"Israel no mata bebés por diversión en la guerra de Gaza": Yair Golan y su polémico comentario

El líder del partido Demócratas, Yair Golan, dio su primera entrevista el sábado por la noche con el Canal 12 tras una ola de críticas por sus recientes declaraciones polémicas.

En la entrevista, Golan buscó aclarar su intención, afirmando, "Por supuesto que Israel no mata bebés por diversión. Israel no ha cometido crímenes de guerra en Gaza. Mis comentarios estaban dirigidos a la liderazgo político. El objetivo de la guerra es político. Hamas ha sido derrotado militarmente - debemos poner fin a la guerra y asegurar la liberación de todos los rehenes de una vez por todas."

Hablando en el programa Meet the Press de Channel 12, Golan enfatizó la disparidad en la responsabilidad pública, diciendo: "No recuerdo que [Bezalel] Smotrich o [Itamar] Ben-Gvir hayan sido alguna vez solicitados para disculparse por sus palabras. Es inaceptable que estemos renovando el combate en Gaza mientras personas con esa visión del mundo están dando forma a los objetivos políticos. Como profesional, la guerra debe ser dirigida contra aquellos que representan una amenaza para Israel. Si Israel quiere sobrevivir, no puede predicar el asesinato de civiles."

Respuesta a la negativa de Katz de querer a Golan en la reserva

Cuando se le preguntó sobre la directiva del Ministro de Defensa Israel Katz de no convocar a Golan para el servicio de reserva, él respondió, diciendo: "Menos mal que no pedí permiso a Katz para ponerme el uniforme el 7 de octubre.

"Ese día, hicimos lo que debía hacerse, donde el gobierno israelí falló completamente. El ministro de defensa no tiene la autoridad para negarme el acceso a las bases. Cuando necesite entrar en las bases, presentaré mis credenciales como general, asumo que me dejarán entrar. 38 años de servicio no serán desechados por populismo barato de alguien que intenta aprovechar la situación."

El presidente de los Demócratas, MK Yair Golan, habla el martes 20 de mayo de 2025. (credit: AVSHALOM SASSONI)

Crítica a Netanyahu

Golan también criticó duramente la decisión del Primer Ministro Benjamin Netanyahu de designar al Mayor General David Zini como jefe del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), desafiando la orientación de la Fiscal General Gali Baharav-Miara.

"Netanyahu está ignorando la recomendación del fiscal general y llevando a cabo un golpe de estado gubernamental completo. Esto es Netanyahu tratando de cerrar el 'Caso de los Submarinos' mediante un nombramiento específico", afirmó.

"Zini no está capacitado para dirigir el Shin Bet", continuó Golan. "Estaba bajo mi mando, es un oficial condecorado, pero no es adecuado para este puesto. Netanyahu no puede nombrar al jefe del Shin Bet mientras se lleva a cabo una investigación en su contra. Si Netanyahu insiste en oponerse al fiscal general y a la Corte Suprema, el país debe cerrarse."

Refiriéndose a su reciente caída en las encuestas de opinión, Golan dijo: "Podría haber sido el jefe de estado mayor de las FDI y haber pagado un precio personal. Israel se está hundiendo en un nacionalismo extremo de estilo fascista. Ministros que difaman al estado y cuyas declaraciones se convierten en armas en manos de nuestros enemigos: es vergonzoso y deshonroso. Si a alguien que defiende los valores fundacionales de Israel se le llama izquierdista radical, hago un llamado a mis colegas de la oposición a pasar al ataque, no se gana jugando a la defensiva."

Golan también retomó una declaración pasada hecha al principio de la guerra, cuando sugirió dejar morir de hambre a los residentes de Gaza. "Lo que estaba correcto entonces no está correcto hoy", explicó. "Creí al inicio de la guerra que era necesario aplicar una presión mucho más masiva sobre Hamas."

Expresó arrepentimiento por un incidente en Kiryat Shmona en el que arremetió contra un civil. "No estoy orgulloso de eso. También soy humano - me siento insultado y decepcionado. El odio interno debe desaparecer de nuestro discurso. Netanyahu estableció una máquina de veneno bien lubricada: toman cada declaración y la sacan de contexto".

Golan concluyó con un mensaje a la comunidad del Sionismo Religioso: "Incluso la población del Sionismo Religioso necesita hacer un poco de búsqueda interna. Es probable que el Sionismo Religioso juegue un papel dramático en determinar el futuro de Israel. En el momento en que encuentre socios entre los cientos y miles de esa comunidad, serán mis socios".