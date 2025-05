La muerte de Mohammed Sinwar no doblega a Hamás

La abrumadora probabilidad de que las FDI hayan matado al jefe de Hamás, Mohammed Sinwar, el 13 de mayo, no ha debilitado a la organización terrorista, según ha descubierto The Jerusalem Post.

De hecho, no solo esa probable asesinato no ha quebrantado el espíritu de lucha de Hamás, las FDI declaró el domingo que ya no hay un único centro de gravedad potencial, ya sea una persona, una sede militar o un área territorial, que el ejército pueda atacar o tomar control y que instantáneamente lleve al colapso del grupo terrorista.

En cambio, el ejército ahora está siguiendo una estrategia de desgaste. Primero, está atacando a cualquier terrorista de Hamás que aún esté organizado o que siga intentando luchar.

Segundo, está tomando el control de la mayor parte de la Franja de Gaza y asumiendo el control de la distribución de alimentos en el enclave como parte de una estrategia a largo plazo para desmantelar todos los diversos elementos del poder y control de Hamás sobre su población.

Al hacerlo, la IDF está intentando convencer lentamente a los gazatíes de que pueden liberarse del grupo terrorista fundamentalista.

Mohammed Sinwar probablemente muerto, pero aún no hay confirmación oficial

Parte de la dificultad en acabar con Hamas de una vez por todas es lo arraigado que están varios aspectos de su poder, incluso cuando todos sus miembros han sido golpeados fuertemente por la IDF durante esta guerra.

Si antes de la guerra Hamas tenía 15,000 o más cohetes, ahora solo tiene docenas o cientos de cohetes de alcance medio a largo, de los cuales no ha logrado disparar ninguno en los últimos meses. Además, solo tiene cien o un par de miles de morteros, de los cuales ha logrado disparar unos pocos docenas a lo sumo en los últimos meses.

En general, Hamas dejó de ser una amenaza estratégica con cohetes alrededor de enero de 2024, pero el hecho de que todavía tenga muchos cohetes y partes de cohetes escondidos en toda Gaza significa que sería difícil acabar completamente con esa amenaza en una sola operación.

Asimismo, aunque la IDF se negó a proporcionar números actualizados sobre las fuerzas de Hamas el domingo, fuentes de defensa recientemente ubicaron a los terroristas de Hamas en alrededor de 20,000-25,000, no muy lejos de algunas estimaciones al inicio de la guerra.

Estas fuerzas están mucho peor armadas y entrenadas. No tienen una verdadera capacidad para coordinar sus esfuerzos, pero también son difíciles de eliminar del tablero ya que en su mayoría son anónimas y se esconden en zonas humanitarias entre la población civil.

Además, los túneles de Hamas les permiten seguir escondiéndose y moviéndose por partes de Gaza sin ser rastreados.

Aunque las FDI han destruido enormes cantidades de túneles de Hamas, incluidos todos o la mayoría de sus túneles estratégicos, el ejército continúa encontrando nuevos túneles inesperados casi a diario.

Hace poco, algunas estimaciones indicaban que el 75% de los túneles de Hamas aún podrían no haber sido destruidos. Sin embargo, es posible que todos sus túneles estratégicos más grandes, anteriormente utilizados para comunicaciones, inteligencia y fabricación de armas, hayan sido destruidos.

El 13 de mayo, las FDI arrojaron un gran número de bombas sobre un escondite de túneles debajo de un hospital en Gaza para atacar a Mohammed Sinwar.

Sinwar ha estado liderando a Hamas. Él era el encargado de los 58 rehenes israelíes restantes (alrededor de 21 de los cuales se cree que están vivos) desde mediados de octubre de 2024, cuando su hermano, Yahya Sinwar, arquitecto del 7 de octubre, fue asesinado por fuerzas militares en Rafah.

Sin Sinwar, el jefe de la Brigada de Gaza, Izz al-Din Haddad será el último hombre en pie de los cinco comandantes originales de Hamas de esa brigada antes de la guerra, lo que, según se informó, lo convertiría en el próximo jefe militar de Hamas.

Con tantos comandantes de Hamas muertos, es posible que si Haddad es asesinado, ya no habrá un funcionario de alto rango de Hamas capaz de coordinar un acuerdo completo de liberación de rehenes, dado que muchos rehenes son retenidos por pequeñas células terroristas desconectadas en Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que creen que Hamas ha retenido una capacidad significativa para mantener la coordinación en relación con este asunto, ya que esta es la única carta de negociación que le queda al grupo terrorista.

No obstante, no se presentaron pruebas específicas de quién será el siguiente funcionario de Hamas que podrá mantener el control sobre todos los grupos dispersos que retienen rehenes israelíes en Gaza.