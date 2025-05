Corte Suprema dictamina que la decisión del gobierno de despedir a Ronen Bar fue ilegal

El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó el miércoles que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el gobierno violaron sus propios procedimientos y principios sobre conflictos de interés con su intento de despedir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar.

Bar anunció, después de rondas de disputas legales, que renunciaría el 15 de junio. Esto no fue antes de que los solicitantes apelaran al tribunal supremo después de la agitación de su despido, pidiendo que se tomaran en consideración los tiempos y los intereses personales. Se llevaron a cabo una serie de audiencias y declaraciones juradas.

Cuando Bar anunció su fecha de renuncia, el juez conservador Noam Sohlberg dijo, en la opinión minoritaria, que el tribunal no necesitaba emitir un fallo sobre las cuestiones en disputa y debía haber permanecido en silencio.

Los jueces no están de acuerdo en publicar el fallo, pero coinciden en el análisis del caso

Sohlberg advirtió que el tribunal debe evitar temas controvertidos que impliquen el equilibrio fundamental en la separación de poderes entre el poder judicial y otras ramas del gobierno, siempre que sea posible evitar estos temas.

En contraste, el moderado-activista Juez Presidente del Tribunal Supremo Isaac Amit y la Jueza activista Dafna Barak Erez dictaminaron que el despido de Bar por parte del gobierno era tan problemático que el poder judicial debe hacer una declaración clara al respecto para evitar situaciones similares en el futuro.

Tribunal Superior de Justicia de Jerusalén (credit: OREN BEN HAKOON/ISRAEL HAYOM/POOL)

Todos los jueces reconocieron que Netanyahu y el gobierno tienen el poder de despedir al jefe de inteligencia, pero que las decisiones previas del gobierno crearon un organismo profesional para evaluar tales decisiones.

Este sería el Comité Asesor de Nombramientos Seniors, responsable de ratificar siete nombramientos seniors - cinco relacionados con seguridad (jefe de personal de las FDI, jefe del Mossad, jefe de Shin Bet, comisario de la Policía de Israel y jefe del Servicio Penitenciario de Israel), y dos relacionados con economía (gobernador del Banco de Israel y su subdirector). Parte del debate era si, legalmente, este era el foro adecuado. La decisión del miércoles resolvió esa cuestión.

Además, el Tribunal Superior dijo que la conexión de Netanyahu y sus colaboradores con el escándalo "Qatargate", que el Shin Bet está investigando junto con la policía, actuó como un límite especial y temporal a la capacidad de despedir a Bar, para evitar que parezca que Netanyahu está tratando de obstaculizar la investigación de Qatargate.

Aunque Sohlberg dijo que no era necesario publicar ninguna decisión, estuvo de acuerdo con el análisis de los demás jueces sobre los temas clave en juego, incluido que el primer ministro y el gobierno excedieron su autoridad en su intento de despedir al jefe de inteligencia.

La fiscal general Gali Baharav-Miara explicó que esto significa que no se puede tomar ninguna medida con respecto al nombramiento del próximo jefe de inteligencia, hasta que se implementen protocolos para garantizar que el proceso sea correcto.

El problema, en su núcleo, es triple: Netanyahu y el gobierno en un extremo, la oficina del fiscal general en el otro, y los grupos de derechos civiles y sociales -en forma de los peticionarios- en el tercero.

Netanyahu, en su declaración jurada presentada ante el tribunal, y el gobierno, argumentaron que la "violación de la confianza" con Bar, que según ellos comenzó el 7 de octubre de 2023, es insalvable, por lo que no hay una forma productiva de que trabajen juntos.

Una relación profesional de confianza y abierta entre el primer ministro y el jefe de inteligencia es esencial para que funcione sin problemas. Sin embargo, los peticionarios argumentaron que si el problema era de confianza, y una que había sido quebrantada durante más de un año, el momento del despido apresurado de Bar debería levantar la alarma.

Argumentaron que la razón del despido no fue profesional en absoluto, sino más bien personal y político, y surgió misteriosamente cerca del momento de la primera investigación relacionada con la seguridad de figuras cercanas a Netanyahu, el caso de "documentos filtrados" en noviembre. Este fue un punto que Bar también mencionó en su propia declaración jurada.

La oficina del fiscal general es la intérprete legal de la ley, y normalmente representaría al gobierno en este caso. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con el procedimiento y tomó posición en contra del gobierno, argumentando que el procedimiento era ilegal.

Amit agregó que el gobierno - y Netanyahu - no necesitan cumplir con el requisito de darle a Bar una audiencia de advertencia antes de despedirlo. Añadió que no se le dieron especificaciones a Bar sobre ninguna falla en su desempeño, y que Bar no tuvo suficiente tiempo para preparar una respuesta.

Un jueves por la noche de marzo, el gabinete votó unánimemente para despedir al jefe. El tribunal congeló la decisión hasta una audiencia, cuyos resultados concluyeron el miércoles. Unas semanas después, Bar fue llamado para defenderse, y no se presentó, pero sí envió una carta, expresando sorpresa por la manera de su despido, y preocupación por cómo se llevó a cabo el proceso y lo que significaría para la independencia del próximo jefe de Shin Bet.