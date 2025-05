Dentro de las cabezas de los terroristas: ¿Israel conoce a sus enemigos?

El antiguo general chino Sun Tzu, autor de El Arte de la Guerra, escribió esto hace unos 2.500 años:

"Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de cien batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria obtenida, también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla".

El 7 de octubre, aprendimos que Israel ni conocía al enemigo ni se conocía a sí mismo. A pesar de haber mantenido a Yahya Sinwar en prisión durante más de dos décadas, no logramos aprender, comprender y prestar atención a sus intenciones, aunque las declaró abiertamente.

Y a pesar de unas 15 operaciones y guerras importantes contra Gaza desde 1948, Israel y las FDI no llegaron a conocerse a sí mismos, aplicando estrategias que fallaban repetidamente, mientras construían ciegamente sobre suposiciones (el enemigo está disuadido) que eran visiblemente y obviamente falsas.

Para explorar esta causa raíz del 7 de octubre, entrevisté al Prof. Arie Kruglanski, un experto mundial en psicología del terrorismo y la extremismo.

Arie Kruglanski (credit: Courtesy)

Entrevistando a Arie Kruglanski, un experto mundial en terrorismo y extremismo

Nacido en Lodz, Polonia, llegó a Israel con sus padres siendo niño y sirvió en las FDI. Fue profesor de psicología en la Universidad de Tel Aviv durante 15 años, luego se trasladó a los Estados Unidos, donde cofundó el Centro Nacional para el Estudio del Terrorismo y la Respuesta al Terrorismo. Es un pionero en el estudio psicológico de la cerrazón y los fundamentos motivacionales de la actividad terrorista.

"El extremismo no es un fenómeno limitado a un grupo de personas locas que han perdido la cabeza. Bajo ciertas circunstancias, cualquiera, incluso tú y yo, somos capaces de convertirnos en extremistas o de hacer cosas extremas". Esta es una cita de tu charla del año pasado en la reunión anual de la Asociación Psicológica de Israel.

Durante muchos años, Israel ha enfrentado el terrorismo y el extremismo en sus fronteras, provenientes de Hamas, Hezbollah, Irán, los hutíes, la Yihad Islámica, ISIS y otros. En tu opinión, ¿cuál es la causa raíz? ¿Y lleva Israel una responsabilidad parcial por ello?

El problema es la cuestión de la soberanía del estado palestino frente al estado judío, que solo se puede lograr a través de la soberanía sobre la tierra. Sin embargo, a un nivel más profundo, todo se remonta a la naturaleza humana y la psicología individual, y en particular a la necesidad de todos de ser significativos y de importar, la "madre de todas las motivaciones sociales".

La búsqueda de significado se puede lograr de dos maneras básicas: (a) a través de logros individuales por los que se es recompensado con respeto y prestigio; y (b) a través de la identidad social de uno. Por diferentes razones, los judíos y los árabes palestinos no pudieron lograr mucho respeto a través de sus logros individuales. La historia de los judíos, los pogromos y finalmente el Holocausto convencieron a muchos de que sus logros individuales no importarían y que siempre serían tratados en base a su identidad social despreciada como judíos.

Los árabes palestinos, también, fueron tratados con falta de respeto como nativos a lo largo de los siglos de su dominación por el Imperio Otomano. La ola de nacionalismo a finales del siglo XIX dio esperanza tanto a los judíos como a los palestinos de elevar su sentido de significación e importancia mediante la mejora de su identidad social a través del estado. Trágicamente, la soberanía estatal de ambos pueblos podría lograrse a través de la soberanía sobre la misma área de tierra.

La causa palestina fue adoptada por otros árabes y finalmente musulmanes en todo el mundo que (parcialmente) compartían su identidad social (es decir, como árabes o musulmanes), alimentando las guerras árabe-israelíes y el apoyo moral, diplomático y material general de árabes y musulmanes por el deseo palestino de tener un estado.

Dada la firme dedicación tanto de árabes como de judíos a su estado, la única solución práctica que parecía factible era una división de la tierra entre los dos pueblos, y eventualmente una solución de dos estados. Esto fue sugerido una y otra vez, aceptado por el lado judío pero rechazado por los árabes, quienes sentían que por la fuerza de los números y con el tiempo estaban destinados a prevalecer. De la misma manera en que el reino de Jerusalén de los cruzados fue fundado en 1099 y finalmente conquistado por los musulmanes en 1291, sucumbiendo finalmente, así también Israel finalmente caería y los judíos serían asesinados o obligados a huir.

Ese tipo de narrativa alimentó el enfoque violento del conflicto, iniciado primero por los árabes y respondido de la misma manera por los judíos. La violencia es la ruta primordial hacia la dominación y por lo tanto, la significancia, y con el tiempo eclipsó por completo enfoques alternativos más pacíficos, como el intentado en Oslo en 1993. Sin embargo, los extremistas de ambos lados, y en particular Hamas, torpedearon los acuerdos y siguieron empujando la militancia y la violenta 'resistencia' como la única forma de proceder.

La respuesta de Israel a la violencia palestina fue la humillante ocupación impuesta a los palestinos y el movimiento de asentamientos, que humilló aún más a los árabes y avivó su deseo de venganza.

La intransigencia y la violencia continuas fomentaron la violencia recíproca en el lado israelí y la adopción de la narrativa de que "no hay socio con quien hablar". Esto también alentó una mayor brutalidad por parte de los israelíes, contribuyendo a la espiral de violencia cuyas manifestaciones hemos visto a partir del 7 de octubre de 2023.

El atractivo para los israelíes de la narrativa nacionalista, según la cual los judíos tienen el derecho bíblico a todo Eretz Israel, aumentó en proporción al declive del atractivo de la narrativa conciliatoria debido a la violencia continuada y la humillación que confería a ambos lados. Esto fue aún favorecido por las divisiones en la sociedad israelí y su creciente religiosidad.

¿Podrían haberse hecho las cosas de manera diferente? ¿Y quién es más culpable? Estas son preguntas sin respuesta en este momento. A menos que ambos lados estén cansados de la violencia y estén dispuestos a darle una oportunidad a una alternativa, poco puede suceder.

Derrotar a la organización Hamas y expulsarla de Gaza, junto con establecer un régimen alternativo más conciliador, y con la disposición de Israel a hacer concesiones serias como desmantelar asentamientos, etc., podrían tener una oportunidad.

Yahya Sinwar, líder de Hamas, pasó 22 años en cárceles israelíes hasta su liberación en 2011 en un intercambio de prisioneros. Otros 10,000 palestinos fueron detenidos en nuestras cárceles. Fueron interrogados, pero aparentemente no se hizo ningún esfuerzo para moderar sus puntos de vista extremos. Al contrario: la cárcel profundizó su odio y extremismo. Como experto en extremismo, ¿cree que podríamos haber utilizado esos 22 años para rehabilitar a Sinwar y a otros?

En nuestro trabajo y el trabajo de otros en la desradicalización, hemos aprendido una lección. La desradicalización tiene una oportunidad de éxito cuando la vía violenta hacia la importancia se elimina y se muestra como algo probable de traer vergüenza en lugar de orgullo o respeto. De lo contrario, el atractivo de la violencia y la demostración de poder como el camino hacia la gloria es extremadamente poderoso y difícil de competir.

En nuestro trabajo sobre la exitosa desradicalización de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE) en Sri Lanka en sus campos de detención, hemos visto una disposición a la desradicalización por parte de la mayoría de los detenidos, pero esto fue después de que su organización fuera demolida en el terreno y su carismático líder Velupillai Prabhakaran fuera asesinado.

Las organizaciones terroristas egipcias Gamma Islamiyah y Al Jihad se desradicalizaron una vez que fueron derrotadas en el terreno, sus líderes fueron encarcelados, sus depósitos de armas fueron confiscados y la población egipcia se volvió en su contra. En ese momento, los líderes "vieron la luz" y se dieron cuenta de que el Corán realmente prohíbe el asesinato de civiles inocentes; publicaron panfletos en ese sentido y realizaron giras de conferencias en prisiones para disuadir a sus seguidores de la violencia.

Dadas estas consideraciones, habría sido difícil desradicalizar a los miles de palestinos en las cárceles israelíes, dado que el movimiento de resistencia es fuerte y prestigioso, lo que significa que un enfoque conciliador no es muy popular ni significativo en este momento. En general, la desradicalización no debe entenderse como un proceso descontextualizado llevado a cabo por psicólogos en aislamiento de las tendencias sociales más amplias que están teniendo lugar.

Incluso si separaras en prisiones a los líderes del movimiento como Sinwar de sus seguidores e intentaras desradicalizar a estos últimos, al ser liberados descubrirían de inmediato y dolorosamente que sus actitudes desradicalizadas los marcarían como traidores y cobardes, llevándolos rápidamente a readoptar las normas generales prevalecientes de su sociedad.

En tu charla ante la Asociación Psicológica de Israel el año pasado, planteaste una pregunta central que preocupa a muchas personas: "¿Por qué hay tanto extremismo en el mundo en estos días?" (Personalmente incluiría en esta categoría al presidente actual de los Estados Unidos).

Indicas: "Nuestra investigación muestra que el desequilibrio surge de la necesidad humana básica de dignidad y significado personal. Por diversas razones, esta necesidad básica no está siendo satisfecha por millones de personas en todo el mundo".

El gobierno de derecha de Israel bajo Netanyahu ha estado en el cargo desde marzo de 2009, excepto por un breve período bajo Bennett y Lapid. Netanyahu y muchos de sus ministros más extremos no le dan importancia a encontrar maneras de restaurar la dignidad de los palestinos, por lo tanto, muchos palestinos encuentran significado personal en la violencia extrema contra Israel. Surge un bucle de condena, en el que la violencia palestina ha desencadenado (con justificación) la violencia israelí, y así sucesivamente.

¿Cómo puede Israel romper este bucle de condena y al menos comenzar a mitigar la violencia interminable?

Una vez más, el desafío es doble: (1) convencer a los palestinos de que la violencia no brindará finalmente significado y estado propio, sino que, por el contrario, les otorgará humillación e ignominia adicionales.

Los estados árabes moderados - Egipto, Jordania, Líbano en cierta medida, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos - están más dispuestos a escuchar tales discursos moderados que, en la actualidad, los palestinos, cautivados como están por la humillación del 7 de octubre a los israelíes. Obtener el apoyo de los moderados árabes para poner fin a la violencia es esencial para convencer a sus hermanos palestinos de que, en última instancia, hay un mejor camino que la violencia. (2) Por lo tanto, se debe esbozar una alternativa que sea suficientemente aceptable y significativa. Aunque muchas personas han declarado que la solución de dos estados está muerta, en mi opinión no hay una alternativa viable para poner fin a la violencia. El mero desarrollo económico es poco probable que convenza a los palestinos de dejar las armas y cesar en su lucha violenta. La economía no lo es todo, contrario a la concepción popular. Ser rico y próspero otorga significado, pero no si careces de estado y de orgullo nacional. La búsqueda de orgullo y significado de los palestinos seguiría exigiendo la realización de sus aspiraciones nacionales para un estado independiente.

Los líderes israelíes sabios deberían darse cuenta de eso y promover políticas basadas en esa suposición. Pero también los palestinos deberían darse cuenta de que los israelíes no van a desaparecer y que el enfoque de eliminacionismo (de un lado por el otro) es un sueño irrealista que probablemente promoverá y prolongará el sufrimiento de ambas partes y su continua humillación mutua.

El escritor dirige el Centro de Datos de Investigación Zvi Griliches en el Instituto S. Neaman, Technion. Él tiene un blog en www.timnovate.wordpress.com.