido tantos comienzos falsos, tantas veces nos dijeron: 'Va a pasar mañana', y luego colapsa".

"Es lo mismo para ellos adentro", añadió Yarden. "Escuchas que hay un acuerdo. Comienzas a tener esperanzas, incluso cuando no quieres".

El dolor de una familia continúa

Desde el 7 de octubre, Sharon dijo que no ha tenido rutina, viviendo solo para sus hijas. "Pongo mi cara de 'mamá'", dijo. "Pero en medio de eso - colapso".

A pesar de que Yarden ha sido liberado, dijo que la culpa permanece. “Dormí en los mismos colchones. Ahora tengo una cama, agua caliente y comida - y me siento culpable”.

Sharon hizo eco de ese sentimiento. “A veces me enojo con las chicas si desperdician comida”, dijo. “Pienso que tu papá tal vez no esté comiendo hoy. Pero no es culpa de ellas. Son solo niñas.”

‘Solo entonces podemos empezar a sanar’

Yarden cerró la entrevista con un ruego. “Es tan importante que regresen”, dijo. “Solo entonces podemos empezar a sanar, y descubrir qué tipo de vida viene después. No sé dónde estaré. Solo quiero llegar al punto en el que pueda decidir”.